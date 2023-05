หล่อเกิ๊น ชาวเน็ตอวยยศ “คิมบอม” หล่อวันหล่อคืน พร้อมร้องขอให้รับแสดงซีรีส์โรแมนติกสักที

ทั้งนี้ในฟอรัมชุมชนออนไลน์ต่างๆ ชาวเน็ตได้พากันเมาท์มอยด้วยความรู้สึกตื่นเต้นของพวกเขา เกี่ยวกับนักแสดง คิมบอม ที่ดูเหมือนว่าจะมีภาพลักษณ์ที่พีคที่สุดในผลงานเรื่องล่าสุด โดยตอนนี้เขาแสดงนำในซีรีส์แฟนตาซีเรื่อง Tale of the Nine Tailed 1938 ทางช่อง tvN ในบท อีรัง ซึ่งคิมบอมได้ดึงดูดผู้ชมด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ผมสีดำสลวยของเขาที่สยายไปข้างหนึ่ง ดวงตาที่เฉียบคม และการจ้องมองที่ขี้เล่นกรุ้มกริ่ม คิมบอม ทำให้ชาวเน็ตหลงรักในเสน่ห์ของเขาไปเต็มๆบางรายถึงขั้นเว้าวอนให้เขาใจอ่อน ยอมรับเล่นซีรีส์แนวโรแมนติกสักที เพราะเขามักให้สัมภาษณ์เสมอว่าเขาไม่เหมาะกับซีรีส์แนวโรแมนติกนี้เลยความคิดเห็นของชาวเน็ตบางส่วนมีดังนี้ :ข้อมูลข่าว : allkpop.comภาพประกอบ : tvN Drama, Prime Video, hancinama.net