“tvN” ประกาศยุติการออกอากาศ ซีรีส์ล็อตวันพุธ-พฤหัสบดี ส่ง เรียลิตี้ 5 ตัวแม่ K-POP เสียบแทน เริ่ม 25 พ.ค.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ช่อง tvN ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตคอนเทนต์ซีรีส์เกาหลี ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางออกอากาศ โดยระบุว่า ช่องจะงดออกอากาศละคร (ซีรีส์) ในวันพุธ และวันพฤหัสบดีตัวแทนของ tvN อธิบายว่า “เราวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมในค่ำคืนวันพุธ และวันพฤหัสบดี ให้รายการของเรามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยไม่แบ่งแยกประเภท อาทิเช่น ละคร วาไรตี้ หรือวัฒนธรรม”หลังจากตอนจบของ “Stealer: The Treasure Keeper” ในเดือนพฤษภาคมนี้ รายการใหม่เอี่ยมจะเข้ามาเสียบแทนที่ช่วงเวลาของละคร โดยนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ช่วงเวลา 22:30 น. จะถูกเติมเต็มโดย เรียลิตี้จากฝีมือ ผู้อำนวยการสร้าง (PD) “คิมแทโฮ” (Kim Tae-ho) รายการ “Dancing Queens on the Road” ซึ่งจะดำเนินรายการโดย อีฮโยริ (Lee Hyo-ri), ฮวาซา (Hwa Sa) จาก MAMAMOO, อึมจองฮวา (Uhm Jung-hwa), โบอา (BoA) และ คิมวานซอน (Kim Wan-sun)Dancing Queens on the Road เป็นการนำเสนอเรื่องราวของศิลปิน K-pop ตัวแม่ของเกาหลี อีฮโยริ, ฮวาซา MAMAMOO, อึมจองฮวา, โบอา (BoA) และ คิมวานซอน ที่จะออกเดินทางตระเวนไปทั่วประเทศ และพากันเข้าไปในชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งผู้คนในสถานที่นั้นๆ ยังจะได้เพลิดเพลินเจริญตาและเจริญใจไปกับทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศของพวกเธออีกด้วยข้อมูลข่าว : soompi.com, allkpop.com