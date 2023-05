เหลือเชื่อ “คิมบยองชอล” ผัวเจ้าชู้จาก “Doctor Cha” ทนรอมาถึง 18 ปี จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความรักจากคนดู

ซีรีส์การแพทย์ ตลก โรแมนติก ทางช่อง JTBC ที่มีนักแสดงนำหญิงระดับตัวแม่ “ออมจองฮวา” (Uhm Jung-hwa) นำแสดง กำลังสร้างความประทับใจให้คนดู ด้วยเรตติ้งจำนวนผู้ชมที่พุ่งสูงถึง 18 % โดยถัดจากตัวละครนำหญิงของเรื่อง ก็คือสามีของเธอ หมอซออินโฮ รับบทโดยนักแสดงหน้าจืด “คิมบยองชอล” (Kim Byung-chul) ตัวละคร ซออินโฮ มีคาแร็คเตอร์ อันน่าสมเพช ค่อนไปทางตลก เป็นพ่อ เป็นอาจารย์หมอ ที่แอบนอกใจภรรยาของตัวเอง แถมมีลูกด้วยกันอีกต่างหาก แต่คนดูกลับเกลียดไม่ลงเนื่องจากการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขา ผู้ชมจึงมอบความรักต่อ คิมบยองชอล อย่างมากมายล้นหลาม แม้ว่าเป็นตัวละครจะที่มีนิสัยในเชิงลบก็ตาม แต่ด้วยบุคลิก แปลกประหลาด น่าขบขัน และแม้กระทั่งน่ารัก ถือเป็นการผลิตซีรีส์ และสร้างบุคลิกตัวละครที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้ด้วยวิธีที่แปลกใหม่แม้ว่าที่ผ่านมานักแสดงวัย 49 ปี คนนี้ จะร่วมแสดงในผลงานซีรีส์ฮิตมากมาย อาทิ Goblin (2016), Descendants of The Sun (2016), SKY Castle (2018) และ Doctor Prisoner (2019) ก่อนที่จะมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในซีรีส์ผลงานล่าสุด Doctor Cha เขาเป็นนักแสดงนิรนามมานานเกือบ 18 ปีคิมบยองชอล เดบิวต์ผลงานแสดงในปี 2003 จากภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in a Battlefield หรือ Hwangsanbul และไต่เต้ามีผลงานมากมายอยู่ในสายภาพยนตร์มาโดยตลอดข้อมูลข่าว : allkpop.com, hancinema.netภาพประกอบ : hancinema.net