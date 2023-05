มิตรภาพ “ซงฮเยคโย&ฮันโซฮี” ยังแน่นแฟ้น แม้จะประกาศถอนตัวจากโปรเจ็กต์ซีรีส์ในฝันแล้ว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม แหล่งข่าวจาก Production H ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการร่วมผลิต และ ดูแลด้านการคัดเลือกนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องใหม่ “The Price of Confession” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ได้ออกแถลงการณ์ว่า “ซีรีส์เรื่องนี้ เป็นโปรเจ็กต์ที่ค่อนข้างใหญ่ และเราอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ เราจะใช้เวลาในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ในช่วงนี้ และเราจะแจ้งข้อมูลอัปเดตทันทีที่จัดการเสร็จ”เป็นการชี้แจงภายหลังจากที่ต้นสังกัดของ 2 นักแสดง “ซงฮเยคโย” (Song Hye-kyo) และ “ฮันโซฮี” (Han So-hee) ได้ออกมาให้ข่าวยอมรับว่า ทั้งสองสาวจะไม่ได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องดังกล่าวด้วยกันแล้วหลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ฮันโซฮี ก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นสั้นๆ ในโพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดบนอินสตาแกรมของซงฮเยคโย โดยเขียนแคปชั่นว่า “ซงฮเยคโยยังเป็นของฉัน” งานนี้ ตัวมัม ซงฮเยคโย ก็เข้ามาตอบกลับด้วย อิโมติคอนรูปหัวใจ แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยั่งยืนของสองสาว แม้ว่าโปรเจ็กต์ในฝันการร่วมงานในซีรีส์ที่แฟนๆ เฝ้ารอของทั้งคู่ จะเป็นหมันไปแล้วก็ตามโดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม สำนักข่าว News1 รายงานว่า ซงฮเยคโย และ ฮันโซฮี ซึ่งกำลังตรวจสอบบท และข้อเสนอที่จะแสดงนำในซีรีส์ระทึกขวัญลึกลับเรื่องใหม่ “The Price of Confession” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ได้ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอหลังจากหารือกันเป็นเวลานานทั้งนี้ UAA ต้นสังกัดของ ซงฮเยคโย ได้แสดงความคิดเห็นต่อข่าวดังกล่าวสั้นๆ ว่า “เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ เป็นการยากที่จะตอบได้อย่างชัดเจนในตอนนี้” เช่นเดียวกับ 9ato ต้นสังกัดของ ฮันโซฮีก็ตอบเพิ่มเติมว่า “เรายังได้ทราบข่าวว่าการปรากฏตัวของนักแสดงหญิงฮันโซฮีใน The Price of Confession ถูกยกเลิก ตามรายงานข่าว ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง”“The Price of Confession” เล่าเรื่องราวของผู้หญิงสองคนที่มีวงชีวิตว่ายวนอยู่รายล้อมคดีฆาตกรรมในวันเดียวกัน Studio Dragon บริษัทผู้ผลิตที่รับผิดชอบการสร้าง The Price of Confession แสดงจุดยืนของพวกเขาว่า “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกนักแสดง เป็นการจัดการโดย Production H บริษัทผู้ผลิตร่วมของเราเท่านั้น ทางเราไม่รู้อะไรเลยในเรื่องนี้”นอกจากนี้ SLL บริษัทแม่ของ Production H ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า “เนื่องจากไม่มีบุคคลที่รับผิดชอบใน Production H ทาง SLL จึงส่งแถลงการณ์เกี่ยวกับ The Price of Confession ในนามของพวกเขา ขณะนี้เรากำลังพยายามตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น”หลังจากที่มีรายงานการคัดเลือกนักแสดงออกมาเมื่อปีที่แล้ว ซงฮเยคโย และ ฮันโซฮี ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ต่อการร่วมงานกันในซีรีสฺเรื่องใหม่ด้วยการเชียร์กันและกันผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (อินสตาแกรม) ของทั้งสอง นอกจากนี้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม ซงฮเยคโย ยังแสดงการสนับสนุนฮันโซฮีด้วยการส่งรถกาแฟไปที่กองถ่ายละครเรื่องใหม่ของนักแสดงสาวรุ่นน้องก่อนหน้านี้ ในเดือนมกราคม 2023 ผู้กำกับ “อีเอิงบก” (Lee Eung-bok) เจ้าของผลงานโปรเจ็กต์ยอดนิยม ได้แก่ Sweet Home, Jirisan และ Mr. Sunshine ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอในการกำกับซีรีส์เรื่องนี้ อันเนื่องมาจากตารางงานที่ไม่ลงตัวกัน มีรายงานเพิ่มเติมในวันนี้ (17 พ.ค.) ว่า “ชิมนายอน” (Shim Na-yeon)ผู้กำกับหญิงเจ้าของผลงาน Beyond Evil และ The Good Bad Mother ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดูแลซีรีส์เรื่องนี้แทนผู้กำกับอีเอิงบก ก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วมงานกับโปรเจ็กต์ The Price of Confession แล้วเช่นกันข้อมูลข่าว : soompi.com