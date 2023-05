เสียงสะอื้น “คุณหมอชา” ช็อตฟีลตับไตหัวใจคนดู จนเรตติ้งพุ่ง เขี่ย “Itaewon Class” ร่วง ผงาดที่ 4 แชมป์ซีรีส์ช่อง JTBC

โดยในการออกอากาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ซีรีส์แนวการแพทย์ คอมเมดี้ ที่นำแสดงโดย ออมจองฮวา (Uhm Jung-hwa) ได้พุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับผู้ชมสูงสุด จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนล่าสุดของ “Doctor Cha” ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 18.0 % (17.958 %) ครองอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องได้สำเร็จอีกตอนสำหรับ ตอนที่ 10 เป็นอีกตอนที่เข้มข้น บีบหัวใจคนดูมากๆ โดยเฉพาะในช่วงท้ายของตอนนี้ เมื่อหมอชาจองซุก (ออมจองฮวา) แทบล้มทั้งยืน เมื่อได้รู้ความจริงอีกอย่างว่า ไม่เพียงแค่ ผัวตัวเอง หมอซออินโฮ (คิมบยองชอล) จะสวมเขา เป็นชู้กับ หมอชเวซึงฮี (มยองเซบิน) เท่านั้น ทั้งคู่ยังมีลูกสาวด้วยกันอีกด้วย ฉากที่ หมอชา ประคองชีวิตเดินโซเซไปนั่งสะอื้นไห้ ปิ่มว่าจะขาดใจ ตรงบันไดโรง’บาล หลังจากได้รู้ความจริงอันเลวระยำ ช็อตฟีล ตับ ไต และหัวใจคนดูเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้เรตติ้งพุ่งติดเทอร์โบสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งตามที่รายงานไปแล้วไม่เพียงแค่สร้างสถิติเรตติ้งใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับซีรีส์เท่านั้น แต่ Doctor Cha ยังได้เขี่ยแชมป์เก่า “Itaewon Class” (16.548 %) ร่วงไปอยู่ที่ 5 และพาตัวเองขึ้นแชมป์อันดับ 4 ของแชมป์ซีรีส์ช่อง JTBC โดยยังเป็นรองเพียง อันดับ 1 The World of the Married (28.371 %), อันดับ 2 Reborn Rich (26.948 %) และ อันดับ 3 SKY Castle (23.779 %)นอกจากนี้ Doctor Cha ยังทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศเมื่อคืนวันเสาร์ สูงถึง 15.6 % ใน EP.9 ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่อง และ อย่างที่บอกไปทุกครั้งว่า ยังได้ลุ้นกันอีกว่า อีก 6 ตอนที่เหลือ Doctor Cha จะช็อตฟีลคนดู แล้วพาตัวเองไต่ขึ้นไปสูงได้อีกแค่ไหนข้อมูลข่าว soompi.comภาพประกอบ : Netflix.com, JTBC Drama