Prime Video คว้า Tale of the Nine Tailed 1938 ลงจอ ประกาศปักวันสตรีมพร้อมเกาหลี 6 พ.ค.

“Tale of the Nine Tailed 1938” มาพร้อมชื่อไทย “เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938” ภาคแยกของซีรีส์ “Tale of the Nine Tailed” ที่ออกอากาศไปเมื่อปี 2020โดยเรื่องราวจะดำเนินต่อเนื่องจากภาคแรก หลังจากการเสียสละของ อีรัง (รับบทโดย คิมบอม – Kim beom) ทำให้ อียอน (รับบทโดย อีดงอุค - Lee Dong-wook) ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะมนุษย์ และมีชีวิตที่มีความสุขกับนัมจีอา (รับบทโดย โจโบอา - Jo Bo-ah)แต่แล้วเมื่อเขาได้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังความตาย เขาจึงได้รู้ว่า จิ้งจอกเก้าหาง น้องชายผู้บาปหนาของเขา จะไม่สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้อีก อียอนจึงได้ตัดสินใจทำสัญญาที่แสนไม่ยุติธรรมเพื่อให้อีรังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ จากข้อตกลงนี้อียอนจึงได้กลับไปเป็นจิ้งจอกเก้าหางอีกครั้ง และย้อนเวลากลับไปยังปี 1938 ในยุคเกหลีตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่นในขณะที่อียอนกำลังปฏิบัติภารกิจ เขาได้พบกับอีรังในยุคนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือศัตรูกัน ในยุคเดียวกันนั้นอียอนยังได้พบกับผู้คนที่คุ้นเคยในอดีตของเขา ทั้ง ชินจู (รับบทโดย ฮวางฮี – Hwang Hee) และ กียูริ (รับบทโดย คิมยงจี – Kim Yong-ji) และใครบางคนยังมีความตั้งใจที่จะทำลายเขา อียอนต้องเข้าไปพัวพันกับผู้คนในอดีต และต้องพยายามหาทางปกป้องคนที่เขารัก และหาทางพาตัวเองกลับมาในยุคปัจจุบันให้ได้