Review ซีรีส์ : “หวดรักเข้ากลางใจ” ซีรีส์จีนรักต่างวัย เมื่อเส้นทางอาชีพมาถึงจุดเปลี่ยน!

ถือเป็นซีรีส์น้ำดีที่ผสมผสานแนวรักต่างวัย วงการกีฬา และให้แง่คิดเรื่องชีวิตการทำงานไว้ได้อย่างลงตัว สำหรับ ‘หวดรักเข้ากลางใจ’ (Nothing But You - 2023) ที่ได้นักแสดงขวัญใจคอซีรีส์จีนอย่าง ‘อู๋เหล่ย’ พระเอกฉายาน้องชายแห่งชาติจีน หลังจากเคยป้ายยาจากผลงานสุดฮอตอย่าง ‘ดาราจักรรักลำนำใจ’ (Love Like The Galaxy - 2022) และ ‘สตรีหาญ ฉางเกอ’ (The Long Ballad - 2021) มาแล้ว คราวนี้มาโชว์กล้ามแน่นโปรยเสน่ห์ใส่นักแสดงรุ่นพี่อย่าง ‘โจวอวี่ถง’ นางเอกหน้าเด็ก จาก ‘สะดุดรักนายนักวิทย์’ (Fall In Love With A Scientist - 2021) และ ‘คุณสามีที่รัก’ (Begin Again- 2020) ที่ทั้งสองโคจรมาเจอกันครั้งแรก แต่เคมีเกินต้าน‘หวดรักเข้ากลางใจ’ ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ซ่งซานชวน’ (อู๋เหล่ย) นักแบดมินตันผู้มีพรสวรรค์แต่มีปมเรื่องแม่จึงไม่อาจก้าวไปสู่การเป็นตัวจริงบนเส้นทางกีฬา ชีวิตเลยเป็นได้แค่ตัวสำรองในสนามจนเกือบเลยวัยดาวรุ่ง ทำให้เขาถูกบูลลี่จากเพื่อนร่วมทีมและในที่สุดตัดสินใจลาออกจากอาชีพนักแบดมินตันขณะที่ ‘เหลียงโหย่วอัน’ (โจวอวี่ถง) ผู้ช่วยประธานบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬามากความสามารถ แม้จะทำงานเก่งเกินเบอร์แต่เส้นทางอาชีพกลับไปไม่ถึงไหนซะที ทั้งที่ทำงานตัวเกลียว ขอยื่นเลื่อนขั้นหลายครั้ง แต่ถูกท่านประธานบ่ายเบี่ยงทุกครั้งไป เพราะลึกๆ แล้วอยากเก็บเธอไว้ใช้งานใกล้ๆ ตัว ทำให้ในที่สุดเธอตัดสินใจลาออก และจับพลัดจับผลูเปลี่ยนสายงานมาเป็นผู้จัดการสโมสรกีฬาเทนนิสชีวิตของคนสองคนที่มาจากคนละโลก แต่มาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต กลับเดินทางมาบรรจบกัน เมื่อเหลียงโหย่วอันชักชวนซ่งซานชวนเปลี่ยนเส้นทางอาชีพจากนักแบดมินตันผันตัวมาเป็นนักเทนนิสในสโมสรของเธอ ทางหนึ่งเพื่อหวังให้ซ่งซานชวนช่วยจุดประกายพลังใจให้นักกีฬาในสโมสรฮึดกันขึ้นมาสร้างสโมสรให้แข็งแกร่ง อีกทางหนึ่งคือไม่อยากให้ซ่งซานชวนละทิ้งพรสวรรค์และความสามารถของเขาไปทั้งสองเริ่มมองเป้าหมายเดียวกันและพาเพื่อนร่วมทีมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ระหว่างเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามและความขัดแย้ง พวกเขาจูงมือกันก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อพัฒนาสโมสรให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมกับปลูกต้นรักอันงดงาม จากความสัมพันธ์ที่เกิดจากการคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก้าวผ่านแต่ละปัญหาของชีวิต ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน จนเกิดเป็นความรักความเข้าใจที่แม้แตกต่างกันด้วยวัย แต่กลับกลายเป็นความสัมพันธ์มั่นคงระหว่าง ‘เขา’ และ ‘เธอ’ตัวซีรีส์ได้ทีมงานสายโรแมนซ์และซีรีส์แนวเออร์เบินอย่างผู้กำกับ ‘เฉินช่าง’ จาก ‘ฝากรักไว้ที่ท้ายครัว’ (Dating in the Kitchen - 2020) และ ‘เกมรักซ่อนกลลวง’ (Lie to love 2021) เขียนบทโดย ‘จางอิงจี’ จากซีรีส์ ‘สามสิบเพิ่งเริ่มต้น’ (Nothing but Thirty - 2020) แถมยังได้ ‘ตู่ซ่งเหยียน’ นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คอซีรีส์ชาวไทยเคยซาบซึ้งกันดีจากบท ‘หลี่ไห่เฉา’ หรือคุณพ่อหลี่ จากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลาย ‘ถักทอรักที่ปลายฝัน’ (Go Ahead – 2020) มารับบทพ่อเลี้ยงสุดอบอุ่นของพระเอกซ่งซานชวนเรื่องราวของซีรีส์ค่อนข้างดำเนินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลย แต่ถ้าไม่ชอบอาจรู้สึกหน่วงๆ ไปบ้าง แต่ต้องยอมรับว่าการค่อยๆ เล่าเรื่อง มีเหตุผลในตัวของมันเอง ทำให้ผู้ชมค่อยๆ ได้ซึมซาบแบ็คกราวน์และอุปนิสัยของตัวละครแต่ละตัว โดยมีจุดชูโรงอยู่ที่การสอดแทรกประเด็นครอบครัว แง่คิดการใช้ชีวิตการทำงาน ไว้บนฉากธุรกิจการกีฬา ที่มีกลิ่นดราม่าเบาๆ ไม่ได้หนักหน่วงมากนัก และมีความกุ๊กกิ๊กของพระนางให้ได้ใจเต้นเป็นระยะพล็อตค่อนข้างติดดิน หลายสถานการณ์ในเรื่องแทบจะเหมือนเอาประสบการณ์ในชีวิตของคนจริงๆ จนเสมือนผู้ชมเองได้เรียนรู้จังหวะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่มาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อผ่านตัวละคร ยกตัวอย่างเหลียงโหย่วอัน เมื่อเธอต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไรดีกับชีวิตการทำงาน “จะออกดีไหม” หรือ “จะทนอยู่ต่อไปในพื้นที่เซฟโซน” จนเมื่อซ่งซานชวนพูดถึงชีวิตการเล่นกีฬาของเขา แต่ทำให้เธอได้ฉุกคิดว่า ด้วยคำพูดที่ว่า “การยอมแพ้...อาจกล้าหาญกว่าการพยายามทำต่อไป”แม้แต่ตัวซ่งซานชวนเอง ก็มีปัญหาบนเส้นทางอาชีพของเขา ความที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เป็นรุ่นเยาวชนจนมาถึงอายุ 22 สำหรับวงการนี้อายุ 22 ยังไม่ได้เป็นตัวจริงซะที ถือว่าใกล้ตกกระป๋องเต็มที ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก๋าเกม แต่เพราะวัยเด็กมีปมเรื่องแม่ทิ้งเขาไปกลางงานแข่งขันเมื่อเขาได้แต้มที่ 18 ทั้งที่แม่ของเขาทิ้งเขาไปเพราะไปรักษาโรคมะเร็ง แต่เขากลับติดใจ คิดว่าสาเหตุที่ทิ้งเขาไปเพราะเขาเล่นไม่ดีพอ นั่นทำให้ทุกครั้งที่เขาทำแต้มถึงลำดับที่ 18 จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาตกทุกครั้งจนกลายเป็นจุดอ่อนของตัวเอง แต่เมื่อมาพบกับเหลียงโหย่วอัน เธอใช้วาทศิลป์และจิตใจอันอ่อนโยนทำให้เขาก้าวข้ามปมในใจของเขาไปได้อีกจุดโดนใจของซีรีส์ที่ไม่ว่าใครก็สัมผัสได้ ทั้งฉาก โทนสี คอสตูม มุมกล้อง มีความเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูเกินจริง หรือดูเหมือนละครดราม่า โดยเฉพาะบทพูด-ท่าทางของนักแสดง (แสดงเหมือนไม่ได้แสดง) รวมถึงคาแร็กเตอร์ของพระนาง อย่างเหลียงโหย่วอัน เป็นตัวแทนของสาวเก่งยุคใหม่ มีความอดทน สุขุมเป็นผู้ใหญ่ มีความเป็นมืออาชีพ มีบุคลิกของนักแก้ปัญหาตัวฉกาจ ซึ่งโจวอวี่ถงแสดงออกมาผ่านบุคลิกผู้หญิงแสนธรรมดาที่ไม่ได้ดูโอ้อวดเกินเบอร์ แต่มีเสน่ห์ชวนมองดูกี่ทีไม่มีเบื่อ โดยเฉพาะฉากที่เหลียงโหย่วอันต้องพูดโน้มน้าวใครต่อใครในเรื่อง เป็นฉากเรียบง่ายแต่รู้สึกได้ถึงพลังบวกที่ส่งออกมาส่วนการมารับบทซ่งซานชวนของอู๋เหล่ย ก็ไม่ได้ทำให้ FC ผิดหวัง เพราะนอกจากจะได้เห็นกล้ามแน่นๆ แขนล่ำๆ ไม่จกตาไปตลอดทั้งเรื่อง ยังได้เห็นความทุ่มเทในการแสดงฉากเล่นกีฬาของหนุ่มเหล่ยชนิดเหงื่อไหลท่วมร่างที่ทำออกมาได้สมจริง ไปจนถึงการโชว์อีกมุมหนึ่งของบทบาทการแสดง ในฐานะตัวแทนเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีปมในใจ ภายนอกเหมือนเด็กยียวนกวนประสาท แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนใส่ใจ ละเอียดอ่อน อดทน อบอุ่น และมีความคิดอ่านเกินวัย ดูได้จากหลายฉากในเรื่องอย่างฉากที่เขารับทำงานพิเศษจนได้พบกับเหลียงโหย่วอันครั้งแรก ปากบอกว่าเอาเงินไปใช้เที่ยวเล่น แต่จริงๆ แล้วแอบเอาเงินไปช่วยเหลือคนไข้โรคมะเร็งที่เป็นลูกค้าร้านวิกผมของพ่อเลี้ยงของเขา หรือการที่เขาคีบผักชีออกจากชามบะหมี่เกี๊ยวให้เหลียงโหย่วอัน เพราะสังเกตเห็นว่าเธอมักเขี่ยออกทุกครั้ง หรือแม้แต่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเหลียงโหย่วอันเมื่อมีใครในทีมพูดถึงเธอในแง่ไม่ดี ฉากนี้ไม่มีอะไรพิเศษแต่ทำเอาคนดูเขิลแทนแต่เรื่องดีต่อใจที่มองข้ามไม่ได้ คือ เคมีความเข้ากันของพระนางต่างวัย ตามท้องเรื่องทั้งสองอายุห่างกัน 10 ปี (พระเอกอายุ 22 นางเอกอายุ 32 แต่ในชีวิตพระเอกอายุ 23 นางเอกอายุ 28 ก็เรียกว่าจิ๊บๆ) แต่ด้วยบทบาทการแสดงแสนเป็นธรรมชาติมากๆ จนเรียกได้ว่าถ้าชีวิตจริงรักต่างวัยจีบกันก็คงประมาณนี้ละก็ว่าได้เอาเป็นว่างานสายตามาเต็ม ฮีลใจกันทั่วหน้า ปลื้มปริ่มในความเอาใจใส่เล็กๆ น้อยๆ ของซ่งซานชวนที่มีต่อเหลียงโหย่วอัน ไม่ว่าจะเป็นวันที่เธอลาออกจากงานจนเธอต้องเสียน้ำตา ซ่งซานชวนก็มาช่วยเธอหิ้วของถึงที่โต๊ะทำงานและให้กำลังใจด้วยประโยคสั้นๆ ว่า “เชิดหน้าไว้...แล้วผมจะเดินตามหลังคุณไปเอง” หรือแม้แต่ช่วยเหลียงโหย่วอันทำแผลกระดาษบาดเล็กๆ ที่นิ้วมือ ทำเอาสาวเก่งเหลียงโหย่วอันใจละลายไปพร้อมกับผู้ชมเลยทีเดียวติดตามเรื่องราวความรักระหว่างน้องชายและพี่สาวคู่นี้ได้ จำนวน 38 ตอนจบ บรรยายไทย ทาง WeTV Thailand และ iQIYI ThailandSoftlenshttps://mydramalist.com/