คุณแม่นางฟ้า “คิมแทฮี” คืนจอคืนใจประชันนางร้ายมาแรง “อิมจียอน” ในซีรีส์ลึกลับจากฝีมือผู้กำกับ “Twenty Five, Twenty One” ลงจอ 19 มิ.ย.

Lies Hidden in My Garden ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีชื่อเดียวกัน ที่นักอ่านชาวไทยรู้จักในชื่อ “มีอะไรในสวนหลังบ้าน” (ผู้เขียน คิมจินยอง - Kim Jin-yeong / ผู้แปล วิทิยา จันทร์พันธ์ / แพรวสำนักพิมพ์) เล่าเรื่องราวลึกลับระทึกขวัญของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับหมอฝีมือดีและมีลูกชายหน้าตาหล่อเหลา เธอมีความสุขในบ้านหลังใหญ่และครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามเธอเริ่มสงสัยในชีวิตเปี่ยมสุขของตัวเอง และเริ่มทำลายภาพลวงตาของบ้านหลังใหญ่แสนสุข พร้อมสนามหญ้าสวนสวยหน้าบ้านของเธอโปสเตอร์แรกจาก Lies Hidden in My Garden เรียกน้ำย่อยคนดูด้วยวลีชวนให้ต่อมเผือกกระตุกว่า “สนามหญ้ามีกลิ่นเหมือนกลิ่นศพ” ยิ่งทำให้น่าติดตาม โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำกับ จองจีฮยอน จากเรื่อง Twenty Five, Twenty One และ Search: WWW ที่ได้นักแสดงตัวท็อปมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น คิมแทฮี (Kim Tae-hee), นางร้ายมาแรงและแฟนหล่อ อิมจียอน (Lim Ji-yeon), คิมซองโอ (Kim Sung-oh) และ ชเวแจริม (Choi Jae-rim)ผู้กำกับ จองจีฮยอน และนักเขียนบท จีอานี ได้เข้าร่วมการอ่านบทละครในครั้งนี้ พร้อมกับนักแสดงนำทั้ง 4 ด้วยในเรื่องคุณแม่นางฟ้าคนสวย คิมแทฮี จะรับบทเป็น จูรัน ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้กลิ่นศพโชยมาจากสนามหญ้าบ้านของตัวเอง คิมแทฮี ถ่ายทอดบทบาทของตัวละครที่ไม่สามารถเชื่อใจใครได้ แม้แต่ตัวเธอเอง!! ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวที่แตกเป็นเสี่ยงๆขณะที่นางมารร้ายมาแรง อิมจียอน รับบทเป็น ซังอึน เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ที่อยากจะหนีจากความจริงอันโหดร้าย เธอเรียกความสนใจจากการแสดงที่พยายามข่มซ่อนความต้องการหลบหนีเอาไว้ สองสาว คิมแทฮี และ อิมจียอน มีชีวิตแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ซึ่งการได้เห็นพวกเธอได้ถ่ายทอดพลังที่ประสานกันอย่างลงตัวในการอ่านบท ยิ่งทำให้ผู้ชมพากันคาดหวังเคมีของทั้งคู่ในซีรีส์เรื่องนี้นักแสดงยอดฝีมือ คิมซองโอ รับบทเป็น แจโฮ หมอผู้รักความสมบูรณ์แบบ สามีผู้เพียบพร้อมของจูรัน เขามากับบุคลิกเย็นชาและคาดเดาอารมณ์ได้ยากยิ่งชเวแจริม รับบทเป็น ยุนบอม สามีของซังอึน ที่ทำร้ายร่างกายเธอตลอด แน่นอนว่าเขาถ่ายทอดบทตัวร้ายจอมบงการที่ชอบใช้ความรุนแรงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติบรรยากาศโดยรวมระหว่างอ่านบทเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้กำกับจองจีฮยอนได้คอยอธิบายชี้แนะถึงรายละเอียดและคอนเซ็ปต์ในแต่ละฉากเสริมไปด้วยLies Hidden in My Garden เป็นอีกหนึ่งซีรีส์แนวลึกลับที่น่าจับตามองในปี 2023 การันตีด้วยการประชันบทบาทสาดฝีมือใส่กันจากนักแสดงยอดฝีมือ ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงการันตีด้วยผลงานสุดปัง พร้อมเรื่องราวที่คาดเดาได้ยากและพลิกผันได้เสมอข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net