“อีเจฮุน” เปิดใจถึงการเป็นชายในอุดมคติของ “พโยเยจิน” เรื่องเล่าเชิงลึกมากมายเกี่ยวกับ “Taxi Driver 2” และโปรเจ็กต์ ซีซั่น 3

ซีรีส์ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดังในชื่อเดียวกัน “Taxi Driver” เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบริการแท็กซี่ลึกลับที่รับจ้างแก้แค้นแทนผู้เหยื่อที่ไม่ได้รับความยุติธรรมผ่านกฎหมาย อีเจฮุน แสดงเป็น คิมโดกี โชเฟอร์แท็กซี่ บริการ แท็กซี่สายรุ้งหลังจากประสบความสำเร็จในปี 2564 ซีรีส์ฮิตโคตรก็กลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และไม่เพียงแต่ “Taxi Driver 2” จะสามารถทำเรตติ้งยอดผู้ชมสูงกว่าซีซั่น 1 แต่ตอนจบยังฟาดแรง คว้ามง ขึ้นแท่นแชมป์(มินี)ซีรีส์ของปีนี้มาครองอีกด้วย แถมวันรุ่งขึ้นหลังออกอากาศตอนจบ ซีรีส์ก็ได้รับการยืนยันว่าจะกลับมาพร้อมกับซีซั่น 3 ทันควันอีเจฮุนพูดถึงภาระที่เขารู้สึกในการรับซีซั่นใหม่ของ “Taxi Driver” โดยกล่าวว่า “ซีซัน 1 ได้รับความรักมากมาย และผมก็มีความสุขมากเมื่อพวกเขาบอกว่าเราจะทำซีซั่น 2 ผมเป็นปลื้มและตื้นตันใจมากที่ได้เล่าเรื่องนี้อีกครั้ง” นักแสดงหนุ่มกล่าวว่าเขาตกใจที่ซีซั่น 2 ได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเกี่ยวกับการผลิตซีซั่น 3 อีเจฮุน กล่าวว่า “แน่นอนว่านักแสดงต่างคาดหวังอย่างมากกับซีซั่น 3 ด้วยความหวังที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีก ผมยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ แม้ว่าผมอยากจะเห็นมันไวๆ แต่ผมคิดว่ายังมีเงื่อนไขอีกมาก และเป็นเรื่องยากที่จะพูดเต็มปากว่าผมจะรับแสดง”เขากล่าวต่อว่า “ผมยังไม่ได้คิดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับซีซั่น 3 แต่ผมคิดว่าผมต้องการสานต่อรูปแบบนี้ต่อไป” เขากล่าวถึงบริการ Rainbow Taxi รวมถึงเพลงธีมอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ในกลิ่นอายย้อนยุคอีเจฮุน ยังได้เลือกฉากที่คิมโดกิและอันโกอึน รับบทโดย พโยเยจิน (Pyo Ye-jin) ปลอมตัวเป็นคู่บ่าวสาว เป็นหนึ่งในฉากที่น่าจดจำจากซีซั่น 2 เขาอธิบายว่า “บทมันมีเพียงแค่บทพูด และไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำ หรือรายละเอียดเฉพาะ” นักแสดงหนุ่มกล่าวต่อว่า “ผมไม่ค่อยได้แสดงด้านของคู่รักที่น่ารักผ่านโปรเจ็กต์นี้ และผมเลยดับกระหายความโรแมนติกคอมเมดี้ผ่านตอนนั้นซะเลย”ส่วนในเรื่องเคมีของเขากับ พโยเยจิน นั้น อีเจฮุน ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานกับเธอ หลังจากผ่านไป 2 ซีซั่น โดยกล่าวว่าพวกเขาเริ่มไว้วางใจซึ่งกันและกันในขณะที่แสดง “เรามักจะยุ่งกับการยิ้มหัวและเล่นสนุกกันในกองถ่าย”โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อีเจฮุน ได้เปิดใจต่อประเด็นร้อนล่าสุด ที่ พโยเยจิน เปิดใจในรายการ “My Little Old Boy” ออกอากาศทางช่อง SBS เมื่อวันที่ 16 เมษายน ซึ่งเธอเป็นแขกรับเชิญพิเศษ และบอกว่าเธอเลือกอีเจฮุนเป็นชายในฝัน หรือผู้ชายในอุดมคติ อีเจฮุน ฝากบอกไปยังพโยเยจินว่า “ขอบคุณมาก ที่คุณคิดกับผมแบบนั้น…อย่าบอกนะว่า คุณพูดแบบนั้นโดยนึกไว้แล้วว่าจะมีซีซั่น 3”อีเจฮุน ยังพูดถึงการปรากฏตัวพิเศษของ นัมกุงมิน (Nam Goong-min) ที่มาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ด้วย เขาเปิดเผยว่า “เขาขอให้ผมแสดงใน One Dollar Lawyer ดังนั้นผมจึงยื่นข้อเสนอเดียวกันนี้กลับไป” กล่าวกันว่า อีเจฮุน ที่เป็นคนแนะนำให้ นัมกุงมิน แสดงใน “One Dollar Lawyer”เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า “บังเอิญว่านัมกุงมินมาขอให้ผมไปร่วมแสดงใน One Dollar Lawyer และตอนนั้นผมอยู่ระหว่างการถ่ายทำ Taxi Driver 2 ซึ่งผมยังไม่สามารถรับปากได้อย่างชัดเจนว่าผมจะจัดเวลาตามตารางงานได้ไหม แต่ผมคิดว่า ถ้าผมไปร่วมแสดงใน One Dollar Lawyer แล้ว มันคงจะดีมากถ้า นัมกุงมินแสดงใน Taxi Driver 2 ด้วย เมื่อผมเสนอไปแบบนั้น นัมกุงมินพูดขึ้นมาทันทีว่ามันเยี่ยมมาก”นอกจากนี้ อีเจฮุน ยังพูดถึง ชินแจฮา (Shin Jae-ha) ผู้รับบท หัวหน้าอน หรือ อนฮาจุน ซึ่งเป็นตัวร้ายหลักในซีซั่น 2 เขาเล่าว่า “เขาเพิ่งปลดประจำการจากกองทัพได้ไม่นาน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวเข้ากับฉากมากๆ ตอนนั้นเขาต้องถ่ายทำ Crash Course in Romance พร้อมกับ Taxi Driver 2” นักแสดงหนุ่มกล่าวต่อว่า “เขานิสัยดี จิตใจดี และทุ่มเทในการทำงานอย่างมากในกองถ่าย มันทำให้นึกถึงตอนที่ผมยังเป็นน้องใหม่ในวงการ เขาบุคลิกดี หน้าตาดีและน่ารักครับ” อีเจฮุนกล่าวเสริมว่า “เขาเป็นนักแสดงที่ผมเฝ้ารอดูผลงานในอนาคต ผมมั่นใจว่าเขาจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแน่นอน”ซีซั่น 2 ของ Taxi Driver จบลงในวันที่ 15 เมษายน พร้อมเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 21.0 % คนดู 4 ล้าน และขึ้นแท่นกลายเป็นซีรีส์ยอดนิยมอันดับ 1 ของปี 2566ข้อมูลข่าว : www.soompi.com