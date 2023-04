ฟาดอีก “Taxi Driver 2” ปาดหน้า “The Glory” คว้ามงซิวแชมป์ “ซีรีส์ยอดนิยมในเกาหลี”

จากการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่าง 1,003 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 20 เมษายน และผลการสำรวจ “Taxi Driver 2” ทาง ช่อง SBS คว้าอันดับหนึ่ง โดยเอาชนะ เรียลลิตี้และทาเล้นท์โชว์ “Mr. Trot 2” ของช่อง TV CHOSUN และ “The Glory” ออริจินัลซีรีส์ของ Netflix ไปได้อย่างหล่อๆโดย Taxi Driver 2 ได้รับคะแนนโหวต 5.2 % ตามมาด้วย Mr. Trot 2 - 3.9 %, The Glory - 3.6 %, วาไรตี้ Jinny's Kitchen ช่อง tvN - 2.5 %, และ The Real Has Come! ช่อง KBS - 2.3 %ซีรีส์แก้แค้น Taxi Driver 2 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ขนส่งสายรุ้ง บริษัทแท็กซี่เอกชนที่มอบบริการไปไกลกว่าแค่ให้บริการเรียกรถ เพราะรับจ้างแก้แค้นให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายบ้านเมือง นำทีมโดยโชเฟอร์ คิมโดกี รับบทโดย อีเจฮุน (Lee Je-hoon) ด้วยการทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญและทักษะการขับรถอันน่าประทับใจ พวกเขาช่วยเหลือเหยื่อที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรม สรรหาหาวิธีแก้แค้นและทางออกในชีวิตของเหยื่อ ด้วยการแสดงเป็น คิมโดกี อันทรงพลังของ อีแจฮุน ทำให้ Taxi Driver 2 ถูกนำเสนอออกมาอย่างน่าตื่นเต้นทุกตอน และยังกระตุ้นต่อมความคิดคนดู ให้หันมามองโลกของความยุติธรรมโดยใช้ศาลเตี้ยTaxi Driver ซีซั่น 1 ทำสถิติเรตติ้ง ยอดผู้ชมสูงสุด 16.0 % ตามการรายงานผลสำรวจของ Nielsen Korea และ ซีซั่น 2 ทุบสถิติซีซั่น 1 มีเรตติ้งผู้ชมสูงถึง 21.0 % ซึ่งเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดสำหรับมินิซีรีส์ที่ออนแอร์ในปีนี้ข้อมูลข่าว : allkpopภาพประกอบ : SBS Drama, Netflix Thailand