Scoop พิเศษ : มัดรวม “ซีรีส์เกาหลี” ครึ่งปีหลัง 2023 ตามไปตำกันนัวๆ

ดูเหมือนว่าครึ่งปีหลัง 2023 ติ่งซีรีส์เกาหลีจะมีอดหลับอดนอนกันบ้าง เพราะซีรีส์ดีๆ และซีรีส์ฟอร์มยักษ์จ่อคิวออนแอร์เพียบ ใครที่รอภาคต่อของซีรีส์เรื่องดังเตรียมเกาะติดจอรอชมซีซั่น 2 ได้เลย รวมถึงกองทัพนักแสดงแถวหน้าของเกาหลีที่มีแฟนดอมมากมายในไทย เรียกว่าแค่เห็นรายชื่อนักแสดงนำก็ทำเอาใจเต้นรัวๆ จนแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะ ส่วนจะมีเรื่องไหนน่าสนใจกันบ้าง...มาดูกันดีกว่า!แนว : ดราม่า-แฟนตาซี-พีเรียด-โรแมนติกรับชมได้ที่ : Prime Video THกำหนดฉาย : พ.ค.-มิ.ย. 2566ใครคิดถึงโอปป้าอีดงอุคมากองกันตรงนี้ >< หลังรับบท “กูมีโฮ” หรือคุณจิ้งจอกเก้าหางรูปงามนาม “อียอน” ซีซั่น 2 โอปป้าจะพาเราเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 1938 ณ กรุงคยองซอน ยุคสมัยของความวุ่นวายทางการเมืองและความโกลาหลในเขตแดนยมโลก อียอนจึงได้รับพลังวิเศษกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อตามหา “ศิลาพิทักษ์” ที่ถูกขโมยไปในคืนจันทรคลาส อียอนได้ก้าวข้ามประตูกาลเวลาและได้พบกับน้องชาย “อีรัง” (รับบทโดย คิมบอม) อีกครั้ง เขายังได้พบกับ “รยูฮงจู” (รับบทโดย คิมโซยอน) สาวสวยเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและหนึ่งใน 4 เทพเจ้าแห่งขุนเขาที่คุ้นเคยกับอียอน รวมถึง “ชอนมูยอง” (รับบทโดย รยูคยองซู) อดีตเพื่อนรักที่กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตTale of The Nine Tailed 1938 หยิบยกช่วงเวลาที่เกาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น ภายใต้ความแฟนตาซี-โรแมนติก-ดราม่า ซีรีส์ยังนำเสนอวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในช่วงเวลานั้นได้อย่างน่าสนใจ โดยการย้อนเวลาในครั้งนี้ทำให้อียอนพบเจอกับความวุ่นวายของบ้านเมือง แล้วยังต้องสู้กับสัตว์ประหลาด ไหนจะต้องรับมือกับจอมบงการผู้อยู่เบื้องหลังการช่วงชิงศิลาพิทักษ์ และต้องเร่งปฏิบัติการให้ทันก่อนที่ประตูแห่งกาลเวลาจะปิดลง ก่อนจะพบว่า แท้จริงแล้วการที่เขาต้องย้อนเวลากลับไปในปี 1938 นั้นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่คิดแนว : แอ็กชั่น-ดราม่า-อาชญากรรมรับชมได้ที่ : Netflixกำหนดฉาย : 9 มิ.ย. 2566ซีรีส์ที่จะชวนคุณไปเปิดโปงโลกสุดดาร์กของเครือข่ายเงินกู้นอกระบบอันโหดร้าย สร้างจากเว็ปตูนชื่อเดียวกัน “Bloodhounds” ว่าด้วยเรื่องราวของ 2 หนุ่มที่เข้าไปพัวพันกับวงการกู้เงินนอกระบบเพื่อหวังจะกอบโกยเงินทองมาปลดหนี้ แต่กลับเข้าไปพัวพันกับแก๊งมาเฟียสุดโหดจนยากจะหาทางหนี นอกจากต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดแรงเกิด ในเรื่องนี้ยังมีนักแสดงสาวผู้อื้อฉาวจากคดีเมาแล้วขับหมาดๆ อย่าง “คิมแซรน” ร่วมแสดงด้วย แม้ทาง Netflix จะพยายามตัดเธอออกจากซีรีส์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางเนื้อหาที่เราน่าจะยังได้เห็นเธอร่วมซีนกรุบกริบการโคจรมาพบกันของ “อูโดฮวาน” (รับบทเป็น กอนอู) อดีตนาวิกโยธินและนักมวยเจ้าของรางวัลนักชกดาวรุ่ง ที่จับพลัดจับผลูเข้าสู่วงการกู้หนี้นอกระบบเพื่อหวังปลดหนี้ และ “อีซังฮี” (รับบทเป็น ชเวอูจิน) อดีตนักมวยคู่ปรับของกอนอู ทั้งคู่ทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้กับประธานชเว (รับบทโดย ฮอจุนโฮ) ก่อนที่อดีตคู่ปรับจะต้องมาร่วมมือกันหาทางปลดหนี้นอกระบบด้วยทักษะการต่อสู้ที่พวกเขาถนัด เพื่อโค่นอาณาจักรกู้นอกระบบของ “พัคซองอุง” (รับบทเป็น คิมมยองกิล) เจ้าพ่อเงินกู้จอมโหดและคู่ปรับของประธานชเว บอกเลยว่าใครชอบแนวบู๊สะบั้นหั่นแหลกต้องไม่พลาด Bloodhoundsแนว : แอ็กชั่น-ทริลเลอร์-แฟนตาซี-พีเรียดรับชมได้ที่ : Netflixกำหนดฉาย : ยังไม่ระบุสร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ข่าวเปิดตัว 2 นักแสดงนำตั้งแต่ปลายปี 2022 ทำเอาแฟนคลับของทั้งสองแทบจะอดใจรอไม่ไหว เมื่อ “พัคซอจุน” พระเอกมาดกวนจาก “Itaewan Class : ธุรกิจปิดเกมแค้น” จับมือกับ “ฮันโซฮี” สาวสวยที่โด่งดังจากซีรีส์ “My Name” และ “Nevertheless : รักนี้ห้ามไม่ได้” ร่วมกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในซีรีส์ “Gyeongseong Creature” ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปใน “คยองซอง” เมืองหลวงของเกาหลีใต้และชื่อเดิมของกรุงโซลในปี 1945 ช่วงเวลาที่เกาหลียังอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นท่ามกลางความสวยงามของฤดูใบไม้ผลิแต่ทั่วทั้งคยองซองกลับเต็มไปด้วยความโกลาหลจากสัตว์ประหลาดบุกเมืองและผู้คนหายตัวอย่างลึกลับ โดยมี “จางแทซัง” (รับบทโดย พัคซอจุน) ผู้มีคอนเน็กชั่นมากมายในคยองซอน ด้วยความโลภทำให้จางแทซังเห็นคุณค่าของเงินสำคัญกว่าความยุติธรรม แต่ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาต้องร่วมมือกับ “ยุนแชอก” (รับบทโดย ฮันโซฮี) นักล่าค่าหัวที่แกะรอยคนหายได้อย่างเฉียบคมและทักษะการเอาตัวรอดเป็นเลิศ ทั้งสองร่วมมือกันตามไขคดีปริศนาคนหายและเผชิญหน้าความจริงที่น่าหวาดกลัวกว่าที่คิด ติดตามได้ทาง Netflixแนว : ดราม่า-จิตวิทยา-โรแมนติกรับชมได้ที่ : Netflixกำหนดฉาย : ยังไม่ระบุซีรีส์ที่สร้างจากเว็ปตูนชื่อเดียวกันและได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของพยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวช ผลงานของนักเขียน “อีราฮา” และกำกับการแสดงโดย “อีแจกยู” หนึ่งในผู้กำกับฯ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งและประสบความสำเร็จถล่มทลายจากซีรีส์ “All of Us are Dead” โดย Daily Dose of Sunshine จะพาเราออกเดินทางไปสำรวจโลกของจิตใจไปกับคนไข้ในแผนกจิตเวชผ่านประสบการณ์ชีวิตของ “จองดาอึน” (รับบทโดย พัคโบยอง) พยาบาลสาวมากประสบการณ์ ที่ถูกย้ายงานจากแผนกอายุรกรรมให้ไปทำงานในแผนกจิตเวชแม้การทำงานกับผู้ป่วยจิตเวชจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพยาบาลมืออาชีพ แต่จองดาอึนก็ไม่ยอมแพ้และดูแลเอาใจใส่คนไข้ด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยให้พวกเขาเอาชนะปมบาดแผลในจิตใจและก้าวผ่านความเจ็บปวดด้วยใจที่เข้มแข็ง เธอยังเยียวยาจิตใจของ “ยอนอูจิน” (รับบทโดย ดงโกยุน) ศัลยแพทย์ทวารหนักที่มีบุคลิกภาพผิดปกติในเวลาเดียวกัน รวมถึงเรื่องราวมิตรภาพแสนอบอุ่นในแผนกจิตเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนไข้จิตเวชและช่วยฮีลใจผู้ชมไปพร้อมๆ กันแนว : สยองขวัญ-แอ็กชัน-แฟนตาซีรับชมได้ที่ : Netflixกำหนดฉาย : ยังไม่ระบุใครที่รอการกลับมาของซีรีส์ทริลเลอร์ขวัญใจวัยทีนทั้งสองเรื่องนี้ Netflix ประกาศแล้วว่า ปีนี้จะได้ชมกันอย่างแน่นอน เริ่มจาก “Sweet Home” ที่มีกำหนดสร้างซีซั่น 2 และ 3 พร้อมกับขยายเส้นเรื่องให้เข้มข้นขึ้น ทั้งยังได้ทีมนักแสดงนำอย่าง ซงคัง อีจินอุค อีชียอง โกมินชี และพัคกยูยอง กลับมาสร้างความบันเทิงอีกครั้ง เสริมทัพด้วยทีมนักแสดงใหม่ อาทิ ยูโอซอง โอจองเซ คิมมูยอล และจองจินยอง โดย Sweet Home ว่าด้วยเรื่องราววันสิ้นโลก (Apocalypse) ที่มีอสูรร้ายจากนรกบุกไล่ฆ่าผู้คนอย่างสยดสยอง ซีรีส์เล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของผู้คนในแฟลต Green Homes โดยซีซั่น 2 ผู้กำกับฯ กระซิบว่า เขาจะตั้งใจทำงานให้ละเอียดขึ้น สยองขึ้น และเร้าใจขึ้นอีกหนึ่งซีรีส์สยองขวัญที่สาวกซอมบี้เฝ้ารอ “All of Us are Dead I มัธยมซอมบี้” ซีซั่น 2 ก็เตรียมลงจอในปีนี้เช่นกัน เมื่อนักเรียนมัธยมปลายต้องกลายเป็นมือปราบซอมบี้เพื่อชีวิต พร้อมสอดแทรกมิตรภาพและความรักของครอบครัวไว้อย่างซาบซึ้ง หลังจากทิ้งปมตอนจบซีซั่นแรกแบบช็อกความรู้สึกของคนดูไปกับซีนสุดท้ายของ “อีชองซาน” (รับบทโดย ยุนชานยอง) ผู้กำกับฯ เผยว่า ซอมบี้ซีซั่น 2 จะมีวิวัฒนาการให้ดูน่ากลัว สยดสยอง และเร้าใจขึ้นแน่นอน ไหนจะลูกเสี้ยวซอมบี้ที่ได้รับการอัพเวลให้มีพลังเหนือมนุษย์ 