ลิ้มรสความทะเยอทะยาน ในหนังไทยสุดดุเดือดกระแสโคตรแรง "HUNGER คนหิว เกมกระหาย" ทาง Netflix

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานกำกับของ “สิทธิศิริ มงคลศิริ” (จากผลงาน แสงกระสือ) และ เขียนบทโดย “คงเดช จาตุรันต์รัศมี” (จากผลงาน แอน - Faces of Anne, Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า) เล่าเรื่องราวความหิวกระหายของมนุษย์ผ่านชีวิตของ ออย (รับบทโดย ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง) ซึ่งสืบทอดกิจการร้านอาหารห้องแถวของครอบครัว ผู้ซึ่งได้รับคำเชิญจาก โตน (รับบทโดย กรรณ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา) ซูเชฟของทีม ให้เข้าร่วมทีม Hunger ทำให้ออยได้มาพบกับ เชฟพอล (รับบทโดย ปีเตอร์-นพชัย ชัยนาม) อัจฉริยะแห่งวงการอาหารไฮเอนด์ ซึ่งเป็นผู้นำของ “Hunger” ทีมไพรเวทเชฟอันดับหนึ่งของประเทศ“นี่คือการเดินทางของคนสองคน ซึ่งต่างคนต่างมีแรงผลักดันจากความหิวในแบบของตัวเอง จนพาให้ต้องเผชิญกับหลากหลายเหตุการณ์และสถานการณ์อับซับซ้อน” สิทธิศิริกล่าว และกล่าวต่อว่า "การใช้อาหารเป็นตัวเปรียบเทียบความปรารถนาและความทะเยอทะยานของมนุษย์นั้น ก็เหมือนกับที่คนทั่วไปรับประทานอาหารได้จนอิ่ม แต่ก็ยังกระหายการยอมรับ ชื่อเสียง ความรัก และอีกหลายๆ อย่าง”ในภาพยนตร์เรื่องนี้ อาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเพื่อดำรงชีพ แต่เป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่รังสรรค์ขึ้นจากความใส่ใจและความพิถีพิถันในทุกๆ รายละเอียดเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเพื่อให้บรรลุความตั้งใจนี้ สิทธิศิริซึ่งไม่ได้เป็นเชฟ จึงทำงานร่วมกับเชฟระดับมิชลินอย่างเชฟชาลี กาเดอร์ เพื่อเรียนรู้ศิลปะการปรุงอาหารและวงการอาหารไฮเอนด์ นอกจากนี้ เชฟชาลีและทีมเชฟยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในฉากทำอาหารทุกฉากในหนัง เพื่อให้อาหารแต่ละจานได้ภาพที่ดึงดูดสายตาผู้ชมอีกด้วยในขณะเดียวกัน ทีมนักแสดงยังต้องไปเรียนรู้ทักษะการทำอาหารเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงบทบาทได้อย่างเต็มที่ ปีเตอร์และออกแบบต้องไปฝึกกับเทรนเนอร์เพื่อเพิ่มน้ำหนักอีก 7 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัมตามลำดับ รวมถึงไปเรียนทำอาหารกับเชฟชาลีเพื่อฝึกฝนทักษะงานครัวอย่างจริงจัง“เมื่อนักแสดงได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะที่สามารถทำอาหารได้จริงๆ ย่อมทำให้ถ่ายทอดบทบาทที่ได้รับออกมาได้อย่างสมจริง และทำให้ผลงานออกมาโดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการถ่ายทำและการแสดง” สิทธิศิริเสริมHUNGER คนหิว เกมกระหาย ก็ไม่ต่างจากเมนูอาหารที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน เพราะมีรายละเอียดต่างๆ ซ่อนอยู่อีกหลายชั้น“หลายคนอาจจะรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวละครออย พอล หรือโตน แต่อาจจะมีอีกหลายคนที่เลือกโฟกัสไปที่เมนูอาหารหรือบริบททางสังคมในเรื่อง หรือไม่ตัวภาพยนตร์ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครก็ตามที่กำลังต่อสู้เพื่อทำตามความฝันให้สำเร็จ” เขากล่าวเพิ่มเติม “ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีอีกหลายด้านที่รอให้สำรวจ และผมขอปล่อยให้ผู้ชมได้เป็นผู้ตัดสินว่าอยากค้นพบด้านไหนกันบ้าง”ข้อมูลข่าว : NetflixTH