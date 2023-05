ศิลปนิพนธ์เรื่อง “Hedwig and the Angry Inch”

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำศิลปนิพนธ์ เรื่อง Hedwig and the Angry Inch กำกับการแสดงโดย แรปเตอร์-สิรภพ อัตโตหิ ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องราวชีวิตของ Hedwig ผู้ที่ถูกแบ่งครึ่งมาตั้งแต่กำเนิด พ่อแม่แยกทางกัน ตัวเขาเกิดมาในชีวิตครึ่งเพศ ที่มีร่างเป็นชาย ใจเป็นหญิง และเกิดในประเทศเยอรมนีที่มีกำแพงเบอร์ลินขวางกั้นตรงกลาง เขาตามหาอีกส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไป กับความรักของผู้ชายทั้ง 2 กับหญิงแปลงเป็นชายอย่าง Yitzhak อีก 1 คน ที่จะเป็นคำตอบในการเติมเต็มชีวิตที่เหมือนจะขาดหายไป เขาเป็นเจ้าของวงร็อกนามว่า Hedwig and the Angry Inch ซึ่งเดินทางตระเวนเล่นดนตรีตามเมืองต่าง ๆ เพื่อตามรังควาน Tommy Gnosis นักร้องชื่อดังระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต จริง ๆ แล้วทอมมี่คือแฟนเก่าของเธอ แต่เขากลับทอดทิ้งเธอและขโมยเพลงทั้งหมดของเธอมาเป็นของตัวเองจนดังเป็นพลุแตก การตามทวงคืนความยุติธรรมกลับคืนมาจึงเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการตามหาอีกเสี้ยวนึงของตัวเองที่หายไปแรปเตอร์-สิรภพ อัตโตหิ ผู้กำกับการแสดง นิสิตชั้นปีที่ 6 สาขากำกับการแสดง จากภาควิชาศิลปการละครนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานละครเวทีเท่านั้น แต่ยังเป็น activist ที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอีกด้วย เส้นทางการเป็นนักกิจกรรมของแรปเตอร์ เริ่มต้นด้วยการขึ้นเวทีแฟลชม็อบของจุฬาฯ หลังจากนั้นร่วมเป็นแกนนำของอีกหลายกิจกรรม เช่น ม็อบตุ้งติ้งไพร่พาเหรดโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพูดถึงเสรีภาพและความเท่าเทียมที่ถูกอำนาจนิยมกดทับ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความอยุติธรรมของกฎหมาย การเมือง รวมถึงปัญหาปิตาธิปไตยที่ฝังรากลึกในสังคม ส่งผลให้การกดทับทั้งผู้หญิง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศยังดำรงอยู่จวบจนทุกวันนี้ครั้งหนึ่ง แรปเตอร์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า หนึ่งสิ่งที่เขาอยากเห็นที่สุดคือ “โลกที่มีความเท่าเทียมทางเพศอย่างแท้จริง”โลกที่ทุกคนสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสินหรือด้อยค่าจากใครและมีความภูมิใจในตัวตนได้อย่างแท้จริง ก่อนที่เขาจะกล่าวเสริมว่าความรู้สึกอึดอัดจากการไม่เป็นตนเอง มันคือผลกระทบจากการถูกกดทับโดยค่านิยมคนอื่น จนความเป็นคนถูกลดทอนหายไป ในครั้งนี้ จากโจทย์หลักครั้งนี้ของศิลปนิพนธ์ ว่าด้วย “การนำเสนอประเด็นเควียร์ผ่านการกำกับการแสดงบทละครเพลงเรื่อง Hedwig and the Angry Inch” จึงเป็นที่น่าจับตามอง ว่าเขาจะเรียบเรียงเรื่องราวครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ชมตีความไปในแง่มุมใดได้บ้าง จากความท้าทายที่ต้องการบอกเล่าถึงความทับซ้อน ความไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจุดตัดของความไม่เข้ากันของบางอย่าง อย่างเช่น ‘กะเทย’ กับ ‘เพลงร็อค’ สองอย่างที่ตรงข้ามกันในครั้งแรก สุดท้ายแล้ว จะผสานกันจนสมบูรณ์งดงามได้อย่างไรออม Amadiva แน่นอนว่าเป็นชื่อคุ้นหูสำหรับผู้ที่ติดตามรายการ Drag Race Thailand ก่อนหน้านี้ Amadiva เป็นที่จดจำจากการเป็นผู้เข้าประกวดในรายการ และการขึ้นแสดงตามโชว์ต่าง ๆ แต่ในครั้งนี้ เธอจะได้รับบทนำละครเวที เจ้าของวงดนตรีร็อค the Angry Inch ที่มีนามว่า Hedwig ครั้งแรก โดยที่ละครเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอตัดสินใจเริ่มต้นแต่งแดร็กอีกด้วย ซึ่งการแสดงเป็นตัวละครหลักของเรื่อง อาจมีความท้าทายและอุปสรรคไม่น้อย แต่ทาง Amadiva ยังความมั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่า “มีแค่เธอเท่านั้นที่เล่นเรื่องนี้ได้”จัดแสดงทั้งหมด 3 รอบ ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง-วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น.-วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น. (มีเสวนาหลังจบการแสดง)-วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.30 น.ข้อมูลเพิ่มเติมInstagram : dramaarts_chila / Facebook : Drama Arts Chula#HEDWIGTH2023#ก่อนจบ2566#DramaArtsChula