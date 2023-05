4 เหตุผลชวน “ฟิน” ที่จะทำให้คุณ “อิน” ไปกับ ซีรีส์รักโรแมนติกวัยวุ่น “All That We Loved”

All That We Loved ซีรีส์เรื่องใหม่ของสตรีมมิ่ง TVING เล่าเรื่องโรแมนติกรักสามเส้า ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนรัก 2 คน ที่สนิทกันมากถึงขั้นบริจาคไตให้แก่กันคิดดู แต่ทั้งคู่กลับตกหลุมรักสาวสวยนักเรียนน้องใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในโรงเรียนเซฮุน (Sehun) วง EXO รับบทเป็น โกยู นักบาสเกตบอลเจ้าเสน่ห์ ร่วมด้วย โจจุนยอง (Jo Joon-young) รับบทเป็น โกจุนฮี นักเรียนตัวท็อปของโรงเรียนที่ได้รับไตซึ่งบริจาคจากโกยู และ จางยอบิน (Jang Yeo -bin) รับบทเป็น ฮันโซยอน นักเรียนสาวสวยน้องใหม่ที่เพิ่งย้ายมา และได้ขโมยหัวใจสองดวงของทั้ง 2 หนุ่มไปก่อนการออกอากาศของ All That We Loved จะมาถึง นี่คือ 4 จุดสำคัญที่จะทำให้ผู้ชมฟินและอินไปกับซีรีส์เรื่องนี้หลังจากได้รับการปลูกถ่ายไตจากโกยู โกจุนฮีก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะความทรงจำระดับเซลล์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่า คนที่ได้รับการบริจาคอวัยวะจะได้รับนิสัย, บุคลิก และความทรงจำของผู้บริจาคอวัยวะให้พวกเขามาด้วย เรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องราวลึกลับขึ้น เมื่อเพื่อนสนิท 2 คนมีความคล้ายกันมากขึ้น และตกอยู่ในห้วงเวลาแห่งความรัก เมื่อพวกเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกัน และได้เจอกับเรื่องราวเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อมิตรภาพและการใช้ชีวิตของพวกเขาประเด็นสำคัญอีกประการที่น่าสนใจของ All That We Loved คือเรื่องราวมิตรภาพที่คาดเดาไม่ได้ และความรักของวัยหนุ่มสาวที่ถ่ายทอดผ่านช่วงเวลาเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ 2006 – 2023 หลังจาก โกยู โกจุนฮี และ ฮันโซยอน สนุกสนานไปกับช่วงชีวิตวัยรุ่นในช่วงแรกของยุค 2000 ซีรีส์ได้กระโดดมาเล่าเรื่องราวในปัจจุบันที่จิตแพทย์โก (รับบทโดย ซงแจริม - Song Jae-rim) ปรากฏตัวขึ้น และเขาคือตัวละครที่ ‘กุมกุญแจลับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต’ ผู้ชมจะต้องสงสัยว่า สุดท้ายแล้วคุณหมอโกคนนี้คือใครกันแน่ระหว่าง โกยู หรือ โกจุนฮีAll That We Loved เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปี 2006 ให้บรรยากาศเรโทรตั้งแต่โปสเตอร์ของตัวละครที่ปล่อยออกมา ที่ออกแบบให้เหมือนกับห้องบน Cyworld ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมในเกาหลี ตอนช่วงปี 2000 นอกจากนั้นแล้ว ฉากใน All That We Loved ยังได้รวมเอาบรรยากาศในยุคนั้นมาไว้ในเรื่อง รวมทั้งเพลงประกอบละครจะทำให้นึกถึงยุคนั้นนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้คือ เซฮุน โจจุนยอง และจางยอบิน ถือเป็นตัวแทนของดารารุ่นราวคราวเดียวกันที่จะจับเอามาถ่ายทอดแก่นแท้ของวัยรุ่น ด้วยเคมีและรูปลักษณ์ที่ดีงามของพวกเขา นอกจากจะเป็นนายแบบในชุดนักเรียนที่สมบูรณ์แบบแล้ว เซฮุน ยังเปล่งประกายฝุดๆ ในฐานะดาวเด่นของวงการบาสเก็ตบอลอีกด้วย รูปลักษณ์ที่ดีของ โจจุนยอง จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้เขาเข้ามาขโมยหัวใจผู้ชมโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ จางยอบิน จะดูดดึงคนดูด้วยเสน่ห์สาวน้อยวัยใส และทำให้นึกถึงวัยเยาว์และรักแรกของผู้ชมตาดำๆsoompi.comhancinema.net