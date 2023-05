เปิดวาร์ป 5 ดาวรุ่งซีรีส์วาย “มิก-ภู-เบล-เดน่า-ตู้เซฟ” ใน “แสงส่องรัก – Series the Luminous Solution”

วันนี้เราจะมาเปิดวาร์ป 5 นักแสดงดาวรุ่งของ “แสงส่องรัก – Series the Luminous Solution” ภายใต้การผลิตของ บริษัท พีทีจี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ที่บรรจงสร้างสรรค์นักแสดงดาวรุ่งหน้าใหม่มาประดับวงการบันเทิงพระเอกหน้าใหม่ อดีตนักวิ่งทีมชาติ และเจ้าของตำแหน่ง Mister Grand Universe Thailand2019 ควบตำแหน่ง ดีเจ.แห่งคลื่น FMONE103.5 ที่ต้องมารับบท “ธนา” หนุ่มออฟฟิศที่โชคไม่เข้าข้าง เพราะกำลังถูก layoff ออกจากงาน แถมความรักที่บ่มเพาะมากับแฟนมา 9 ปีกับ “ภาทิศ” หมอหนุ่มอนาคตไกล กำลังจะหมอดดับลง ถึงจุดนี้ชีวิตของ ธนา จะเป็นอย่างไร และคำอธิษฐานของเขาจากร้านกาแฟเวทมนตร์จะช่วยเขาได้หรือเปล่า คงต้องไปลุ้นกัน!“ตัวละคร ธนา มีคาแรคเตอร์ที่เอาจริงเอาจังในเรื่องความรักและชีวิตครับ เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผม ทำให้ผมต้องทำการบ้านหนักมาก แต่ก็โชคดีที่ทริคจากผู้กำกับฯ (กิตติ์ บทศรี) และแอคติ้งโค้ช ตอนแรกก็หนักใจ ก็มีถาม กัน บ้างว่า เล่น OK ยัง ดีมั้ย ยังมีต้องมีแก้ไขอะไรหรือเปล่า ก็ถามคนรอบข้าง ด้วยความที่เป็นดราม่าด้วย มีร้องไห้ด้วย ก็แอบมีเครียด แต่ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น เพราะการ workshop ที่เยอะมาก ถูกเทรนอย่างดีในเรื่องการแสดงครับ แต่อาจจะมีประหม่าบ้างเป็นบางช่วง ไม่ขอให้คะแนนตัวเอง แต่ฝากคนดูติดตามด้วยครับ”พระเอกนายเอกคู่สองก็ไม่ธรรมดา ภู-ภูดิส วิเศษจิตร แม้จะเคยผ่านซีรีส์เรื่อง “นิติแมน แฟนวิศวะ” มาแล้ว แต่ก็มีความท้าทายอยู่ในตัว เพราะต้องมาประกบคู่กับนักแสดงรุ่นน้องอย่าง เบล-รัชตะ คุ้มทรัพย์ ซึ่งทั้งคู่ต้องรับบท “นักเรียนม.ปลาย” ที่ต้องลดอายุกว่า 10 ปีหนุ่มภู เผยคาแรคเตอร์และการตีโจทย์ของตัวละครที่ได้รับว่า “ไม้ เป็นเด็กนักเรียนม.ปลายที่ ต้องเปลี่ยนที่เรียนอยู่บ่อยๆ ทำให้ต้องปรับตัวอยู่เสมอ เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ การทำการบ้าน อันดับแรกต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวละครเป็น เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราจะรู้จักตัวละครดี จนรู้ว่าเมื่อไม้เจอเหตุการณ์นี้ ไม้ จะมีวิธีการแสดงออกอย่างไร ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะปรึกษาแอคติ้งโค้ชครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว บท ไม้ ผมไม่ถือว่ามันยากหรือง่ายนะครับ เพราะตอนที่แสดงคือเราเป็นตัวละครนั้นๆ อยู่ แต่ที่แน่ๆ เราทำการบ้านกันหนักมาก มีการworkshop ลองเล่นซีนต่างๆ ก่อนที่จะมีการถ่ายทำจริงๆ กันหลายรอบ เพื่อความสมบูรณ์ของการถ่ายทำ แต่พอถ่ายทำจริงๆ มันมีองค์ประกอบหลายอย่างมาก ทำให้การเล่นแต่ละครั้งรู้สึกไม่เหมือนกันเลย ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ ที่ได้มารับบทไม้นะครับ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมซีรีส์แสงส่องรักนะครับ”ส่วน หนุ่มเบล นั้น รับบท “เรียว” เป็นเด็กเรียนและยังเป็นที่รักของเพื่อนในกลุ่ม จนกระทั่ง “ไม้” ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ห้องเดียวกัน แถมต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกันอีก แต่ทว่าการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยสู้ดีนัก มาลุ้นกันว่าคู่นี้เขาจะมาจิ้นกันได้อย่างไร โดย หนุ่มเบล เผยถึงการทำงานในเรื่องนี้ว่า“เรียว เป็นนักเรียนม.ปลาย ที่ตั้งใจเรียน รักเพื่อน สดใส และอ่อนโยนมากครับ เขาจะเป็นห่วงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเลย เบลทำการบ้านเยอะมาก อ่านบท ทำความเข้าใจการแสดงออกจากสเตจในบท หลายรอบพอสมควรครับถึงได้ตีบทออกมาประมาณนี้ ซึ่งเวลามีอะไรสงสัยเบลจะคอยปรึกษาครูแซนด์ กับพี่เจน (ผู้กำกับฯ) รวมถึงพี่ภู (ภูดิส) ด้วย ตลอด ทั้งในเวลา workshop และนอกเวลา ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ครับที่คอยให้คำแนะนำอยู่เสมอ แม้ว่าบทที่เบลได้รับอาจจะไม่ได้ดูยากอะไร แต่ด้วยความที่สิ่งนี้มันใหม่กับเบลมาก เพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเบล เบลเลยค่อนข้างเครียดและให้เวลากับมันมากพอสมควร ทำการบ้านหนักทั้งในคลาส workshop และการใช้ชีวิตเลย เบลห่างจากวัยมัธยมมาในระดับนึง อาจจะหลงลืมบางความรู้สึกไปบ้าง เบลเลยย้อนความรู้สึกโดยการกลับไปอ่านหนังสือ ม.ปลาย กลับไปนั่งเล่นที่โรงเรียนมัธยมใกล้ๆ ดูบรรยากาศต่างๆ ครับ เบลว่าช่วยเราได้ค่อนข้างมากเลยครับ”ทั้ง ภู และ เบล โคจรมาพบกันเรื่องแรก แต่ทั้งคู่ก็แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ดูเนียน ดูน่ารัก รับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่ง “คู่จิ้นสายวาย” ที่ชาวด้อมทั้งหลายต้องเทใจให้อย่างแน่นอน!นักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรง ลูกครึ่งไทย-สวิส ที่เคยผ่านผลงานด้านการแสดงมาบ้างอย่าง “กั๊กนักรักซะเลย” ละครแนวโรแมนติกคอมมาดี้ ออกอากาศทาง PPTV HD ช่อง 36 ผู้รับบท “เดน่า” สาวน้อยวัยสิบห้า ผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่ม เธอเป็นสาวลูกครึ่งที่ขี้เล่น อัธยาศัยดี เป็นที่รักของเพื่อน มั่นใจในตัวเอง มีความเป็นผู้นำ เดน่าจึงเป็นศูนย์กลางของกลุ่มเพื่อน จนกระทั่งวันที่ ไม้ (ภู ภูดิส) เข้ามาอยู่ในกลุ่ม!“คาแรคเตอร์ตัวละคร เดน่า จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและ support คนอื่นตลอดเวลาค่ะ เวลามีใครต้องการอะไร เดน่าก็จะเป็นคนช่วยตลอด แต่จะมีความห้วนๆ ห้าวๆ นิดนึง อาจเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเพื่อนค่ะ ก่อนเริ่มแสดงเรื่องนี้ เราไป workshop กันก่อนค่ะ เดน่าน่าจะไปประมาณ 3-4 ครั้งค่ะ ใน workshop เราก็จะ analyze ตัวละคร เริ่มจากว่าตัวละครคนนี้คือใคร มี background story แบบไหน และทำไมถึงทำให้เขาทำสิ่งต่างๆ ในเรื่อง นอกจากนี้เราก็พูดถึง priorities ของตัวละครด้วยค่ะ อย่างเช่น ตัวละครเดน่าอาจจะให้ลำดับความสำคัญของเพื่อนให้สูงกว่าครอบครัว ซึ่งลำดับความสำคัญพวกนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ตัวละครทำสิ่งต่างๆ ค่ะ ซึ่งตัวละครเดน่า ก็มีความเหมือนกับตัวเดน่าเองในระดับนึง แต่ก็จะไม่เหมือนเลยในเรื่องของความห้าว เพราะฉะนั้นก็ยากพอสมควรค่ะ เดน่าต้องทำการบ้านให้รู้จักตัวละครนี้ให้ดี เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ที่เกิดจากตัวละครได้ค่ะ”หนุ่มน้อยคนสุดท้อง ตู้เซฟ ทองสะพัก ผู้รับบท “แน๊ก” หนุ่มนักบาสทีมโรงเรียน เขาคือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อของ เรียว เขาแอบชอบเรียว ตั้งแต่แรกเห็น และความรักของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง“คือตัวแน็กจะมีความผูกพันกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม เรียว (เบล รัชตะ) และ เดน่า ซึ่งทั้งสามคนก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ดูแลกันและกัน พอ ไม้ (ภู ภูดิส) เข้ามาอยู่ในกลุ่ม ทำให้ แน็ก อารมณ์จะหงุดหงิดมากขึ้น เรื่องการทำการบ้าน เซฟก็ความเข้าใจที่มาและแบ็คกราวน์ตัวละครครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆ เพราะว่าเป็นเรื่องแรกของเซฟ แต่ก็ยังมีหลายๆอย่างที่ เซฟ กับ แน็ก มีความคล้ายกัน เช่น อยู่วัยใกล้เคียงกัน หรือบุคลิกบางอย่างครับ สิ่งแรกเลยก็ทำความเข้าใจกับบท ถ้าไม่เข้าใจก็ถามผู้กำกับฯ กับโค้ชแอ็คติ้ง การ workshop ช่วยได้มากครับ เวลาเล่นทำให้เราไม่รู้สึกเขิน ก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องแรกของ เซฟ ด้วยนะครับ เรื่องนี้ เซฟ ได้ร้องเพลงประกอบด้วย อยากให้ติดตามและเป็นกำลังใจให้ เซฟ ด้วยนะครับ”แต่ละคนเรียกได้ว่า “ไม่ธรรมดา” เพราะมีของกันมาอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็น “นักแสดงดาวรุ่ง” ที่น่าจับตามอง เพราะแค่เรื่องแรกยังทำได้ขนาดนี้ คาดว่าในอนาคตข้างหน้า พวกเขาและเธอทั้ง 5 จะพัฒนาตัวเอง และสามารถพาตัวเองไปสู่คำว่า “นักแสดงคุณภาพ” ของวงการบันเทิงได้ไม่ยาก!ไปพิสูจน์ความสามารถด้านการแสดงของพวกเขาและเธอได้ที่ซีรีส์ “แสงส่องรัก – Series the Luminous Solution” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 เริ่มวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เสนอเป็นตอนแรก และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวและรับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube : PTG Entertainment เวลา 23.30 น.https://youtube.com/@ptg_entertainment Facebook & Twitter & IG & Tiktok : @Luminous.series.official @ptgentertainment.th