เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Stealer: The Treasure Keeper” [2023]

• “กลางวันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กลางคืนเป็นโจร”ชื่อเรื่อง : Stealer: The Treasure Keeperชื่อเกาหลี : 스틸러:일곱 개의 조선통보 | seu-til-leo:il-gob gae-eui jo-seon-tong-boแนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, คอมเมดี้, กระโดดโลดเต้นสนุกสนาน (แนว caper)ผู้กำกับ : โอฮวันมิน (ผลงานกำกับซีรีส์ The Road: The Tragedy of One) และ คิมคยองอึน (ผลงานกำกับซีรีส์Drama Stage2021 -The Fair)ผู้เขียนบท : ชินคยองอิล (ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ The Battleship Island)ผู้ผลิต : Curo Holdings และ Studio V+ออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทางช่อง tvNจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 12 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2566ออกอากาศในไทยซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Viu ทุกวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 05.40 น.▶ https://bit.ly/3zSBSqnกลางวัน ฮวังแดมยอง เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประจำแผนกสืบสวนพิเศษของสำนักงานมรดกทางวัฒนธรรมเกาหลี ในเวลาทำงานตอนกลางวันเขามักจะแอบงีบหลับอยู่เสมอ จนนานวันเข้าเขาก็ถูกสงสัยว่าตนเองได้เข้าไปเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโจรขโมยทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ตกกลางคืนเขาคือ สกั๊งก์ จอมโจรขโมยของเก่า ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวของทั้งตำรวจ และ โจรเจ้าหน้าที่ตำรวจฝีมือดี ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจระดับหัวกะทิที่ตกที่นั่งลำบาก ถูกเด้งจากหน่วยอาชญากรรมรุนแรง มาทำงานสืบสวนคดีศิลปะวัตถุทางวัฒนธรรมในทีมมรดกทางวัฒนธรรม ประจำสำนักงานตำรวจนครบาลโซล และต่อมาเข้าร่วมทีมคาร์มาอดีตหัวหน้าทีมหน่วยปราบปรามยาเสพติด โดนทัณฑ์บนด้วยการโยกมาเป็นหัวหน้าทีมมรดกทางวัฒนธรรม ประจำสำนักงานตำรวจนครบาลโซล ร่วมมือกับสกั๊งก์ ก่อตั้งทีมคาร์มา เพื่อทวงคืน ศิลปะวัตุถุและมรดกทางวัฒนธรรมมาคืนแผ่นดินตำรวจลูกน้องในทีมคาร์มา ต้องออกกำลังกายวันละ 3 ชั่วโมง เพื่อความฟิตในการทำงานแฮ็กเกอร์ระดับตำนานในคราบมนุษย์ป้าของทีมคาร์มาจอมโจรขโมยของเก่า และ นักฆ่าจอมโหด ที่มีข่าวลือว่าตายไปแล้วร่วมด้วย นำแสดงโดยอีด็อกฮวา รับบทเป็น คิมยองซูชเวจองอู รับบทเป็น ดร.โกมินซูฮวา รับบทเป็น จินแอริจองอึนพโย รับบท ชเวซงชอลจางกวัง รับบท ประธานยังอีซอลอา รับบท อันยอนจีโดยร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จางแทอิน (รับบทโดย โจฮันชอล) และ ชเวมินอู (รับบทโดยอีจูอู) ตำรวจไฟแรงที่เพิ่งถูกเด้งมาประจำทีม กับ ชินชางฮุน (รับบทโดย คิมแจวอน) ทั้งนี้เพื่อทำการปล้นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ถูกช่วงชิงไปกลับคืนมาให้แผ่นดิน ด้วยวิธีที่ชอบธรรม แม้จะไม่เป็นทางการและผิดกฎหมาย โดยมี อีชุนจา (รับบทโดย ชเวฮวาจอง) แฮ็กเกอร์ระดับตำนานในคราบมนุษย์ป้า เป็นผู้ช่วยระหว่างการออกปล้นของสกั๊งก์เบื้องหน้าพวกเขาคือภารกิจสุดยิ่งใหญ่ มรดกทางวัฒนธรรมจำนวนมากที่มีมูลค่ากว่า 30 ล้านล้านวอน และลูกปัดศักดิ์สิทธิ์ที่มอบชีวิตนิรันดร์ถูกฝังเอาไว้ ณ ที่แห่งหนึ่งในเกาหลี ภารกิจส่งมอบบทลงโทษสุดเร้าใจให้กลุ่มคนไร้จิตสำนึกของทีมคาร์มาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ระหว่างนั้นกลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น เมื่อ ประธานยัง (รับบทโดย จางกวัง) มหาเศรษฐีนักสะสมของเก่าเสียชีวิตเป็นปริศนาอยู่ในบ้านพักพร้อมผู้คุ้มกันร่วมสิบชีวิต จางแทอิน เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อหนำซ้ำ คิมยองชาน (รับบทโดย ) นายหน้าค้าของเก่า ที่จู่ๆ ขอเข้ามอบตัว และเป็นเบาะแสเดียว ก็ดันมาถูกฆ่าปิดปากตายปริศนาโดยไม่มีรอยเลือดสักหยดกลางสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซลเลยทีเดียวร่องรอยคล้ายกับคนตายในบ้านประธานยังเป๊ะ ฮวังแดมยอง และ จางแทอิน พบว่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โชซอนทงโบ หรือ เหรียญทองเหลืองโบราณที่มีรู ซึ่งบรรดานักสะสมของเก่าต่างต้องการได้มาครอบครอง และมีมูลค่าสูงลิ่วโดย 1 ในเหรียญที่ โจอินดัล (รับบทโดย คิมแจชอล) โจรขโมยของเก่า และ นักฆ่าจอมโหด กำลังตามล่า อยู่กับ เด็กชายกับเด็กหญิงสองพี่น้องลูกกำพร้า ที่ ชเวมินอู เคยให้ความช่วยเหลือและซื้อเหรียญนั้นคืนให้สองพี่น้อง โดยไม่มีใครเอะใจ: viu.com, en.wikipedia.org: tvN Drama, hancinema.net