ซีรีส์ม้ามืด “Doctor Cha” ขึ้นอันดับที่ 5 แชมป์เรตติ้ง ช่อง JTBC “Tale Of The Nine Tailed 1938” ทุบซีซั่น 1 กระจุย

“Doctor Cha” หรือ "คุณหมอชา" กลายเป็นซีรีส์ม้ามืด ทางช่อง JTBC ที่ได้รับความนิยมและความรักจากคนดูเป็นอย่างมาก!เมื่อคืนวันที่ 7 พฤษภาคม ซีรีส์ คอมเมดี้ การแพทย์ ยอดนิยม ที่นำแสดงโดย ออมจองฮวา (Uhm Jung-hwa) ปิดฉากครึ่งแรกของการออกอากาศสวยๆ ด้วยเรตติ้งแรงเว่อร์ๆ จากข้อมูลผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนที่ 8 ของ “Doctor Cha” ได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 16.2 % (16.181 %) ซึ่งครองอันดับ 1 ในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องไม่เพียงสร้างสถิติใหม่ให้กับตอนนี้เท่านั้น แต่ Doctor Cha ยังสร้างสถิติเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับ 5 ของละคร (ซีรีส์) ในประวัติศาสตร์ช่อง JTBC โดยมีซีรีส์ที่ได้รับเรตติ้งสูงสุด อันดับ 1-5 จนถึงปัจจุบันคือ 1. The World of the Married (28.371 %), 2. Reborn Rich (26.948 %), 3. SKY Castle (23.779 %) และ 4. Itaewon Class (16.548 %) และยังได้ลุ้นกันอีกว่า ครึ่งที่เหลืออีก 8 ตอน Doctor Cha จะไต่ขึ้นไปสูงได้อีกแค่ไหน รับชมซับไทย ทุกเสาร์-อาทิตย์ ทาง Netflixในขณะเดียวกัน “Tale of the Nine Tailed 1938 | เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938” ทางช่อง tvN ซึ่งเป็นภาคต่อใหม่ของซีรีส์ยอดนิยมในปี 2020 ของ “อีดงอุค” (Lee Dong-wook) เรื่อง “Tale of the Nine Tailed” ก็ได้สร้างความตื่นตาและการตอบรับจากผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนที่ 2 หลังจากตอนแรก ทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดของซีซั่น 1 (5.804 %)อย่างกระจุยกระจาย ในการฉายรอบปฐมทัศน์เมื่อคืนก่อน ที่ 6.463% ซีรีส์แนวแฟนตาซีก็ไต่ขึ้นสู่เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 7.1 % และขึ้นอันดับหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันในทุกช่องเคเบิ้ล รับชมซับไทย เสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.30 น. ทาง Prime Videoสำหรับ ซีรีส์ครอบครัวขนาดยาว “The Real Has Come” ทางช่อง KBS ยังคงเป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ โดยเพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 20.4 % สำหรับตอนล่าสุดขอแสดงความยินดีกับทีมนักแสดง Doctor Cha และ Tale Of The Nine Tailed 1938” ด้วยจย้า!ข้อมูลข่าว : soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : hancinama.net