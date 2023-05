Review ซีรีส์ : “Queenmaker I ฉันจะปั้นราชินี” แฉเบื้องหลังการเมืองเกาหลี ที่มาได้ถูกจังหวะเลือกตั้งในไทย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ถ้าขงเบ้งคือกุนซือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเล่าปี่ จิวยี่คือแม่ทัพผู้ปราดเปรื่องของง่อก๊ก การเมืองยุคปัจจุบันก็มี ‘นักวางแผนกลยุทธ์’ เป็นกุนซือฝ่ายบุ๋นที่ทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าชัยในศึกการเลือกตั้งถ้าคุณอินกับคำกล่าวเหล่านี้ต้องไม่พลาด ‘Queenmaker I ฉันจะปั้นราชินี’ ซีรีส์ที่จะเปิดโปงเบื้องหลังเกมการเมืองที่ไม่ได้สวยงามเหมือนนโยบายบนป้ายหาเสียง เมื่อทุกสนามเป็นเหมือนการชิงไหวชิงพริบ ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก และการแสวงหาอำนาจของตระกูลใหญ่ จนถึงนายทุนที่พร้อมจะเปลี่ยนขั้วทันทีเมื่อสูญเสียผลประโยชน์อีกไม่กี่วันก็จะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในเมืองไทย ใครที่เกาะติดการเลือกตั้งปี 2566 และอยาก ‘รู้ทัน’ เกมการเมืองยุคใหม่ที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ เช่นเดียวกับคนที่ยังอินกับการล้างแค้นเหล่าเศรษฐีที่มีดีแค่เปลือกนอกจาก ‘The Glory’ ต้องไม่พลาดซีรีส์เรื่องนี้!หลังห่างหายจากวงการซีรีส์ไปเกือบ 3 ปี นับจากความสำเร็จของ The World of The Married (2020) คุณแม่ ‘คิมฮีแอ’ ในวัย 53 ปี แฟชั่นไอคอนของผู้หญิงวัย 40+ ก็พกพาความสง่างามมาทวงคืนบัลลังก์ควีนอีกครั้ง ในซีรีส์พลังหญิงสุดเดือดแห่งปี “Queenmaker I ฉันจะปั้นราชินี” ซีรีส์ที่อัดแน่นด้วยซูเปอร์สตาร์ตัวแม่แห่งวงการ K-Drama แน่นอนว่า แต่ละนางเล่นใหญ่ใส่เต็มชนิดแย่งซีนกันหมัดต่อหมัดคิมฮีแอมาในบท ‘ฮวังโดอี’ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ผู้บริหารองค์กร (President Identity) หัวหน้าทีมวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท อึนซองกรุ๊ป ดูแลตั้งแต่ภาพลักษณ์ การแต่งกาย การสู้คดีในชั้นศาล การบริหารธุรกิจ การไล่พนักงาน การสร้างข่าวโจมตีคู่ต่อสู้ และการกอบกู้ชื่อเสียงให้ตระกูลอึน เจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ และร้านปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตระกูลอึนมีควีนมัมอย่าง ‘ซนยองชิม’ (รับบทโดย ซออีซุก) ประธานใหญ่ของอึนซองกรุ๊ป ผู้ทรงอิทธิพลตัวจริง เธอเป็นคุณแม่ของลูกสาว 2 คนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบคุณหนูเอาแต่ใจจนใกล้จะโรคจิต คนโตมีบุคลิกต่อต้านสังคม ส่วนคนเล็กอารมณ์รุนแรงจนคุมไม่อยู่และชอบลงมือกับลูกน้อง ลูกสาวคนเล็กแต่งงานกับ ‘พัคแจมิน’ (รับบทโดย รยูซูยอง) อดีตผู้ประกาศข่าวหนุ่มมาดนุ่มแสนจะอบอุ่น พัคแจมินมาจากตระกูลนักการเมืองเก่า และโหยหาหนทางคืนสู่อำนาจอีกครั้ง ทั้งที่เบื้องหลังไร้มนุษยธรรม สร้างภาพเก่ง และเจ้าชู้ยืนหนึ่งตระกูลอึนมีคู่ปรับฝีปากกล้าที่ถนัดใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือ ‘โอกยองซุก’ (รับบทโดย มุนโซรี) ทนายความหญิงแกร่งเจ้าอุดมการณ์ฉายา ‘แรดอึด’ คอยแฉความชั่วร้ายรายวัน และปลุกระดมอดีตพนักงานของบริษัทที่โดนไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้คนในโซเชียลลุกขึ้นมาแสดงพลังต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของตระกูลอึน เธอจึงเป็นคู่ปรับตัวยงของฮวังโดอี ที่ตระกูลอึนเปรียบเปรยว่า ฮวังโดอีเป็น ‘สุนัขรับใช้’ ก่อนทั้งสองคนจะกลายเป็นพันธมิตรร่วมแก้แค้นตระกูลอึนในสนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโซลเมื่อ 2 ผู้หญิงแกร่งต้องมาร่วมมือกัน คนหนึ่งเก่งการวางแผนกลยุทธ์ชนิดหาตัวจับยาก อีกคนฝีปากกล้า ไหวพริบดี และมีลูกบ้าดีเดือดไม่เป็นสองรองใคร นั่นทำให้พวกเธอก้าวสู่บัลลังก์ราชินีผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลีใต้3 อีพีแรกเป็นการปูเรื่องราวชั่วๆ ของตระกูลอึนที่มีฮวังโดอีคอยเก็บกวาดเรื่องคาวๆ ให้กลายเป็นข่าวเบาในโซเชียล โดยมีคู่ปรับเบอร์หนึ่งอย่าง ‘โอกยองซุก’ คอยสร้างกระแสปั่นป่วนรายวันจนธุรกิจในเครืออึนซองกรุ๊ปปั่นป่วน ส่วนฮวังโดอีก็คอยแก้เกมและปรับกลยุทธ์ในการกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลราวกับสุนัขรับใช้ที่แสนเชื่อฟังแต่หลังจากที่ฮวังโดอีเห็นพนักงานหญิงคนหนึ่งกระโดดตึกตายต่อหน้าต่อตา เพราะเธอโดนพัคแจมินล่วงละเมิดทางเพศ ทำให้คุณธรรมในตัวเธอกลับมาลุกโชติช่วงอีกครั้ง เธอจึงหันหลังให้พัคแจมินจนถูกควีนมัมเขี่ยทิ้งแบบไม่เหลือเยื่อใย แถมยังกดดันจนเธอกลายเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของอึนซองกรุ๊ปไปในทันทีสองตัวแม่อย่าง ‘ฮวังโดอี’ และ ‘โอกยองซุก’ จึงร่วมมือกันต่อกรกับตระกูลอำหมิต ชนิดที่ตัวร้ายในซีรีส์เรื่องนี้แทบจะไม่มีความดีใดๆ ให้เราเห็นอกเห็นใจ (ใกล้เคียงกับทีมลูกคุณหนูจาก The Glory) เมื่ออดีตสุนัขรับใช้กลายร่างเป็นอสรพิษ แล้วยังร่วมมือกับนางแรดอึดสู้ศึกแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน สนามเลือกตั้งกรุงโซลจึงลุกเป็นไฟหลังจากถูกเฉดหัวออกจากหัวหน้าทีมวางแผนกลยุทธ์ ฮวังโดอีจึงผุดไอเดียที่จะผลักดันให้โอกยองซุกลงสู่สนามเลือกตั้งในฐานะ “ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีโซล” ตัวแทนผู้นำพลังหญิงและนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพัคแจมินและนักการเมืองหญิงตัวเต็งอีกคน เกมนี้จึงวัดกันที่ทีมกลยุทธ์เบื้องหลังทุกพรรคการเมือง รวมถึงสายป่าน กลุ่มทุน และคอนเน็กชั่น ที่ดุเด็ดเผ็ดมันจนทำให้เรามองภาพเบื้องหลังเกมการเมืองในบ้านเราได้อย่างสนุกขึ้นQueenmaker จะเปิดเผยให้เห็นทุกมิติของการเลือกตั้ง ตั้งแต่การสร้างข่าว การหาเสียง การแย่งพื้นที่สื่อ การปรับภาพลักษณ์ การชิงไหวชิงพริบบนเวทีดีเบต การสาดโคลนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง และใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงเบื้องหลังเก้าอี้นายกเทศมนตรี ที่แม้จะใกล้เคียงกับซีรีส์การเมืองหลายเรื่องที่เราอาจจะเคยชมกันมาบ้าง แต่การแสดงอันเฉียบคมของทีมนักแสดงระดับตัวแม่ และการแก้เกมที่ทำให้พลิกโผอยู่ตลอดเวลา ก็ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูสนุก สะใจ และเข้ากับสถานการณ์ในบ้านเราชั่วโมงนี้แบบสุดๆอีกหนึ่งความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ คือการนำเทรนด์แฟชั่นสุดหรูมากลบข่าวฉาวของเหล่าเซเลบริตี้ ซึ่งกลายเป็นผลดีให้คนหลุดโฟกัสกับพฤติกรรมเลวร้าย แล้วกลายเป็นการสร้างเทรนด์ Sold Out รันวงการแฟชั่นไปแบบเนียนๆ เช่นเดียวกับซีรีส์ ‘Inventing Anna’ ที่ออนแอร์ทาง Netflix เช่นกัน ทั้งสองเรื่องชวนให้ผู้ชมรู้ทันเกมเบี่ยงประเด็นความสนใจจากสื่อของเหล่าคนดัง โดยใช้สไตล์การแต่งตัวของพวกเขาเป็นเครื่องมือในเมื่อซีรีส์ Queenmaker ว่าด้วยพลังหญิง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะสอดแทรก Beauty & Trend ลงไปในหลายตอน ซึ่งสะท้อนถึงการแสวงหาการยอมรับทางสังคมของผู้คนในปัจจุบัน ที่มักจะตัดสินกันจากเสื้อผ้า หน้าผม แอ็กเซสเซอรี่ จนถึงซูเปอร์คาร์ ทำให้สินค้ากลุ่มลักซ์ชัวรี่ได้รับความนิยมอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้คนแสวงหาการยอมรับจากเปลือกนอก โดยไม่ได้มองถึงคุณธรรม ความดี และความสามารถที่แท้จริงของคนดังนี่เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ผู้คนตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ ที่เอารถซูเปอร์คาร์แพงๆ มาอวด พ่วงด้วยไลฟ์สไตล์ติดหรูของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ทั้งที่บางครั้งก็เป็นแค่ 'ภาพลวงตา' ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งหนึ่ง และทำให้เรากลายเป็นเหยื่อ #ของมันต้องมี จนกลายเป็นหนี้สินล้นตัวแล้วใครล่ะได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ ตามไปหาคำตอบเบื้องหลังเทรนด์แฟชั่นของเหล่าคนดัง และเกมการเมืองกันได้ในซีรีส์ "Queenmaker I ฉันจะสร้างราชินี" จำนวน 11 ตอน ออนแอร์ทาง Netflix ได้แล้ววันนี้ ดูก่อนไปเลือกตั้งจะได้รู้ทันเกมการเมืองไงล่ะ