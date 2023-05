Review ซีรีส์ : “จ้าวลู่ซือ” พลิกลุคสู่ 2 ซีรีส์น้ำดี ‘Gen Z แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่ - จรดฝันข้ามกาล’ ลงจอทาง TrueID

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังจากคุ้นเคยกับบทบาทของ ‘จ้าวลู่ซือ’ ที่รับซีรีส์แนวพีเรียดติดต่อกัน 3 เรื่องรัวๆ ติดกันจาก ‘ดาราจักรรักลำนำใจ’ (Love Like The Galaxy – 2022), ‘เทียบท้าปฐพี’ (Who Rules the World - 2022) และ ‘ศิษย์สาวป่วนสำนัก’ (A Female Student Arrives at the Imperial College - 2021) มาคราวนี้จ้าวลู่ซือหันกลับมารับซีรีส์แนวสากล 2 เรื่องติด 2 สไตล์ แต่มาในแนวดราม่าของเด็กกำพร้าสู้ชีวิต แต่จ้าวลู่ซือเลือกเล่นได้แตกต่าง ถือเป็นอีกความท้าทายในชีวิตการแสดงของเธอ โดยซีรีส์ทั้ง 2 เรื่องนี้ที่เมืองจีนลงจอคนละเวลา แต่ที่เมืองไทยเพิ่งทยอยนำมาลงแพลตฟอร์มออนไลน์ในเวลาใกล้เคียงกัน หาชมกันได้แบบไม่ต้องดำน้ำทาง True IDซีรีส์แนวฟีลกู้ดที่หยิบยกเรื่องราวศาสตร์แพทย์แผนจีนมาเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่องเชิงอนุรักษ์ ถ่ายทอดผ่านตัวละครของ ‘ซุนโถวโถว’ (จ้าวลู่ซือ) เด็กกำพร้าที่เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวปากกัดตีนถีบวัย 20 ที่ต้องหาเลี้ยงตัวเองเพียงลำพัง จนได้มาเจอกับ ‘เหรินซินเจิง’ (อู๋กัง) อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน ผู้ยื่นมือมาช่วยเหลือและพร้อมถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนจีนให้กับเธอ เพื่อหวังให้เธอได้นำศาสตร์นี้ไปประกอบอาชีพก่อร่างสร้างตัว และเป็นทายาทคนรุ่นใหม่สืบสานศาสตร์แพทย์แผนจีนต่อไปการเข้ามาเรียนรู้ศาสตร์แผนแพทย์ของซุนโถวโถว ไม่เพียงเปิดโลกใหม่ให้กับเธอ หากแต่เธอยังต้องรับมือกับความขัดแย้งกับ ‘เหรินเทียนเจิน’ (หลัวอีโจว) ลูกชายของอาจารย์เหริน เพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่ทั้งสองไม่ถูกชะตากันสักเท่าไรนักตั้งแต่เจอกันครั้งแรก แต่ก็เพราะแพทย์แผนจีนนี้เองที่เชื่อมโยงคนทั้งสองเอาไว้ด้วยกัน จนคนทั้งสองเริ่มมีความมุ่งมั่น มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และพร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปสรรคให้ความฝันเป็นจริงเป็นซีรีส์น้ำดีที่ระดมทีมงานชั้นนำของประเทศจีนไว้อีกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงอาวุโสมือรางวัล, ‘หลิวหลิว’ มือเขียนบทมากฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญแนวสร้างพลังบวกและบทแนวครอบครัว ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมข้อมูลและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนเพื่อนำมาเขียนบทซีรีส์เรื่องนี้ ร่วมด้วย ผู้กำกับ ‘หานเสี่ยวจุน’ จากทีมผู้สร้างซีรีส์ดัง ‘เพราะเรามีกัน’ (With You - 2020) ซีรีส์แห่งปีของแดนมังกรที่เล่าเรื่องราวคนธรรมดาที่อุทิศตัวต่อสู้กับโควิด-19นอกจากนี้ทีมงานยังได้เลือกเฟ้นสถานที่ถ่ายทำอันสวยงามจากสถานที่จริงในหลากหลายมณฑลของจีน เพื่อถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติให้สอดคล้องไปกับเรื่องราวความลึกซึ้งของการแพทย์แผนจีน ซึ่งแต่ละฉากนอกจากเป็นอาหารตาแล้ว ยังชวนให้ผู้ชมมาฮีลใจร่วมกันถือเป็นซีรีส์ Soft Power ที่หยิบศาสตร์ของแพทย์แผนจีนมานำเสนอในมุมมองใหม่ เพราะอย่างที่รู้กันดีว่าการแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก แต่ยังไม่เคยมีซีรีส์เรื่องไหนนำศาสตร์การแพทย์จีนมาเล่าเรื่องตรงๆ ในเชิงอนุรักษ์เหมือนอย่างเรื่องนี้ดังนั้นซีรีส์เรื่องนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในการส่งออกฉายในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ฉายในประเทศพร้อมกันถึง 3 ช่องทางใหญ่ ได้แก่ Dragon TV, JSTV (เจียงซูทีวี), Youku อีกทั้งแฟนๆ จะได้เห็นการพลิกบทบาทใหม่ของนักแสดงในดวงใจอย่าง ‘จ้าวลู่ซือ’ ที่คราวนี้เธอจะมารับบทเป็นสาวน้อยสู้ชีวิต เด็กส่งอาหาร เด็กกำพร้าที่เติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็ก และกลายมาเป็นทายาทผู้สืบทอดศาสตร์การฝังเข็มตระกูลเจียงแอบบอก...ฟังๆ ดูคาแร็กเตอร์เหมือนจะแอบเครียด แต่ด้วยสไตล์การแสดงของน้องจ้าว บอกเลยว่าก็ยังคงผสมผสานความสดใส น่ารัก แฝงลีลาความฮาตะมุตะมิมาสร้างสีสันความสนุสนานให้ซีรีส์ดูสนุก ดูเพลินไปได้อีกระดับหนึ่งเหมือนกันสงสัยน้องจ้าวลู่ซือจะถูกโฉลกกับบทเด็กกำพร้า เพราะนี่เป็นอีกเรื่องที่เธอรับบทเด็กกำพร้าอีกครั้ง แต่เป็นยุค 1950 กับซีรีส์ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์แนวพัฒนาสังคม ‘จรดฝันข้ามกาล’ (Hutong – 2022) ว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิง 3 รุ่น จาก 3 ช่วงเวลา สะท้อนความทรงจำจากศตวรรษที่ 21 ในช่วงยุคปี 1950, 1980 และ 2019 ของผู้นำชุมชนหญิง 3 รุ่นที่สืบทอดต่อกันมา 3 สามเจเนอเรชั่นตั้งแต่รุ่นยายจนมาถึงรุ่นหลาน โดยพวกเธอมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาบ้านเกิดให้ก้าวหน้าและเติบโต ณ ที่แห่งนั้นก็คือ ชุมชนหู่ทง หมู่บ้านใจกลางเมืองปักกิ่งตัวซีรีส์ระดมนักแสดงชื่อดังประชันจอมากมาย อาทิ จ้าวลู่ซือ รับบท เถียนเจ่า คู่กับ โหวหมิงฮ่าว รับบท เถี่ยตั้น, ไช่เหวินจิ้ง รับบท เสียวหมิ่น คู่กับ หลินฮวน รับบท หลินเว่ยตง, กวนเสี่ยวถง รับบท หลินเยว่ คู่กับ หลินอี รับบท โอวหยางฮุย เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ‘ฟู่หนิง’ ที่เคยฝากผลงานซีรีส์ ‘สายลับจักจั่น’ (Autumn Cicada - 2020)ซีรีส์เรื่องนี้จะมาท้าทายบทบาทการแสดงของจ้าวลู่ซือ จากการถ่ายทอดบทบาทของ เถียนเจ่า หัวโจกของเด็กพร้าที่อยู่ในชุมชนหูท่ง ยุค 1950 เธอเป็นหญิงแกร่ง ใจกล้า อดทน มุมานะ เป็นชนชั้นรากหญ้า เติบโตมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงประกาศอิสรภาพของจีน เธอเชื่อมั่นในความยุติธรรมและความถูกต้อง ต่อสู้เพื่อชุมชนจนกลายมาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านหู่ทง โดยมี เถี่ยตั้น (โหวหมิงฮ่าว) เพื่อนหนุ่มในวัยเด็กให้ความช่วยเหลือ ทั้งสองร่วมมือกันช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปราบปรามความไม่สงบในยุคเริ่มก่อตั้งประเทศ และช่วยกันพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ลูกสาวของเธอให้เดินตามรอยและรับหน้าที่ต่อจากเธอตามที่เธอได้ปูทางเอาไว้ตัวซีรีส์จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วงปี 1950 ช่วงของเถียนเจ่า ต่อมาในช่วงปี 1980s บอกเล่าชีวิตลูกสาวของเถียนเจ่า เสี่ยวหมิ่น (ไช่เหวินจิ้ง) มาสู่การเป็นผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือชาวบ้านสามารถก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง จนเป็นแรงผลักดันให้อดีตขาโจ๋อย่าง หลินเว่ยตง (หลินฮวน) กลับตัวเป็นคนดี กลายเป็นผู้บุกเบิกตลาดกลางคืนช่วงที่ 3 จะเป็นช่วงปี 2019 บอกเล่าความเจริญรุ่งเรืองของปักกิ่งยุคใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของชุมชนหูท่ง ในช่วงของหลานสาวของเถียนเจ่า หลินเยว่ (กวนเสี่ยวถง) ร่วมมือกับ โอวหยางฮุย (หลินอี) ในการพัฒนาหมู่บ้านหูท่ง ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองปักกิ่งและประเทศจีนมาถึงบรรทัดนี้ต้องบอกก่อนว่าชุมชนหูท่งมีจริงในแผนที่จีน ปัจจุบันเป็นย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสร้างซีรีส์เรื่องนี้สามารถรับชมซีรีส์ทั้งสองเรื่องนี้ได้ทาง TrueIDSoftlenshttps://mydramalist.com/