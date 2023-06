“มาตาลดา” เล่ามุมมองกลุ่ม LGBTQ+ รับ Pride Month

เปิดใจให้กว้าง เตรียมเข้าสู่โหมดฟีลกู๊ดกับละครเรื่องใหม่ช่อง 3 “มาตาลดา” แนวดราม่า คอมเมดี้ โรแมนติก สมกับสไตล์ของผู้จัดคนเก่ง “จ๋า ยศสินี” จาก บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด ที่เตรียมยึดพื้นที่หัวใจแฟน ๆ ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ละครที่บอกเล่ามุมมองของกลุ่ม LGBTQ+ พร้อมด้วยเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกที่แต่ละครอบครัวมีกฎระเบียบต่างกัน นำแสดงโดย “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข” ที่สวมบทเป็น “ปุริม” หมอหน้าตึงยิ้มยากแต่หล่อมาก โคจรมาเจอนางเอก “เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ” ที่รับบทเป็น “มาตาลดา” สาวจิตใจดีที่ใครเห็นเป็นต้องรัก และเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นผลงานละครชิ้นแรกที่ “เจมส์ จิรายุ – เต้ย จรินทร์พร” ประกบคู่กัน หลังจากเคยปล่อยเคมีน่ารักในภาพยนตร์ “Timeline จดหมาย ความทรงจำ” แต่ที่ทำให้แฟน ๆ ตาลุกว้าว ติ่งนางงามร้องกรี๊ดตั้งแต่วันฟิตติ้งคือการเห็นสาวนางงามระดับโลกมาร่วมงานกับช่อง 3 ครั้งแรกอย่าง “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” ที่มาปรากฏตัวในบท “อรุณรัศมี” คู่กับหนุ่ม “ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล” ที่รับบทเป็น “ไตรฉัตร” ยังไม่พอคว้านักแสดงรุ่นใหญ่ “ชาย ชาตโยดม” พลิกบทแต่งเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาแดร็กควีนชื่อ “เกริกพล” หรือ “เกรซ”เสริมทัพด้วยนักแสดง อาทิ ตู่ นพพล, แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร, เงาะ กชกร, ต้น อาชว์, ป๋อมแป๋ม นิติ, จันจิ จันจิรา, มิ้น มิณฑิตา, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช, ฟาโรห์ ธำรงค์, แอมแปร์ สุทธาทิตย์, โย ทัศน์วรรณ, โกโก้ กกกร, มิ้น มิณฑิตา, ซีพี อรณัชชา, แคนดี้ สุกุล, ไตเติ้ล กีรติ ฯลฯ แท็กทีมพากันมอบความสนุกเข้มข้นล้นจอ ดูเพลินมีอมยิ้มแน่นอน“มาตาลดา” (To The Moon and Back) กำกับโดย “ปวันรัตน์ นาคสุริยะ” บทประพันธ์โดย “ณัฐณรา” และเขียนบทโทรทัศน์โดย “สคริปต์ เมคเกอร์” เรื่องราวของสาวสุดแสนใจดีอย่าง “มาตาลดา” เธอถูกเลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่จาก เกรซ (ชาย ชาตโยดม) คุณพ่อสาย LGBTQ+ จนกลายมาเป็นคนมีพลังใจดีพลังบวกเต็มเปี่ยมที่สามารถถมหลุมดำในก้นบึ้งหัวใจของ ปุริม (เจมส์ จิรายุ) ศัลยแพทย์หัวใจที่ไม่มีหัวใจ เขาที่ภายนอกดูเพียบพร้อม แต่กลับขาดความรัก เพราะทั้งชีวิตถูกพ่อขีดเส้นไว้ให้เดิน มาตาลดาจะเยียวยาปุริมด้วยวิธีไหน ต้องห้ามพลาดชมในละครด้าน “เจมส์ จิรายุ” กับ “เต้ย จรินทร์พร” ก็ได้ออกมาเปิดใจเล่า เริ่มจากหนุ่ม “เจมส์ จิรายุ” เล่าว่า “เป็นอีกเรื่องที่ผมชอบมากครับ ต้องขอบคุณพี่จ๋าและทีมงานทุกคนในกองดูแลเราดีมากเลย นักแสดงกับบทละครเรื่องนี้ผมคิดว่าทุกคนเกิดมาเพื่อตัวละครตัวนี้ ทุกคนถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างดี ทำให้การทำงานทั้งหมดมันราบรื่น ทั้งในการเล่นละครในการทำงานอะไรต่าง ๆ ผมก็มีความเชื่อลึก ๆ ว่าถ้าเราทำงานได้อย่างโฟล์ว คนดูก็จะไหลลื่นและมีความสุขไปกับอะไรหลาย ๆ อย่างในละครเรื่องนี้ผมก็ขอสปอยในมุมผมละกัน ผมว่า มาตาลดา เป็นละครที่ดูเพลินดูไปจะมีแต่รอยยิ้มแน่นอน และที่ดีไปกว่ารอยยิ้ม คือมีข้อคิดบางอย่างที่จะได้รับ ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับข้อคิดที่ต่างกันครับ” ต่อด้วยนางเอกสาว “เต้ย จรินทร์พร” เปิดใจถึงการทำงานละครเรื่องนี้ให้ฟังว่า “เรื่องนี้เป็นความตั้งใจของพี่จ๋าเลยค่ะ พี่จ๋าใส่ใจรายละเอียดแบบลงลึกกับทุกเรื่องในละครทั้งหมด หาข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้มันสมจริง สำหรับเรื่องนี้ภารกิจหลักของมาตาลดาที่สำคัญสูงสุดเลย คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก คือ อาม่า อากง และพ่อเกรซให้ได้ เพราะว่าอาม่ากับอากงรับตัวตนของพ่อไม่ได้ มาตาลดาเลยอยากเป็นกาวใจให้ทุกคนยอมรับพ่อของเราให้ได้ เต้ยรู้สึกว่ามาตาลดาเป็นละครที่ฮีลใจให้กับคนดูทุกคน เพราะว่าตัวเต้ยเองหรือว่าทีมงานทุกคนก็ได้รับการฮีลใจเหมือนกัน นี่เป็นละครที่เต้ยกล้าพูดเลยว่า เต้ยมีความสุขมาก ๆ ในการเล่นละครแล้วเรารู้สึกภูมิใจมากที่ได้อยู่ในละครเรื่องนี้ ด้วยบทที่ดูอบอุ่นมาก เต้ยก็อยากให้คนดูติดตามและรักละครเรื่องนี้เหมือนกับเต้ยนะคะ”มาถึงอีกคู่ “ริว วชิรวิชญ์” และ “อแมนด้า” ขอแอบสปอยเพิ่มเติมไปอีก เริ่มด้วยหนุ่ม “ริว วชิรวิชญ์” เผยว่า “จริง ๆ ผมติดตามละครพี่จ๋ามาตั้งแต่เด็กพอตัวเองได้มีโอกาสมาเล่นก็รู้สึกไม่น่าเชื่อ แต่พอเป็นคาแรคเตอร์ไตรฉัตรเขาฉีกออกจากที่ริวเคยเล่น และพี่จ๋ากับทีมเขียนบทเขาตั้งใจเขียนขึ้นมาจริง ๆ เลยรู้สึกรักตัวละครไตรฉัตรมากครับ ส่วนเคมีผมกับพี่อแมนด้าจะไม่ได้โรแมนติก จะเป็นแนวดึงเชิงกันมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คู่ของเรามีเสน่ห์ต่างคนต่างไม่ให้ใครชนะ และมีความร้อนแรงอยู่ ผมได้ขออนุญาติพี่อแมนด้าตั้งแต่วันฟิตติ้ง เพราะมันต้องมีเข้าฉากเลิฟซีนค่อนข้างเข้มข้น จะเป็นยังไงต้องรอดูในละคร” ปิดท้ายที่สาว “อแมนด้า” เผยว่า “สำหรับตัวละครอรุณรัศมีที่ด้าเล่นจะมีความเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เป็นผู้หญิงสตรอง มีทั้งแฮปปี้โกรธเสียใจร้องไห้เหมือนกัน เป็นคาแรคเตอร์ค่อนข้างกลมกล่อม ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคน และพี่จ๋าที่ให้โอกาสด้าได้มาร่วมงานกับช่อง 3 ครั้งแรก มีความสุขมาก ๆ ที่ได้มาเล่นละครเรื่องนี้เพราะเป็นละครที่ฮีลใจ และเกี่ยวกับ LGBTQ+ ด้วย และด้าก็เป็นคนที่สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมอยู่แล้ว ก็ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ค่ะ ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมละครที่ดีแบบนี้กันเยอะ ๆ นะคะ”เตรียมรับพลังบวกให้ใจฟูกันได้ในละคร “มาตาลดา” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus