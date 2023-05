“My Perfect Stranger” เปิดตัวอย่างแข็งแกร่ง ออกสตาร์ตสวยๆ ด้วยเรตติ้งอันดับ 1

ข้อมูลจากผลสำรวจของ Nielsen Korea การออกอากาศตอนแรกของ My Perfect Stranger ซึ่งรับไม้ต่อจากซีรีส์ม้ามืด “Oasis” ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 4.5 % ทำให้ขึ้นแท่น อันดับ 1 เป็นแชมป์ซีรีส์วันจันทร์และอังคาร ไปสวยๆMy Perfect Stranger (หรือชื่อเดิม Run Into You) เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้น เมื่ออยู่ดีๆ ยุนแฮจุน (รับบทโดย คิมดงอุค - Kim Dong-wook) ผู้ประกาศข่าวหนุ่มขวานผ่าซาก และ แพคยุนยอง (รับบทโดย จินกีจู - Jin Ki-joo) หญิงสาวที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียน ก็ต้องเดินทางข้ามเวลามายังปี 1987 ซึ่งแฮจุนพยายามจะสืบหาความจริงของคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง ส่วนยุนยองก็พยายามจะหาทางขัดขวางไม่ให้พ่อแม่ของเธอต้องแต่งงานกัน ทั้ง 2 ต่างมีเป้าหมายที่ต่างกัน แต่กลับไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่“The Secret Romantic Guesthouse” ทางช่อง SBS ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 3.8 % สำหรับตอนที่ 13 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.6 %“Family” ทางช่อง tvN ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.9 % โดยได้รับคะแนนใกล้เคียงกับตอนที่แล้วที่เรตติ้ง 3.0 %ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net