YOUKU ปล่อยของฉลองเปิดเว็บไซต์..ว่าซั่น ส่งซีรีส์ “ล่าหัวใจมังกร | Back From The Brink” ลงจอวันนี้ แบบใหม่แบบสับ เสิร์ฟทั้งซับไทยและพากย์ไทย!

จากฝีมือ 2 ผู้กำกับ “เหอชูเป่ย” (He Shu Pei) จากผลงาน “ตำนานสกุลตู๋กู | The Legend of Dugu” และ “ไฟผลาญจันทร์ | And the Winner Is Love” กับ “เซิงเสี่ยวหยู” (Zeng Xiao Yu) ที่ร่วมงานกันมาจากผลงาน “ไฟผลาญจันทร์ | And the Winner Is Love”โดยส่ง สองนักแสดงดาวรุ่งมาแรง “โหวหมิงฮ่าว” (Neo Hou) และ “โจวเหย่” (Zhou Ye) มากุมหัวใจแฟนๆ ซีรีส์จีน พร้อมทัพนักแสดงดาวร้ายดาวดีแน่นๆ จุกๆ ลงจอตอนแรกแล้วในวันนี้ ว่ากันว่า เพื่อเป็นการฉลองเว็บไซต์ youku.tv ก็เลยขอเสิร์ฟแบบใหม่แบบสับ ดูได้ทั้ง ซับไทย และพากย์ไทย ไปพร้อมๆ กัน ให้ คู่แข่งค้อนซะเลยสูเรื่องย่อ...เมื่อยี่สิบปีก่อน เทียนเย่า (รับบทโดย โหวหมิงฮ่าว) ตกหลุมรักจนตั้งใจสละร่างปีศาจมังกรและทุกอย่างที่บำเพ็ญเพียรมา เพื่อมาครองคู่กับหญิงคนรัก คาดไม่ถึงเขาถูกหลอกไปฆ่าในวันวิวาห์ และยังถูกตัดแขนตัดขา แยกกระดูก โดยฝีมือคนรักของตน ซู่อิ่งเจินเหริน (รับบทโดย หยางหรง) เจ้าสำนักกว่างหาน นำไปกระจายผนึกไว้ทั่วทั้งสี่ทิศด้วยพลังแห่งธาตุทั้งห้า เพื่อไม่ให้เขาคืนร่างเดิมได้ด้วยความบังเอิญ วิญญาณของเทียนเย่าก็ได้หลุดพ้นออกจากผนึกไปเมื่อสิบปีก่อน ภายหลังเขาได้รับรู้ว่ากระดูกมังกรของเขานั้นถูกผนึกอยู่ใต้น้ำทะเลสาบของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตหุบเขา เขาจึงปลอมตัวเป็นอาฝู หลานชายที่เสียชีวิตไปแล้วของหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าท่านย่า เพื่อรอวันเวลาที่จะเอากระดูกมังกรกลับคืนมาเป็นอย่างแรกและแล้วระหว่างนั้นเองการปรากฏตัวของศิษย์สำนักเสวียนเหมิน นาม เยี่ยนหุย (รับบทโดย โจวเหย่) นั้นทำให้เทียนเย่าเริ่มเห็นความหวังขึ้น เพราะรู้ว่าในใจของเธอนั้นมีเกล็ดป้องหัวใจและเลือดมังกร ที่เขารวบรวมพลังทั้งหมดที่มีโยนทิ้งตอนที่ถูก ซู่อิ่งเจินเหริน ฆ่าโดยหวังช่วงชิงเอาไป และมันได้มาอยู่ในร่างตอนเป็นทารกของเยี่ยนหุยตั้งแต่วันที่ถูกแม่แท้ๆ นำมาลอยทิ้งแม่น้ำ ซึ่งเธอสามารถช่วยเทียนเย่าในการปลดผนึกทลายค่ายกลได้ ดังนั้นเทียนเย่าจึงเริ่มหลอกใช้เยี่ยนหุย เพื่อช่วยเขาค้นหาส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้เจอแม้ว่า เยี่ยนหุย จะรู้ว่าถูกเขาหลอกใช้ และพยายามคิดหาวิธีที่จะหนีไปจากเทียนเย่า แต่ทั้งสองคนไม่เพียงไม่อาจแยกจากกัน ทว่านับวันความสัมพันธ์ของพวกเขากลับลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ เยี่ยนหุยได้รับรู้ว่า เกล็ดป้องหัวใจนั่นเองที่ทำให้นางรอดตายจากโรคหัวใจที่เป็นมาตั้งแต่เด็ก ขณะที่เทียนเย่าก็รู้สึกประทับใจที่เยี่ยนหุยช่วยเขาเอาไว้หลายครั้งหลายคราในเวลาต่อมาเยี่ยนหุยก็ได้ค้นพบกับความสัมพันธ์ระหว่างเทียนเย่าและตนเองจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้นกำเนิดมาจากเกล็ดป้องหัวใจของเทียนเย่าขณะเดียวกัน ข่าวเรื่องค่ายกลถูกทำลาย และกระดูกมังกรหายไป รู้ถึงหูของ เจ้าสำนักกว่างหาน ความสัมพันธ์ระหว่างปรมาจารย์หลิงเซียว กับ ซู่อิ่งเจินเหริน พร้อมทั้งเรื่องราวที่แสนลึกลับซับซ้อนก็กำลังทยอยปรากฎความจริงขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่ขาดสายข้อมูลเรื่องย่อเรียบเรียงจากภาพประกอบ :