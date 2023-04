Review ซีรีส์ : “Taxi Driver 2” แท็กซี่ทวงแค้น แน่นมุขตลก มันจนเรตติ้งแรงแทบทุกตอน!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังจากซีซั่นแรกจบแบบแยกย้ายกันไป แต่ดูเหมือนการทำตามความฝันจะไม่มันเท่ากับการรับจ๊อบทวงแค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรม ชาวแท็กซี่สายรุ้งจึงมุ่งหน้าสู่อู่รถแท็กซี่วีไอพีอีกครั้ง และครั้งนี้ประเด็นเป็นข่าวที่ซีรีส์หยิบมาเล่าก็สามารถขยี้ปมได้สนุกเร้าใจใส่ไข่สองฟอง สอดแทรกด้วยมุขตลกออกแนวขายขำเก่ง ไม่เว้นแม้แต่อีเจฮุนที่ซีซั่น2 ได้ลองปรับคาแร็กเตอร์หลากหลายมากเว่อร์ ลงทุนเล่นใหญ่กันเบอร์นี้ก็ส่งผลให้ “Taxi Driver 2” ทางช่อง SBS คว้าเรตติ้งสูงสุดเป็นประวัติการตอนแล้วตอนเล่า ถ้าคุณพร้อมจะไปแก้แค้นก็กดปุ่ม “ฟ้า” เพื่อใช้บริการแท็กซี่สายรุ้ง แต่ถ้ามุ่งทางธรรมก็กดปุ่ม “แดง” แล้วอโหสิกรรมกันไปเลย... แต่จะไปมันอะไรล่ะ!หลายตัวละครที่ผู้ชมชื่นชอบจากซีซั่นแรกยังกลับมาทวงแค้นในซีซั่น 2 อีกครั้ง นำทีมโดย “คิมโดกี” (รับบทโดย อีเจฮุน) คนขับแท็กซี่หนุ่มหล่อที่โอปป้าเคยเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษของเกาหลี ที่มีไหวพริบเป็นเลิศ การต่อสู้ยืนหนึ่ง และตีบทบาททุกการแสดง อาทิ เจ้าลัทธิ โปรแกรมเมอร์ คุณหมอหนุ่ม ฯลฯ ได้อย่างแนบเนียนเหมือนเรียนมา ส่วน “จางซองซอล” หรือ “ผอ.จาง” (รับบทโดย คิมอึยซอง) CEO ของ Rainbow Taxi ก็สแตนบายด์รอเป็นเสาหลักขององค์กรลับได้อย่างโคตรคูลส่วน 3 เสาหลักของทีมที่สร้างสีสันให้กับซีซั่นแรกอย่าง “อันโกอึน” (รับบทโดย พโยเยจิน) แฮกเกอร์สาวอัจฉริยะที่นางแฮกได้ทุกระบบและเจาะได้ทุกโปรแกรมในระดับเวิลด์คลาส โกอึนได้ลาออกจากกรมตำรวจเพื่อรับหน้าที่แฮกเกอร์สาวประจำทีมอีกครั้ง เช่นเดียวกับ “ชเวคยองกู” (รับบทโดย จางฮยอกจิก) และ “พัคจินอน” (รับบทโดย แบยูรัม) คู่หูวิศวกรเครื่องยนต์จอมป่วน ที่นอกจากจะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะในรถแท็กซี่ แล้วยังรับบทสายลับภาคสนามช่วยเพิ่มภาระ เอ้ย! ช่วยเหลือคิมโดกีในทุกมิชชั่นบางตัวละครในซีซั่นนี้ที่จะหายไปคือ “อัยการคังฮานา” (รับบทโดย อีซม) ถึงอย่างนั้นเจ้าแม่ขโมยซีนอย่าง “มาดามอิม” (รับบทโดย ชิมซูยอง) ก็กลับมาทั้งรักและทั้งเกลียดคิมโดกีอีกเช่นเคย เพิ่มเติมคือขายขำที่ทำเอามาดามอิมถึงกับเสียทรงเพราะหลงรักคิมโดกีเข้าเต็มๆ และตัวละครใหม่ร้ายบริสุทธิ์อย่าง “อนฮาจุน” (รับบทโดย ชินแจฮา ที่โด่งดังจากเรื่อง Crash Course in Romance) ที่อีพีแรกๆ ก็อาจจะดู เอ๊ะ! ยังไงน่าสงสัยจังเลย แต่พอกลางเรื่องก็เปิดเผยร่างจริงกันไปเลยว่า พ่อหนุ่มอนฮาจุนแฝงตัวเข้ามาเป็นชาวแท็กซี่วีไอพีเพื่อแผนการลับบางอย่าง...นางร้ายกาจมากแม่!การกลับมานั่งแท่นนักเขียนหลักประจำซีซั่น 2 ของ “โอซังโฮ” (หลังจากซีซั่นแรกมีการเปลี่ยนแปลงทีมนักเขียน Ep.11-16) ดัดแปลงเรื่องราวจากเว็ปตูนเรื่อง 모범택시 (โมบอมเท็กชี) ก็ทำออกมาได้เลอค่าน่าติดตาม รวมถึงทีมนักแสดงและผู้กำกับฯ อีดัน (จากซีรีส์เรื่อง Our Beloved Summer) และจางยอกซ็อก ส่งผลให้เรตติ้งหลายตอนในซีซั่น 2 สร้างประวัติการณ์ยอดผู้ชมทั่วประเทศสูงสุดจากผลสำรวจของ Nielsen Korea และคว้าสถิติเรตติ้งลาจอตอนจบ (16 เมษายน) สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในปี 2023แค่เริ่มต้นซีซั่นก็มันกันต่อเนื่อง เพื่อต้อนรับการออกจากเรือนจำของโอปป้าจะให้ธรรมดาก็กระไร คิมโดกีเลยรับงานทวงแค้นเหล่าอาชญากรในเรือนจำ ทำภารกิจต้อนรับการกลับมารับงานแท็กซีวีไอพีไปแบบคูลๆ อีกครั้ง โดยซีซั่นนี้ได้หยิบยกประเด็นทันยุคอย่าง เว็บฯ พนัน ที่หลอกหนุ่มวิศวกรบ้านจนคนมีฝันไปใช้แรงงานเถื่อนในต่างแดน เพื่อสร้างเว็บไซต์เล่นการพนันผิดกฎหมาย (คล้ายๆ กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์) รวมถึงคดีอื้อฉาวที่สุดของวงการ K-Pop ในช่วงปี 2018-2019 อย่าง “Burning Sun” ที่มีศิลปินเคป็อปชื่อดังและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพัวพันซีซั่น 2 ยังมีแก๊งอาชญากรที่หากินกับการหลอกลวงผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่คนเดียว ให้พวกท่านรักและเอ็นดู กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เสียรู้อาชญากรจนเสียทรัพย์สินเงินทอง จนต้องพึ่งบริการของแท็กซี่สายรุ้ง รวมไปถึงคดีดังลัทธิล้างสมองที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของ “คริสตจักรมันมิน” (Manmin) ที่บาทหลวงประกาศตัวว่า สามารถรักษาโรคสารพัดให้หายขาดได้ส่วนลัทธิในซีรีส์ก่อตั้งขึ้นโดยคู่รักนักต้มตุ๋นผู้ไม่มีศรัทธาในศาสนา แต่หากินกับแรงศรัทธาและความหวังสุดท้ายของผู้ป่วย เดือดร้อนถึงคิมโดกีและผู้อำนวยการจางที่ต้องแปลงร่างเป็นคนทรงและวิญญาณอาฆาต พร้อมทีมงานคุณภาพที่สร้างความหลอนเป็นตอนที่ชวนขนลุกเบาๆ บอกเลยว่า หลายเรื่องจริงที่หยิบยกมาถ่ายทอดในซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วอดร้อง อื้อหือออ! ในใจไม่ได้เลยทีเดียวใครที่เคยดู Taxi Driver ซีซั่นแรกมาแล้วก็คงพอจะเข้าใจว่า เหตุผลที่ผู้อำนวยการจางต้องมาสร้างทีมงานล้างแค้นระดับคุณภาพ เพราะปล่อยเบลอกับเรื่องราวโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อในคดีต่างๆ ไม่ได้ โดยซีซั่นแรกได้นำ 7 เรื่องจริงในประเทศเกาหลีมาชวนให้ผู้คนสนุกจินตนาการ ถ้าไม่มีซูเปอร์ฮีโรเหมือนในจักรวาลมาร์เวลและดีซี เราก็มีทีมแท็กซี่สายรุ้งที่ผดุงความยุติธรรม และทวงคืนพวกอาชญากรแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน เอามันให้สาสม!อีกมุมหนึ่งการที่ผู้ชมไม่สามารถจัดการกับคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริง แม้จะกดดันด้วยพลังโซเชียลก็ไม่มีผลใดๆ สุดท้ายอิทธิพลมืดและมือที่มองไม่เห็นก็มีอำนาจเหนือความถูกต้องอยู่ดี ส่งผลให้เนื้อหาใน Taxi Driver กลายเป็นความสะใจที่หลายคนอยากให้มีฮีโรที่จะเอาคืนพวกอาชญากรด้วยวิธีนอกกฎหมาย และเป็นตัวแทนของคุณธรรม-จริยธรรมที่เริ่มหายากมากขึ้นในสังคมปัจจุบันแต่ซีรีส์ก็เพิ่มความเข้มข้น เมื่อมีความดีก็ต้องมีความชั่วร้ายที่เคลื่อนไหวอยู่ในมุมมืดเช่นกัน ระหว่างที่ทีมแท็กซี่สายรุ้งกำลังมุ่งมั่นทำภารกิจทวงแค้น อีกฟากหนึ่งพวกเขาก็โดนอนฮาจุนจับตาดูทุกความเคลื่อนไหว พร้อมกับเตรียมแผนการลับไว้ตอบกลับเช่นกัน ว่าแต่คิมโดกีจะได้กลิ่นตุๆ ที่ลอยออกมาจากอนฮาจุนหรือไม่? ต้องไปลุ้นกันในซีรีส์แล้วล่ะ รับชม Taxi Driver 2 ทั้ง 16 ตอนได้แล้วที่ VIURassarinhttps://www.hancinema.net/https://mydramalist.com/