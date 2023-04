พร้อมรับไม้สานต่อความปัง “Taxi Driver 2” ภาคต่อซีรีส์สุดฮิต “Dr. Romantic 3” ปักวันฉาย 28 เม.ย. ซับไทยดูพร้อมเกาทาง Disney Plus Hotstar

Dr. Romantic 3 เล่าเรื่องราวต่อเนื่องของ บูยงจู ศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ตัดสินใจสละตำแหน่งใหญ่ในโรงพยาบาลอันดับต้นๆ ของกรุงโซล เพื่อย้ายไปยังโรงพยาบาลทลดัม สถานพยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท การกลับมาของ Dr. Romantic 3 ในครั้งนี้ ยังคงอัดแน่นไปด้วยคุณหมอหน้าใหม่ คู่อริที่น่าจับตามอง และแน่นอนเรื่องรักๆ ของเหล่านักบุญชุดขาวก็หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่งDr. Romantic 3 นำแสดงโดย ฮันซ็อกกยู (ผลงาน Dr. Romantic 1 – 2 และ Deep Rooted Tree) กับบท บูยงจู ศัลยแพทย์หนึ่งเดียวของเกาหลีใต้ที่ได้วุฒิบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญถึง 3 สาขา ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทรวงอก และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อันฮโยซ็อบ (ผลงาน Business Proposal) กับบท ซออูจิน แพทย์ที่เคยถูกใส่ร้ายผู้กำลังพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ภายใต้การดูแลของ บูยงจู และ อีซองคยอง (ผลงาน Call It Love) กับบท ชาอึนแจ แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ปี 2 ที่มักจะคอยแข่งขันกับซออูจิน แต่ก็มักจะมีปัญหาในเวลาผ่าตัด ร่วมด้วยนักแสดงใหญ่น้อยแน่นจอซีรีส์เป็นการจับมือเขียนบทระหว่าง คังอึนคยอง (ผลงาน Bread, Love and Dreams) กับ นักเขียนหน้าใหม่ อิมฮเยมิน แท็กทีมกำกับโดย ยูอินชิก (ผลงาน Dr. Romantic 1 และ 2, Extraordinary Attorney Woo) กับ คังโบซึง (ผลงาน Why Her?)Dr. Romantic 3 เริ่มสตรีม 28 เมษายนนี้ และรับชมตอนใหม่ทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์ ที่เดียวทาง Disney Plus Hotstarข้อมูลข่าว : soompi.com, Disney Plus Hotstarภาพประกอบข่าว : SBS Drama