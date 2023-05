สื่อเผยชุดแต่งงาน “อีดาแฮ” จากแบรนด์ “เอลี ซาบ” ของดีไซเนอร์ดังคนเดียวกับที่ “ซนเยจิน” และ “จียอน” เลือกสวมใส่

ล่าสุด สื่อเกาหลีเผยว่าในวันดังกล่าว นักแสดงคนสวย อีดาแฮ สวมชุดเจ้าสาวแขนยาวที่เย็บปักเป็นรูปดอกไม้ตลอดทั้งชุด ช่วงไหล่และแขนถูกโชว์ผ่านผ้าซีทรูที่ทำให้ดูโดดเด่นมากขึ้น และมีเลื่อมประดับช่วยสะท้อนแสงวิบวับเวลาเคลื่อนไหว ทำให้เธอสวยสง่างามราวกับเจ้าหญิงในชุดกระโปรงฟูฟ่องอีดาแฮ ทำให้ชุดดูมีชีวิตชีวาและหรูหรา ขึ้นด้วยการทำผมรวบ ประดับด้วยเทียร่าเล็กๆ พร้อมผ้าคลุมสองชั้นที่มีความยาวต่างกัน ช่อดอกไม้ในมือของเธอช่วยเสริมให้ลุควันนี้ดูสมบูรณ์แบบสำหรับชุดสวยนี้มาจาก Elie Saab Fall 2023 Collection แบรนด์ชุดแต่งงานระดับโลก โดย “เอลี ซาบ” (Elie Saab) นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังชาวเลบานอนเอลี ซาบ เป็นชุดแต่งงานที่สาวๆ คนดังคนบันเทิงเกาไว้วางใจเลือกใส่ในวันสำคัญของชีวิต อาทิ คิมยูนา (Kim Yuna) นักฟิกเกอร์สเก็ต เลือกใส่ในงานแต่งงานของเธอกับ โกอูริม (Go Woo-rim) เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รวมทั้ง จียอน (Jiyeon) วง T-ARA ที่แต่งงานกับ นักบาส ฮวังแจคยอน (Hwang Jae-kyun) เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว รวมไปถึง ซนเยจิน (Son Ye-jin) ที่สวมใส่ชุดของแบรนด์นี้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเธอกับสามี ฮยอนบิน (Hyun Bin)ส่วนอีกชุดที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กัน อีดาแฮ สวมใส่ในงานเดียวกันนั่นคือชุดสีชมพูแขนตุ๊กตา ซึ่งให้ความรู้สึกและสร้างบรรยากาศอันแตกต่างออกไปจากชุดแต่งงานหลัก โดยเธอใส่ชุดสวยรับกับต่างหูระย้าและช่อดอกทิวลิปสีชมพูสดใสชุดเดรสชุดนี้ดีไซน์บริเวณคอเป็นรูปคอวีลึกพิเศษ ซึ่งมาจาก 2021 Love Collection ของแบรนด์ เกียบาตติสตา วอลลี่ (Giambattista Valli) นักออกแบบแฟชั่นชาวอิตาเลี่ยนสำหรับ เซเว่น และ อีดาแฮ นั้นเป็นเพื่อนกันมาก่อนจะตัดสินใจออกเดตกันในปี 2015 และแต่งงานกันในวันที่ 6 พฤษภาคม หลังจากคบหาดูใจกันมาถึง 8 ปีในงานวิวาห์แสนงดงามดังกล่าว มี โจเซโฮ (Jo Se-ho) และ คิมจุนโฮ (Kim Jun-ho) รับหน้าที่เป็นพิธีกร ชณะที่ แทยัง (Taeyang), กัมมี่ (Gummy) และ บาดา (Bada) วง S.E.S มาร่วมร้องเพลงอวยพรในงาน และ นักแสดง โซยูจิน (So Yu-jin) และ ศิลปิน ฮงคยองมิน (Hong Kyung-min) ขึ้นกล่าวคำอวยพรบ่าวสาวล่าสุดในล่าสุด วันนี้ (11 พฤษภาคม) ช่อง SBS ได้ร่อนข่าวมายังสื่อ เปิดเผยว่า เซเว่น และ อีดาแฮ จะมาเป็นแขกรับเชิญ เปิดเผยชีวิตแต่งงานใหม่ของพวกเขา รวมถึงจะนำภาพเบื้องหลังพิธีแต่งงานอันงดงามเปิดเปิดเผยในรายการเรียลลิตี้โชว์ Same Bed Different Dreams 2 ที่มักจะเชิญคู่รักที่ไม่ค่อยเปิดเผยชีวิตรักของพวกเขา มาออกโทรทัศน์คู่กัน ซึ่งเทปนี้จะออกอากาศในวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 22:10 น. (ตามเกาหลีใต้)ข้อมูลข่าว : news.nate.com, allkpop.com