ลุ้นเคมีใหม่ “อีแจอุค&โจโบอา” จับคู่ร่วมงานกันครั้งแรก ในซีรีส์โรแมนซ์อิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา สำนักข่าว Sportsworld รายงานว่า นักแสดงหนุ่ม อีแจอุค จากซีรีส์ฮิต “เล่นแร่แปรวิญญาณ | Alchemy of Souls” ทั้ง 2 ภาค จะแสดงในละคร (ซีรีส์)ประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ “Tangeum” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ในบทบาทตัวละครนำชาย ฮงรัง ในวันเดียวกัน สำนักข่าว Xportsnews ก็ได้รายงานว่านักแสดงสาว โจโบอา จากซีรีส์เรื่องล่าสุด Military Prosecutor Doberman จะเข้าร่วมงานละครเรื่องนี้ในฐานะนักแสดงนำหญิงในบท แจอีต่อรายงานข่าวดังกล่าว ทีมงานของทั้ง C-JeS Studios ต้นสังกัดของ อีแจอุค และ Keyeast ต้นสังกัดของ โจโบอา ต่างบอกตรงกันว่าพวกเขากำลัง อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเสนอ ที่จะแสดงนำในซีรีส์เรื่องดังกล่าวดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกัน Tangeum (탄금 | tan-geum) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ลึกลับ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ แจอี ลูกสาวที่เกิดระหว่างดันจู หรือ เจ้าของสมาคมพ่อค้าในสมัยโชซอน นามว่า ชิมยอลกุก กับ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนคนอื่น และ ฮงรัง ลูกชาย ชิมยอลกุก ที่เกิดจากภรรยาของเขา ผลงานโดย คิมฮงซอน ผู้กำกับ Decoy part 1 และ part 2, The Guest, The Voice และ “Money Heist: Korea – Joint Economic Area ซึ่งจะมารับผิดชอบการผลิตโปรเจ็กต์ซึ่งยังไม่ระบุช่องทางออนแอร์นี้สำหรับ อีแจอุค มีโปรเจ็กต์ร่วมงานกับ ซออินกุก (Seo In-guk) กับ พัคโซดัม (Park So-dam) ใน Death’s Game ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดังชื่อเดียวกัน ขณะที่ โจโบอา มีโปรเจ็กต์ใหม่ แนวโรแมนติก แฟนตาซี ทางช่อง JTBC เรื่อง This Relationship Is Force Majeure ร่วมงานกับ โรอุน (Ro-woon)ได้ลุ้นเคมีใหม่ๆ อีกคู่แล้ว ติดตามอัปเดตข่าวซีรีส์ Tangeum ทางละครออนไลน์ข้อมูลข่าว soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net