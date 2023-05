เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938 | Tale of the Nine Tailed 1938” [2023]

• “เมื่อจิ้งจอกเก้าหางต้องละทิ้งความบาดหมาง แท็กทีมปกป้องมาตุภูมิ”ชื่อเรื่อง : Tale of the Nine Tailed 1938ชื่อเรื่องเกาหลี : 구미호뎐1938 | gu-mi-ho-dyeon-1938ชื่อเรื่องไทย : เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938แนวซีรีส์ : ย้อนยุค, แอ็คชั่น, แฟนตาซี, โรแมนติกผู้กำกับ : คังชินฮโย (ผลงานกำกับ Tale of the Nine Tailed) และ โจนัมฮยอง (ผลงาน กำกับซีรีส์ A Superior Day)ผู้เขียนบท : ฮันอูรี & คังชินฮโย (ผลงานก่อนหน้า Tale of the Nine Tailed)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง tvN และ TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 75 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.10 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 6 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2566ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Prime Video ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.30 น.รายชื่อนักแสดง ใครเป็นใครใน “เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938 | Tale of the Nine Tailed 1938”- อีดงอุค รับบทเป็น อียอนเทพบุตรจิ้งจอกเก้าหางที่ทั้งหล่อเหลา เจ้าเสน่ห์และเปี่ยมอารมณ์ขัน มีรักเดียวใจเดียวให้กับ อาอึม และ นัมจีอา- คิมโซยอน รับบทเป็น รยูฮงจูเจ้าของฉายา ความงามซึ่งไม่มีใครเทียบได้ และเป็นเจ้าของ มโยยอนกัก ร้านอาหารชื่อดังในคยองซอง มากไปกว่านั้นเธอยังเป็น จิ้งจอกเก้าหาง อดีต 1 ใน 4 เทพเจ้าแห่งขุนเขาหลัก ที่ปกครองคาบสมุทรเกาหลี- คิมบอม รับบทเป็น อีรังน้องชายต่างสายเลือดของ อียอน ลูกครึ่งมนุษย์และกูมีโฮ เขาเป็นตัวอันตราย และซีซั่นนี้ยิ่งอันตรายกว่าเก่า ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ แต่เกลียดมนุษย์เข้าไส้-รยูคยองซู รับบทเป็น ชอนมูยองอดีตเทพเจ้าแห่งขุนเขาทางเหนือ ผู้คอยช่วยชีวิตคนตาย เขาเคยเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของ อียอน และ ฮงจู อย่างไรก็ตาม แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น ทำให้ มูยอง กลายเป็นศัตรูกับ อียอน และหลอกล่ออียอนให้ตามไปในปี 1938 เพื่อขังเขาไว้ไม่ให้กลับมาคนรักได้ร่วมด้วย- อันกิลคัง รับบทเป็น ตา ฮยอนอีอุง- คิมจองนัน รับบทเป็น ยายบรรณรักษ์-ฮวังฮี รับบท กูชินจู-คิมยงจี รับบท ซนอูอึนโฮ-ฮันกยูวอน รับบท ยูแจยู-คิมจูยอง รับบท แมฮวา-คิมนาฮยอน รับบท นันโช-คังนาอน รับบท กุกฮี-โจดัลฮวัน รับบท บูดูม็อก-อูฮยอนจิน รับบท ยอฮยอน-คิมซึงฮวา รับบท ยูกิ-อิมจีโฮ รับบท ซาอิโตะ อากิระ-ฮาโดควอน รับบท กาโตะ ริวเฮย์-คิมยองฮุน รับบท ดงแบกซัก (ปีศาจเต่ามะเฟือง)-คิมซูจิน รับบท บ๊กฮเยจา (เจ้าสาวหอยทาก)เรื่องย่อ “เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938 | Tale of the Nine Tailed 1938”ด้วยการเสียสละของ อีรัง (รับบทโดย คิมบอม) ทำให้ อียอน (รับบทโดย อีดงอุค) ได้รับพลังจิ้งจอกเก้าหาง และกลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะมนุษย์ และมีชีวิตที่มีความสุขกับ นัมจีอา (รับบทโดย โจโบอา)แต่แล้ว สี่เดือนหลังจากที่อีรังตายไป เมื่อเขาได้ไปหา ยาย บรรณรักษ์ (รับบทโดย คิมจองนัน) กับ ตา ฮยอนอีอุง (รับบทโดย อันกิลคัง) ที่ ทัลอีพา หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังความตาย เขาจึงได้รู้ว่า จิ้งจอกเก้าหาง น้องชายผู้บาปหนาของเขา จะไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีก อียอนจึงได้ตัดสินใจทำสัญญาที่แสนไม่ยุติธรรม กับ ยาย เพื่อให้อีรังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้จากข้อตกลงนี้อียอนจึงได้กลับไปเป็นจิ้งจอกเก้าหางอีกครั้ง และย้อนเวลากลับไปยังปี 1938 ในยุคเกหลีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น เพื่อนำเอา หินพิทักษ์ ที่ถูกแขกไม่ได้รับเชิญขโมยไป กลับมายังปัจจุบัน อียอนย้อนเวลากลับไปโผล่ที่เมืองคยองซอง ในปี 1938 โดยมี ชินจู (รับบทโดย ฮวางฮี) ตามไปด้วย อียอน จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จ และต้องกลับมาให้ทันเวลาเที่ยงคืน หาไม่เขาจะต้องติดอยู่ในยุคดังกล่าวตลอดกาลในขณะที่อียอนกำลังปฏิบัติภารกิจ เขาก็ได้พบกับอีรังในยุคนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือศัตรูกัน ที่สำคัญน้องชายบาปหนาของเขา กลายเป็นหัวหน้าแก๊งโจรฉกชิงวิ่งราวทั่วเมือง โดยมีสมุนคือ ปีศาจหมาป่า อีรังเข้ามาประชิดตัวพี่ชายเขาพร้อมร้องตะโกนว่า "ตายซะ"เพราะต้องช่วยชีวิตอีรังจากการถูก ดงแบกซัก ปีศาจเต่ามะเฟือง (รับบทโดย คิมยองฮุน) หลอกสูบเอาชีวิต อียอน จึงไม่สามารถกลับมายังปัจจุบันได้ทัน หลังจากที่เขาช่วยชีวิตอีรังไว้ได้สำเร็จ เขาจึงไปที่ทัลอีพาในปี 1938 ยายบรรณรักษ์สั่งให้อียอนทำงานได้จนกว่าประตูกาลเวลาจะเปิดอีกครั้งด้วยคำสั่งของทัลอีพาทำให้ทั้งสองพี่น้องต้องไปขึ้นขบวนรถไฟเพื่อไปตามหาปี่ในตำนาน ในขบวนรถไฟนั้นก็มี รยูฮงจู (รับบทโดย คิมโซยอน) ที่คลั่งรักเขามาโดยตลอด ก็กำลังเตรียมการต้อนรับอียอนอยู่พอดี อียอนยืนยันคำเดิมว่า เขารักมั่นและมีรักเดียวคือ นัมจีอาที่สุดอียอนก็ได้รู้จากฮงจูว่าชายลึกลับหน้ากากดำแดง ที่ขโมยหินพิทักษ์มา คือ ชอนมูยอง (รับบทโดย รยูคยองซู) ที่มีความตั้งใจแรงกล้าที่จะทำลายเขา และพยายามฆ่าอีรัง รวมทั้ง ชินจู (รับบทโดย ฮวางฮี) ในยุคปี 1938 กับ ซอนอูอึนโฮ (รับบทโดย คิมยงจี) หรือ กียูริ (รับบทโดย คิมยงจี) ในยุคปัจจุบันอียอนต้องเข้าไปพัวพันกับผู้คนในอดีต โดยเฉพาะตัวเขาเอง อียอน (รับบทโดย อีดงอุค) ในปีดังกล่าวซึ่งคลั่งรัก อาอึม (โจโบอา) ขนาดหนัก และติดฝิ่นงอมแงม นอกจากเขาต้องพยายามหาทางปกป้องคนที่เขารัก และหาทางพาตัวเองกลับยุคปัจจุบันให้ ได้เพื่อไปหายอดดวงใจ นัมจีอาสุดท้ายเขากับ อีรัง รยูฮงจู ชอนมูยอง รวมทั้ง ชินจู กับ ซอนอูอึนโฮ ต้องแท็กทีมช่วยกันปกป้องเกาหลีใต้จากการรุกรานของ ปีศาจร้ายจากญี่ปุ่น คาโตะ ริวเฮย์ (รับบทโดย ฮาโดควอน) และ อะกิระ ไซโตะ (รับบทโดย อิมจีโฮ) สมุนจอมโหดรับชม “เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938 | Tale of the Nine Tailed 1938” พร้อมเกาหลี ทาง Prime Video ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.30 น.