“แก๊ปเปอร์” ดัน “ผ้าแพร-คชาภรณ์ รูปช้าง” ขึ้นแท่นผู้กำกับฯ

ถึงแม้ “ผ้าแพร-คชาภรณ์ รูปช้าง” จะเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ ภายใต้สังกัด ๙ หน้า โปรดักชั่น โดยมี ผู้บริหารคนเก่งอย่าง “แก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม” คอยผลักดัน หลังประกาศวางมือจากการเป็นผู้กำกับ ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ต้องบอกว่าฝีมือการกำกับของ “ผ้าแพร” นั้น ถือได้ว่าเป็นมืออาชีพคนนึงเลย วัดได้จากโปรเจกต์ซีรีส์วายที่ได้กำกับเป็นเรื่องแรกอย่าง “Venus in the sky ห้ามฟ้าห่มดาว” ที่ปล่อยตัวอย่างไปแค่ไม่กี่วัน ก็คว้ายอดวิวบนยูทูปทะลุล้านไปแล้ว แฟนๆสามารถรับชมได้ทางช่องอมรินทร์ทีวี ในช่วง Y Moment ที่บริหารงานโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กันยายน นี้สำหรับซีรีส์เรื่อง “Venus in the sky ห้ามฟ้าห่มดาว” ได้พระ-นาย เคมีลงตัวอย่าง “ต๊อด ปนพงศ์ ไขแสง” และ “เชค วัชรวีร์ แก้วพูลศรี” และนักแสดงอีกคับคั่ง เตรียมตัวออกอากาศในเดือนกันยายน 2566 ทางช่องอมรินทร์ทีวี ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30-23.30 น. และรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มพร้อมกันทั่วโลก นอกจากกระแสซีรีส์จะดังทะลุแล้ว สองหนุ่ม “ต๊อด-เชค” ได้รับการตอบรับดีทั้งในไทยและต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทในประเทศญี่ปุ่นรีบคว้าเอาซีรีส์เรื่องนี้ไปฉายให้กับแฟนๆในประเทศญี่ปุ่นได้ติดตาม และยังถูกเชิญร่วมงาน Thai Festival Tokyo 2023 ในวันที่ 20-21 พฤษภาคมนี้ ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับหนังสือเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ บริษัท จียู ครีเอทีฟ จำกัดแต่ความปังยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะล่าสุด “ผ้าแพร” ผู้กำกับ ถึงกับยิ้มไม่หุบ ที่สามารถปิดดิลซื้อขายคอนเทนท์ซีรีส์กับแพลตฟอร์มทั้งในไทยและต่างประเทศได้ตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องถ่ายทำ งานนี้ทำเอา “แก๊ปเปอร์” ภูมิใจกับผลงานชิ้นแรกของผู้กำกับมือใหม่ที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้ได้อย่างเหลือเชื่อสามารถติดตามชมซีรีส์เรื่อง “Venus in the sky ห้ามฟ้าห่มดาว” อีกหนึ่งคอนเทนท์ซีรีส์วายไทย ที่เตรียมตัวออกอากาศในเดือนกันยายน 2566 ทางช่องอมรินทร์ทีวี ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30-23.30 น. และรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มพร้อมกันทั่วโลก หรือชมตัวอย่างได้ที่ลิ้งค์นี้เลย Pilot Series : https://youtu.be/rGLGiELBEBA