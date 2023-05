ได้ดู “Lies Hidden in My Garden” พร้อมเกาหลีใต้ “Prime Video” ปักวันฉาย 19 มิถุนายน นี้

นั่นหมายความว่า เราท่านจะได้รับชมพร้อมกับเกาหลีใต้ ที่ออกอากาศทางช่อง ENA และ ช่อง Genie TVซีรีส์สะท้อนชีวิตของผู้หญิงต่างชนชั้นสองคน จูรัน (รับบทโดย คิมแทฮี) ผู้หญิงที่ภายนอกมีชีวิตครอบครัวที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ และ ซังอึน (รับบทโดย อิมจียอน) ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในชีวิตคู่จากสามีของเธอ ทั้งคู่ต้องมาพบกัน เพราะมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นในสวนหลังบ้านของจูรัน เมื่อ “สนามหญ้าในสวนหลังบ้านมีกลิ่นเหมือนกลิ่นศพ” โชยมาLies Hidden in My Garden ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับ จองจีฮยอน จากเรื่อง Twenty Five, Twenty One ที่รวมนักแสดงเจ้าบทบาทมาสาดพลังใส่กัน โดยเฉพาะ คิมแทฮี และ อิมจียอน ที่แฟนๆ ซู้ดปากรอชม ร่วมด้วย คิมซองโอ และ ชเวแจริมข้อมูลข่าว : Prime Vedeoภาพประกอบ : hancinema.net