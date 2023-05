คอนเฟิร์มเป็นทางการ “เรน” ประชัน “คิมฮานึล” ในซีรีส์แก้แค้นสุดดราม่า “Red Swan” ดูปีนี้ ทาง Disney Plus

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ออริจินัลซีรีส์จาก Disney Plus เรื่อง “Hwain Family Scandal” (화인가 스캔들) หรือ “Red Swan” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า เรน หรือ “จองจีฮุน” และ คิมฮานึล เป็นนักแสดงนำของซีรีส์แก้แค้น ดราม่าเรื่องนี้Red Swan ถ่ายทอดเรื่องราวของ โอวานซู หญิงสาวจากครอบครัวยากจนผู้ใฝ่ฝันถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบของสังคมชั้นสูง และแต่งงานกับ คิมยงกุก ทายาทมหาเศรษฐีจอมเจ้าชู้แห่งฮเวนกรุ๊ป (Hwain Group) แต่แล้วชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตราย เมื่อบังเอิญได้รู้ความลับของตระกูลฮเวน โดยมี ซอโดยุน บอดี้การ์ดส่วนตัวที่คอยปกป้องและอยู่เคียงข้างเธอเสมอ จนทำให้ทั้งคู่พัฒนาความรู้สึกที่มีต่อกันคิมฮานึล ซึ่งฝากผลงานการแสดงที่หลากหลายแนวทั้ง โรแมนติก แอ็คชั่น และระทึกขวัญ อาทิ อาทิ KillHeel, 18 Again จะรับบทเป็น โอวานซู อดีตนักกอล์ฟมืออาชีพและทูตสันถวไมตรี ประธานมูลนิธิฮเวนกรุ๊ป หลังจากแต่งงานกับทายาทของฮเวนกรุ๊ป และได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลกผ่านกิจกรรมการกุศลของเธอเรน ผู้ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งในและต่างประเทศในด้านต่างๆ จากผลงานแสดงล่าสุด Ghost Doctor และรับเชิญใน Under the Queen's Umbrella จะรับบทเป็น ซอโดยุน หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจด้วยทักษะการต่อสู้อันยอดเยี่ยม โดยุน ได้เข้าร่วมทีมรักษาความปลอดภัยของฮเวนกรุ๊ป ด้วยแรงจูงใจซ่อนเร้นบางอย่าง และเขาได้รับมอบหมายให้คอยคุ้มกันวานซูนอกจากนี้ ยังร่วมด้วยสองนักแสดงเจ้าบทบาท จองกยออุน (Jung Gyu-woon) จากผลงาน You’re Too Much, Sooni รับบท คิมยงกุก ทายาทของฮเวนกรุ๊ป ซึ่งเจ้าชู้นอกใจวานซูหลายต่อหลายครั้ง และ ซออีซุก (Seo Yi-sook) จากผลงาน Queenmaker, Rookie Cops จะรับบท พัคมีรัน CEO ของฮเวนกรุ๊ปซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย พัคฮงคยอน (Park Hong-kyun) จากผลงานเรื่อง A Korean Odyssey, The Greatest Love, และ The Great Queen Seon Deok เขียนบทโดย ชเวยุนจอง (Choi Yoon-jung) จากผลงานเรื่อง Only Love, Mr.Back และ The Second Last Loveกลายเป็นความคาดหวังสูงของผู้ชม สำหรับเรื่องราวแปลกใหม่และน่าสนใจ ที่ตัวละครหลักทั้งสองมีภูมิหลังและฐานะที่แตกต่างกัน โดยมีฉากหลังเป็นชีวิตหรูหราของสังคมชั้นสูงข้อมูลข่าว : soompi.com, hancinema.netภาพประกอบ : hancinema.net, Disney Plus