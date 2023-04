ซีรีส์บิ๊กโปรเจกต์ “Our Skyy2” เสิร์ฟ 8 เรื่อง 8 คู่สุดฟินให้หายคิดถึง

ไม่มีอะไรที่จะทำให้ฟินไปมากกว่านี้แล้ว เมื่อ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ขอเสิร์ฟความสนุกแบบเต็มกราฟที่ทุกคนคิดถึง ในซีรีส์บิ๊กโปรเจกต์ “Our Skyy2” ที่จะมาสานต่อเรื่องราวให้แฟนๆ ได้มีความสุขอีกครั้ง กับซีรีส์วายในความทรงจำทั้ง 8 เรื่องน่าเลิฟ ของ 8 คู่สุดปัง “หัวหน้าภูผา-ครูเธียร, ภัทร-ปราณ, ปาล์ม-หนึ่งเดียว, อักก์-อายัน, คาบคลื่น-ดาวเหนือ, กันต์-เชร์, ปืน-ทะเล, ติณณ์-กันต์” เพราะความรักไม่ได้จบสิ้นแค่ฉากที่คุณรู้ นำแสดงโดยทีมนักแสดงสุดฮอต “เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ / โอม ภวัต, นนน กรภัทร์ / ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวิน ภูวินทร์ / เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์ / จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย / ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช / จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์ / เจมีไนน์ นรวิชญ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์” ซึ่งงานนี้ได้ 6 ผู้กำกับฯ คุณภาพ “ออฟ-นพณัช ชัยวิมล, เอ็กซ์-ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์, โจ้-ทิชากร ภูเขาทอง, นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล, กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, อู๋-กรพรหม นิยมศิลป์” นั่งแท่นรังสรรค์ปรุงแต่งอรรถรสความสนุกกับการสานต่อเรื่องราว พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความฟินให้เต็มฟีลอย่างแน่นอนพบกับเรื่องราวของ “หัวหน้าภูผา-ครูเธียร” (เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ) ที่จะตกอารมณ์คนดูให้ฟูลฟีลขั้นสุดไปกับโมเมนต์ที่แสนโรแมนติกในซีรีส์ “นิทานพันดาว 1000 Star” พร้อมอินไปกับบทสรุปเรื่องราวความรักของ “ภัทร-ปราณ” (โอม ภวัต, นนน กรภัทร์) จากซีรีส์ “แค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy Series” มาลุ้นเอาใจช่วยกับเส้นทางความรักของ “ปาล์ม-หนึ่งเดียว” (ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวิน ภูวินทร์) ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากซีรีส์ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” ก่อนที่จะเต็มอิ่มไปกับความรักที่ทำให้หัวใจเต้นแรงของ “อักก์-อายัน” (เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์) ในซีรีส์ “คาธ The Eclipse” แล้วมาอิ่มเอมใจไปกับความรักของคนคลั่งรักอย่าง “คาบคลื่น-ดาวเหนือ” (จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) จากซีรีส์ “แล้วแต่ดาว Star In My Mind” ก่อนที่จะฟินจิกหมอนไปกับเรื่องความรักของบอสและเด็กฝึกงาน “กันต์-เชร์” (ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช) ที่ชวนหัวจะปวดในซีรีส์ “ชอกะเชร์คู่กัน A Boss and A Babe” และอีกหนึ่งเรื่องราวความรักแสนพิเศษของ “ปืน-ทะเล” (จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์) ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอกับซีรีส์ “Vice Versa รักสลับโลก” จากนั้นมาฟินเกินต้านไปกับเรื่องราวความรักของประธานนักเรียนสุดเนี้ยบและหัวหน้าชมรมดนตรีสุดแสบ “ติณณ์-กันต์” (เจมีไนน์ นรวิชญ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์) ในซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President”ติดตามชมซีรีส์ “Our Skyy2” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทาง YouTube : GMMTV พร้อมกันทั่วโลก เริ่มตอนแรก 19 เมษายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter & Weibo : GMMTV