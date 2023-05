ทรงอย่างแบด “คิมซอนโฮ” คัมแบ็คสุดโฉด ในภาพยนตร์เรื่อง “The Childe” ไทยได้ดูหลังเกา 27 ก.ค.

The Childe หรือชื่อเดิม “Sad Tropics” เป็นผลงานจากการกำกับและเขียนบทโดย “พัคฮุนจอง” เจ้าของผลงานภาพยนตร์ยอดฮิตมากมาย อาทิ New World, Night in Paradise และ The Witch นำแสดงโดย คิมซอนโฮ, คังแทจู (Kang Tae-ju), คิมคังอู (Kim Kang-woo) และ โกอารา (Ko Ara)ภาพยนตร์แนวแอ็คชั่นเรื่องนี้ เล่าเรื่องราวการติดตามไล่ล่าอันวุ่นวายที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ชายลึกลับเจ้าฉายา “Childe” นักล่าผู้ไม่เคยพลาดเป้าหมาย (รับบทโดย คิมซอนโฮ) แท็กทีมกับนักล่าคนอื่นๆ ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีเป้าหมายเพื่อไล่ล่าตัว มาร์โก (รับบทโดย คังแทจู) นักมวยหนุ่มลูกครึ่งฟิลิปปินส์ที่เดินทางเข้ามายังเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย เพื่อตามหาพ่อของเขาในภาพนิ่งที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ คิมซอนโฮ พลิกบทบาทสุดขั้วกลายร่างเป็นนักฆ่าจอมโฉด Childe ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยทรงผมที่ใส่น้ำมันเรียบแปล้และชุดสูทสามชิ้น ตรงกันข้ามกับใบหน้าที่ยิ้มหยามหยันของเขา ขณะเล็งปืนไปยังเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าอย่างเลือดเย็นคิมซอนโฮ เปิดใจถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า “ที่ผ่านมา ผมสนุกกับโปรเจ็กต์ของผู้กำกับพัคฮุนจองมาโดยตลอด ดังนั้นผมจึงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคิดว่าจะได้ร่วมงานกัน ก่อนที่จะได้อ่านบททั้งหมดเสียอีก การดำเนินเรื่องราวเป็นไปอย่างรวดเร็วและแปลกใหม่ และตัวละคร Childe ก็น่าสนใจมากด้วยครับ”เหตุนี้จึงกลายเป็นความคาดหวังสูงจากผู้ชมตาดำๆ อย่างเราๆ ท่านๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งใหม่ของ คิมซอนโฮ ผ่านโปรเจ็กต์คัมแบ็คบนจอเงินของเขาล่าสุดโดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ The Childe ได้จัดขึ้น ณ LOTTE CINEMA เมื่อวานนี้ (วันที่ 22 พฤษภาคม) ซึ่งมี คิมซอนโฮ โกอารา คิมคังอู คังแทจู และ ผู้กำกับพัคฮุนจอง เข้าร่วมงานพร้อมหน้า ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ คิมซอนโฮ ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ หลังประเด็นอื้อฉาวเมื่อ 2 ปีก่อน (ตุลาคม 2021) ซึ่งนักแสดงหนุ่มหล่อยิ้มละลายใจ ได้กล่าวความในใจของเขาสั้นๆ เป็นครั้งแรกว่า“สวัสดีครับ ผมคิมซอนโฮ ก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ทำให้เกิดการโต้แย้งจากประเด็นส่วนตัวของผมก่อนหน้านี้นะครับ” สั้นจริงๆข้อมูลข่าว : soompi.com, hancinema.net, news1.kr.ภาพผระกอบ : ทวิตเตอร์ @movie_n_NEW, SALT Ent.