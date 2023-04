ทีมหมอทลดัมกลับมาฟาด “Dr. Romantic 3” แรงเริ่ด เปิดตัวด้วยเรตติ้ง 2 หลัก ตอนที่ 2 พุ่งทะลุ 13.8 %

เมื่อคืนนี้ (วันที่ 29 เมษายน) ซีซั่นที่ 3 ของ “Dr. Romantic” มีผู้ชมเพิ่มขึ้นในตอนที่ 2 จากข้อมูลจากผลการสำรวจของ Nielsen Korea ซีรีส์ยอดฮิตทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศเมื่อคืนนี้ 13.8 % ยอดคนดูสด 2.4 ล้านกลายเป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในวันเสาร์ โดยเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่ออกสตาร์ตเปิดตัวแรงด้วยเลขสองหลัก 12.7 % ถือเป็นการเปิดตัวสูงกว่าทุกซีซั่นเลยทีเดียวนอกจากนี้ Dr. Romantic 3 ยังขึ้นแท่นแชมป์เรตติ้งเปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของละครล็อต วันศุกร์-วันเสาร์ ของช่อง SBS โดยเจ้าของแชมป์คือ “The Penthouse: War in Life 2” ในปี 2021ในขณะเดียวกัน “The Real Has Come!” และ “Doctor Cha” ทางช่อง JTBC ได้รับเรตติ้งสูงสุดสำหรับวันเสาร์ (ซึ่งเรตติ้งของผู้ชมมักจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวันอาทิตย์)“The Real Has Come!” เป็นรายการที่มีคนดูมากที่สุดในทุกประเภทที่ออกอากาศในวันเสาร์ ด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 20.5 % ส่วนซีรีส์ม้ามืด “Doctor Cha” ยังครองอันดับหนึ่งในทุกช่องเคเบิลด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 10.9 %“Pandora: Beneath the Paradise” ทางช่อง tvN ซึ่งเหลือเพียงตอนเดียวในการออกอากาศ เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศตกลงไปอยู่ที่ 3.7 % ลุ้นตอนสุดท้ายคืนวันอาทิตย์นี้ และ “Joseon Attorney” ทางช่อง MBC เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 2.8 % สำหรับคืนนี้ข้อมูลข่าว : soompi.com, en.wikipedia.org