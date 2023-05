ละครวิทยานิพนธ์ THOM PAIN (based on nothing)

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอละครศิลปนิพนธ์เรื่อง “THOM PAIN (based on nothing)”- “ทอม เพย์น เป็นใครในสายตาคุณ”บทประพันธ์โดยวิลล์ อีโน (Will Eno) เป็นการแสดงแบบ solo performance นำแสดงโดยเจ้าของวิทยานิพนธ์ เรณุวัชร์ สุนันท์วงศ์เรื่องราวของทอม เพย์น เคยได้รับการดัดแปลงเป็นทั้งละครเวทีและภาพยนตร์ซึ่งคว้ารางวัลต่าง ๆ มาแล้วมากมาย เช่น the First Fringe Award 2004 พร้อมคำวิจารณ์เชิงบวกจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์สำหรับวันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2566 นี้ เรื่องราวของ ทอม เพย์น จะถูกบอกเล่าผ่านงานแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปนิพนธ์ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร (สาขาการแสดง) และส่วนหนึ่งของเทศกาลละคร “ก่อนจบ” ป.ตรี 2566 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย