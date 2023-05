Disney Plus สตรีมรวดเดียว 6 ตอนแรก ศุกร์นี้ ซีรีส์สายลับ “Family: The Unbreakable Bond”

ใดๆ ในที่สุด Disney Plus Hotstar Thailand ก็ประกาศฉาย ซีรีส์เกาแนวสายลับ ตลก เรื่อง “Family” ของช่อง tvN การหวนกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่ 3 ของ 2 จอมบทบาท เฮียจางฮย็อก (Jang Hyuk) กับ คู่จิ้น คู่ฟิน จางนางรา (Jang Nara) แล้วเด้อจ้าซึ่งใช้ชื่อสำหรับฉายในไทยว่า “Family: The Unbreakable Bond” โดยจะสตรีมให้ชม 6 ตอนรวด ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ส่วนตอนที่เหลือจะมาไม้ไหน ละครออนไลน์ จะนำมาเสนอเพื่อแซ่บต่อไปFamily: The Unbreakable Bond เป็นซีรีส์แนวสายลับตลกเรื่องใหม่ทางช่องtvNเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ(NIS) ที่ใช้ชีวิตบังหน้าด้วยการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ กับ ภรรยาผู้แสนดีสวยหวานแต่ซ่อนความร้ายกาจไม่กลัวใครเอาไว้และเธอใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ