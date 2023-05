Netflix ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ "Bloodhounds" ลุ้นฉากต่อสู้บนสังเวียนเดือด และมิตรภาพที่ไม่เหมือนใคร

ปล่อยออกมาแล้ว ตัวอย่างเป็นทางการ ของซีรีส์แอ็คชั่นเรื่อง “Bloodhounds” ที่กำลังจะสตรีมในเร็วๆ นี้ บน Netflix แง้มให้เห็นการต่อสู้สุดตื่นเต้นเร้าใจ เมื่อสองนักมวยมือใหม่ต้องออกมาถลุงหมัดนอกสังเวียน เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมหลังจากได้พบกันในการแข่งขันชกมวยรอบสุดท้าย นักมวยดาวรุ่ง คิมกอนอู (รับบทโดย อูโดฮวาน) และนักชกคู่แข่ง ฮงอูจิน (รับบทโดย อีซังอี) ก็ได้สานมิตรภาพอันแน่นแฟ้น เนื่องจากทั้งคู่เคยผ่านประสบการณ์สุดทรหดในฐานะนาวิกโยธินมาเหมือนกันความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่เพิ่งก่อตัวยิ่งแน่นแฟ้นขึ้น เมื่อเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบจอมเจ้าเล่ห์จาก สไมล์ แคปปิตอล หลอกให้ แม่ของคิมกอนอู (รับบทโดย ยุนยูซอน) เป็นหนี้ และมาทำลายร้านกาแฟของเธอ จนฮงอูจินต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้แค้นด้วยความช่วยเหลือของ ประธานชเว (รับบทโดย ฮอจุนโฮ) ตำนานแห่งวงการเงินกู้ที่วางมือไปแล้ว คิมกอนอูและฮงอูจินจึงได้นำฝีไม้ลายมือด้านหมัดมวยของตัวเอง มาใช้ในโลกแห่งความจริงเพื่อโค่นผู้นำจอมโฉดของ สไมล์ แคปปิตอล อย่างคิมมยองกิล (รับบทโดย พัคซองอุง) รวมทั้งบรรดาลูกน้องที่โหดเหี้ยมของเขาแม้ว่า "พี่น้อง" คู่นี้จะเป็นนักมวยมือใหม่ แต่ความกล้าและความมุ่งมั่นที่มวยรองอย่างทั้งคู่ สั่งสมมาจากสังเวียนการต่อสู้ อาจเป็นตัวพลิกเกมในศึกนองเลือดครั้งนี้ก็เป็นได้ เฉกเช่นเดียวกับหมาล่าเนื้อที่เมื่อได้งับเหยื่อแล้ว จะไม่มีวันปล่อยไปอย่างเด็ดขาดBloodhounds เป็นซีรีส์ความยาว 8 ตอน ซึ่งมีกำหนดสตรีมวันที่ 9 มิถุนายนนี้ พร้อมจัดเต็มฉากต่อสู้สุดดุเดือดที่จะทำให้ผู้ชมลุ้นจนนั่งไม่ติด นอกเหนือจากการประจันหน้าระหว่างความดีและความชั่วที่ชวนระทึกใจแล้ว เรายังจะได้ชมเรื่องราวของสองเพื่อนรักที่จริงใจ และความทุ่มเทที่พร้อมยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักชื่อเรื่อง : Bloodhoundsกำกับและเขียนบทโดย : เจสัน คิมนำแสดงโดย : อูโดฮวาน อีซังอี ฮอจุนโฮ พัคซองอุง และอื่นๆผลิตโดย : Studio N, SEE AT Film และ Seven O Sixเผยแพร่โดย : Netflixกำหนดสตรีม : 9 มิถุนายน 2023ข้อมูลข่าว : NetflixTHภาพประกอบ : NetfixKR, hancinema.net