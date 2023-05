Scoop พิเศษ : 6 คู่พระนางซีรีส์จีนเคมีเกินต้าน แรงจนต้องโคจรมาฟินกันอีกรอบ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงเมื่อเกิดคู่จิ้นจะด้วยกระแสงหนังหรือละครใดๆ ก็ตาม ก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะออกงานแพ็คคู่ หรือรับงานบันเทิงต่างๆ ด้วยกัน อุตสาหกรรมบันเทิงจีนก็ไม่ต่างจากไทย แต่จะต่างกันตรงที่ซีรีส์จีนจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้พระนางคู่เดิมที่เคยเป็นกระแสคู่จิ้นหรือกระแสฮอตทั่วบ้านทั่วเมืองกลับมาโคจรลงจอคู่กันอีกครั้ง (ถ้าไม่นับพวกซีรีส์ภาคต่อ ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องดึงนักแสดงชุดเดิมมาลงจอ)วงการบันเทิงจีนมีตัวเลือกนักแสดงมากมายบานตะไท เอาเป็นว่าแค่พูดถึงนักแสดงแถวหน้าในเมืองจีนก็ปาไป 600-800 กว่าชีวิตแล้ว (นี่ยังไม่นับรวมนักแสดงที่มีความดังระดับกลางๆ ที่มีประดับวงการอีกนับพันนับหมื่น)นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตซีรีส์และหนังอีกสารพัดนับพันค่าย การเลือกนักแสดงข้ามค่ายข้ามบริษัทจึงเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมบันเทิงของฮอลลีวู้ด เมื่อมีตัวเลือกมากจึงเป็นธรรมดาที่พระนางคู่เดิมจะมีโอกาสโคจรมาเจอกันยาก (ไม่เหมือนคู่จิ้นเมืองไทย ยกตัวอย่างคู่ดังๆ อย่าง ณเดชน์ - ญาญ่า ที่มีผลงานคู่กันหลายเรื่อง)วันนี้จะขอยกตัวอย่างกระแสของคู่พระนางสุดฮอตแรงจัดจนเหล่าผู้ผลิตจัดให้โคจรมาเจอกันอีกรอบ ส่วนใครคู่ไหน จะถูกใจใครกันบ้างตามไปส่องกันได้นาทีนี้ไม่พูดถึงคู่ฮอตคู่นี้คงไม่ได้ ระหว่าง หลัวอวิ๋นซี VS ไป๋ลู่ ที่กำลังทำเอาทุกชาร์จร้อนระอุกับเรตติ้งมาแรงสุดๆ กับบทจอมมารถานไถจิ้นและนางฟ้าคนสุดท้ายของสรวงสวรรค์หลีซูซู กับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ‘จันทราอัสดง’ (Till The End of The Moon – 2023) เรื่องราวความรักต้องห้ามเมื่อเซียนสาวหลีซูซูต้องย้อนเวลา 500 ปีมาเพื่อถอดกระดูกมารถานไถจิ้นในร่างมนุษย์ที่อ่อนแอก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นจอมมารผู้ทรงพลัง แต่ดันกลับมาตกหลุมรักกันซะได้ด้วยเคมีการส่งพลังดาเมจที่ดีเว่อร์ของทั้งคู่ ส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีตั้งแต่เริ่มฟิตติ้ง ความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วมาจากการที่ทั้งคู่เคยสวมบทพระนางคู่กันมาก่อนจากซีรีส์สากลแนวโรแมนติกคอเมดี้เรื่อง ‘ครึ่งทางรัก’ (Sweet is Love – 2020) กับการสวมบทประธานหยวนซ่วน จอมเฮี้ยบและเจียงจวิน สาวสวยมองโลกในแง่ดี ที่มีโรคประจำตัวโรคแพ้น้ำตารุนแรง ร้องไห้ไม่ได้เป็นต้องเป็นลมเคมีความตะมุตะมิเข้าขั้นสุดจากเรื่องนั้น บวกกับความเข้าขากันดี ทำให้ผู้ผลิตมาสานต่อความฟินของทั้งคู่ในซีรีส์แนวเทพเซียนเรื่องนี้กันต่อ ซึ่งคงไม่ได้ทำให้เหล่าแฟนๆ ผิดหวังต้องยอมรับว่าไป๋ลู่เป็นนักแสดงที่มีนิสัยส่วนตัวน่ารักจนใครๆ อยากร่วมงานด้วย ทำให้เธอมีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงชายไม่ซ้ำหน้า ถ้าจะมีซ้ำนอกจาก ‘หลัวอวิ๋นซี’ อีกคนที่เคยมีโอกาสโคจรมาร่วมงานพระนางคู่กันก็คือ ‘สวีข่าย’ เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงร่วมค่ายที่จูงมือกันดัง เรียกว่าสร้างชื่อร่วมกันมาตั้งแต่สมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆ เมื่อครั้งรับบทพระนางคู่กันในเรื่อง ‘เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ’ (The Legends - 2019) ซีรีส์แนวเทพเซียนแฟนตาซี ที่ฟอร์มไม่ได้ใหญ่มาก แต่เพราะพล็อตเรื่องค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับช่วงนั้น ส่งให้ทั้งสองกลายเป็นคู่จิ้นขึ้นมาทันทีและความที่ทั้งคู่กำลังเป็นเด็กปั้นจากค่ายเดียวกัน ผู้ผลิตจึงมีแผนให้ทั้งคู่เล่นประกบคู่กันอีกครั้งในซีรีส์แนวสาธารณรัฐเรื่อง ‘วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร’ (Arsenal Military Academy – 2019) แม้เรื่องหลังจะไม่ดังเปรี้ยงเท่ากับเรื่องแรก แต่ก็เป็นแรงส่งให้นักแสดงสมทบในเรื่องเป็นที่รู้จักและแจ้งเกิดไปตามๆ กันอีกคู่ที่ลืมไม่ได้คือ จางเจ๋อฮั่น และ จวีจิ้งอี เพราะนี่คือคู่ม้ามืดสุดๆ ในยุคก่อนร่างสร้างตัวช่วงที่ทั้งคู่กำลังเพิ่งเริ่มสร้างชื่อในวงการซีรีส์ โดยช่วงนั้นจวีจิ้งอีเป็นที่รู้จักและโด่งดังอยู่แล้วในฐานะนักร้องไอดอล แต่เพิ่งข้ามสายกระโดดมาเล่นซีรีส์ได้ไม่นาน จนมาจับคู่กับจางเจ๋อฮั่น ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นที่รู้จัก แต่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนัก ในโปรเจคต์ซีรีส์ ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ ( Legend of Yunxi – 2018) โดยตัวซีรีส์ไม่ได้มีนักแสดงแม่เหล็กเท่าไรนัก นอกจากจวีจิ้งอี ฉะนั้นความคาดหวังต่อตัวซีรีส์จึงไม่ได้มีมากนักแต่เมื่อตัวซีรีส์ออกฉายเรียลไทม์กลายเป็นซีรีส์ม้ามืดครองใจผู้ชม ด้วยเนื้อเรื่องที่กระชับสนุกสนาน โดยเฉพาะเคมีความเข้ากันดีเว่อร์ของคู่พระนาง จนกลายเป็นว่าทางค่ายเกิดแผนว่าจะต้องหาซีรีส์ให้ทั้งคู่กลับมาเล่นคู่กันให้ได้อีกครั้ง จึงกลายเป็นที่มาของซีรีส์ ‘กรุ่นรักกลิ่นบุปผา’ (The Blooms At Ruyi Pavilion - 2020) ที่ไม่เพียงได้พระนางคู่เดิมมาประกบคู่กันเท่านั้น แต่ยังได้ผู้กำกับและมือดัดแปลงบทพระพันธ์จากเรื่อง ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ ชุดเดิมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เพื่อสานต่อความสนุกสนานและสูตรความสำเร็จเดิม‘กรุ่นรักกลิ่นบุปผา’ ไม่เพียงอาศัยบารมี ‘หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ’ ส่งให้กระแสแรงทั้งในและต่างประเทศระหว่างฉายเรียลไทม์เท่านั้น ทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว อีกทั้งส่งผลพลอยได้ให้ตัวซีรีส์หยุนซีฯ ซึ่งเป็นซีรีส์เก่าได้ต่อลิขสิทธิ์ฉายต่อในแพลตฟอร์มต่างประเทศได้อีกด้วยมาดูรุ่นเล็กกันบ้างกับระหว่าง หวังจื่อฉี และ หวังอวี้เหวิน คู่นี้ดูไม่มีข่าวมาก่อนเลยว่าจะมีการโคจรมาเจอกันอีกรอบ แต่ต้องยอมรับว่ากระแสจากซีรีส์ฟอร์มเล็กพล็อตโรแมนติกคอเมดี้ที่สุดแสนจะบ้านๆ ประเภทท่านประธานอย่างเรื่อง ‘ป่วนรักงานแต่งทิพย์’ (Once We Get Married - 2021) ที่ได้เคมีคู่จิ้นอย่างท่านประธานอิ่นซือเฉิน (หวังจื่อฉี) และ กู้ซีซี (หวังอวี้เหวิน) ตกคนดูจนหลายคนวนกลับมาดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบไม่รู้ตัวด้วยพล็อตแสนธรรมดาสไตล์แต่งงานปลอมๆ แต่ดันมารักกันจริงๆ ที่มีกันอยู่ดาษดื่นทั่วไปสไตล์ซีรีส์จีนแนวรอมคอม แต่เพราะเคมีความลงตัวและโบ๊ะบ๊ะของพระนางทั้งสอง เลยกลายเป็นความฟินจิ้นกระจายดูกันเพลินๆ วนๆ ไป จนล่าสุดมีโคจรมาเจอกันอีกรอบในซีรีส์แนวครอบครัว ‘รักนี้เธอมอบให้’ (The Love You Give Me - 2023) ที่เพิ่งลงจอทาง WeTV Thailand ไปติดตามกันได้ 28 ตอนจบถ้าเอ่ยถึงคู่พระนางที่โคจรมาเจอกันบ่อยที่สุด ต้องยกให้คู่นี้เป็นเบอร์หนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นคู่จิ้นในจอแล้วยังเป็นกลายคู่แท้ในชีวิตจริงอีกด้วย สำหรับ หลัวจิ้น VS ถังเยียน แม้ระยะหลังๆ แฟนๆ จะเห็นผลงานของทั้งคู่ออกมาน้อยมากแล้วก็ตามทีแต่ถ้าตามกลับไปดูผลงานที่ผ่านมาจะเห็นว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาถังเยียนและหลัวจิ้นเป็นคู่หนึ่งในวงการที่มีผลงานร่วมกันเยอะมาก ทั้งเล่นร่วมกันและเล่นเป็นคู่รักกันด้วย โดยคู่นี้เริ่มเล่นซีรีส์จีนด้วยกันครั้งแรกเมื่อปี 2012 ในเรื่อง A Beauty in Troubled Times (2012) เป็นซีรีส์ดราม่าเคล้าน้ำตา แม้ในเรื่องทั้งคู่จะไม่สมหวังกัน แต่การันตีความหวานนอกจอด้วยการยืนยันจากทีมงานทั้งกองถ่ายว่า ทั้งคู่ตัวติดกันตลอดเวลาอยู่ในกองถ่ายจากนั้นทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีสแนวแอ็กชั่นเรื่อง Agent X (2013) และในปี 2015 ถังเยียนและหลัวจิ้นได้มาเล่นซีรีส์คู่กันอีกครั้ง ร่วมกับซุปตาร์เกาหลีอย่าง ‘เรน’ ในเรื่อง ‘กะรัตรัก’ (Diamond Lover – 2015) ซีรีส์แนวโรแมนติกคอเมดี้รักสามเส้าเท่านั้นยังไม่พอในปี 2016 และ ปี 2018 ทั้งสองยังเล่นเป็นพระนางคู่กันอีกในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่บุกตลาดไปทั่วเอเชียเรื่อง ‘องค์หญิงเว่ยหยาง วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน’ (The Princess Wei Young 2016) และซีรีส์แนวสากลแนวโรแมนติกดราม่าปวดตับเรื่อง The Way We Were (2018) ซึ่งทั้งเรื่องสองได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยมนับจากนั้นแฟนๆ ก็ไม่ได้เห็นผลงานคู่กันของทั้งคู่อีก ไม่ใช่ว่าลาวงการแต่อย่างใด แต่เพราะทั้งคู่ตกลงปลงใจลั่นระฆังวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั่นเอง เรียกว่าเป็นคู่แท้คู่จริงทั้งในจอนอกจอ รักเหนียวแน่นยั่งยืนยาวนานนับ 10 ปี จนสื่อในวงการบันเทิงแซวคู่นี้เป็นคู่สวรรค์สร้างโดยแท้ปิดท้ายด้วยคู่ทรหด เพราะเป็นคู่ที่แฟนคลับรอคอยยาวนานมากที่สุด จุดติดมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่อง ‘ฉู่เฉียว จอมใจจารชน’ (Princess Agents - ปิดท้ายด้วยคู่ทรหด เพราะเป็นคู่ที่แฟนคลับรอคอยยาวนานมากที่สุด จุดติดมาตั้งแต่ซีรีส์เรื่อง 'ฉู่เฉียว จอมใจจารชน' (Princess Agents - 2017) จากบท 'อี้เหวินเยว่' และ 'ฉู่เฉียว' จากตอนจบของซีรีส์ปล่อยให้อี้เหวินเยว่จมทะเลสาบไป ทิ้งให้แฟนและชาวติ่งรอคอยว่าจะมีฉู่เฉียวภาค 2 มาประคองใจไหม? แต่ผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีวี่แววของฉู่เฉียว ภาค 2 จะด้วยเหตุผลเรื่องติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ หรือปัจจัยอื่นใดก็แล้ว ไม่รวมข่าวคราวต่างๆ นานาที่ออกมาตลอดหลายปี ไม่ว่าจะหลินเกิงซินที่ให้ข่าวว่า ถ้าจ้าวลี่อิงไม่เล่นฉู่เฉียวต่อ เขาก็จะไม่กลับมาเล่นต่อใดๆ ก็แล้วสิ่งที่น่าประหลาด แม้ผ่านมาหลายปีแล้ว กระแสคู่จิ้นระหว่างจ้าวลี่อิงและหลินเกิงซินก็ไม่มีทีท่าว่าจะมอด ท้ายสุดผู้ผลิตไม่รอบทประพันธ์เดิม งัดนิยายดังเรื่องใหม่ 'ปฐพีไร้พ่าย' (The Legend of Shen Li) นิยายยอดนิยมของนักเขียนชื่อดังมือหนึ่งแนวโลกเวทมนตร์-แฟนตาซี 'จิ่วลู่เฟยเซียง' คว้าหลินเกิงซินและจ้าวลี่อิงมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งหลังจากประกาศว่าทั้งคู่จะมาเล่นร่วมกันอีกครั้ง แถมเป็นแนวแฟนตาซีอีกด้วย เรียกเสียงฮือฮาเหล่าแฟนๆ ได้ทั่วโลก จนตอนนี้มียอดจองทะลุล้านแล้ว โดยแฟนๆ ชาวไทยจะได้ชมเรื่องนี้อย่างแน่นอนไม่นานเกินรอทาง WeTV Thailand