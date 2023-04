“ซนซ็อกกู” กำลังเจรจานำแสดงผลงานใหม่ ซีรีส์โรแมนติกจากบทของ “Hong Sisters”

วันนี้ (13 เมษายน) SBD Entertainment ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “ซนซ็อกกู ได้รับข้อเสนอในการคัดเลือกนักแสดงสำหรับละครเรื่อง Can This Love Be Translated? และขณะนี้การเจรจาเป็นไปด้วยทัศนคติที่ดี”“Can This Love Be Translated?” เป็นซีรีส์โรแมนติก เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทำงานเป็นล่าม และผู้ชายที่พูดภาษารักที่แตกต่างจากเธออย่างสิ้นเชิง เนื่องจากวิธีการพูดเกี่ยวกับความรักที่สวนทางกัน พวกเขาทั้งสองจึงเข้าใจผิดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า และหงุดหงิดอยู่เสมอในการแปลความหมายของอีกฝ่ายซีรีส์เรื่องนี้จะเขียนบทโดยคู่หูนักเขียนบทชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อ “ฮงซิสเตอร์” ฮงจองอึน และ ฮงมีรัน (Hong Jung-eun & Hong Mi-ran) ซึ่งมีผลงานเขียนบทซีรีส์ปังๆ มากมายก่อนหน้านี้ ได้แก่ Alchemy of Souls, Hotel Del Luna, You're Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, The Greatest Love, Master's Sun และอีกมากมายหาก ซนซ็อกกู ได้รับการคัดเลือก หรือตกลงใจแสดง เขาจะรับบทนำเป็นนักแสดงยอดนิยม จูโฮจิน ซึ่งตกหลุมรักกับ ชาชินฮเย ล่ามของเขาในระหว่างการโปรโมตผลงานในต่างประเทศข้อมูลข่าว : soompi.comภาพจาก : hancinema.net