“จอนโดยอน” เล่าถึงความยากลำบากในการถ่ายทำฉากแอ็คชั่น และความสำเร็จของหนัง “Kill Boksoon” กับซีรีส์ “Crash Course In Romance”

“Kill Boksoon” เป็นภาพยนตร์แอ็คชั่นเกี่ยวกับนักฆ่าในตำนาน กิลบกซุน (รับบทโดย จอนโดยอน) ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวอายุ 14 ขวบ ก่อนที่เธอจะต่อสัญญาใหม่กับบริษัทนักฆ่า เธอต้องเจอกับการเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าหรือถูกฆ่า ออริจินัลภาพยนตร์ของ Netflix ออกฉายทั่วโลกในวันที่ 31 มีนาคมนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทเปิดปากอธิบายว่า เนื่องเพราะเธอเลือกที่จะแสดงในโปรเจ็กต์ที่สนุกและเข้าถึงได้ เธอจึงหวังเสมอว่าจะมีผู้ชมสูง จอนโดยอนแสดงความคิดเห็นว่า “ฉันเริ่มรู้สึกหงุดหงิดถ้าคนดูไม่เยอะเท่าที่ฉันคิดไว้ อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถกำหนดความสำเร็จนี้เองได้ ฉันขอบคุณมากที่โปรเจ็กต์ล่าสุดของฉันได้รับความรักมากมาย ฉันรู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยผู้ชมรุ่นเยาว์ก็ได้รู้จักนักแสดงสาวจอนโดยอน และฉันได้แต่หวังว่าพวกเขาอาจสนใจในโปรเจ็กต์ของฉันมากขึ้นในอนาคต”แม้ว่า “Kill Boksoon” จะไม่ใช่ภาพยนตร์แอ็คชั่นเรื่องแรกของจอนโดยอน แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงฉากแอ็คชั่นที่ยาวนานและหนักหน่วง ในฐานะนักแสดงนำ เธอสารภาพว่าแม้ว่าเธอจะทำให้ดีที่สุดกับฉากเหล่านี้ แต่เธอก็ได้คำตอบแล้วว่าภาพยนตร์แอคชั่นไม่เหมาะกับเธอนัก เนื่องจากข้อจำกัดทางร่างกายเธออธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการฝึกฝนฉากแอ็คชั่นเหล่านี้ โดยเล่าว่าฉากเปิดตัวของเธอกับนักแสดงชายเจ้าบทบาท ฮวังจองมิน (Hwang Jung-min) เป็นการถ่ายทำฉากแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้ จอนโดยอนแสดงความคิดเห็นว่า “แม้ว่าฉันจะฝึกซ้อมเป็นเวลานานมาก การลองชุดครั้งแรกของฉันและไม่ได้อยู่ในห้องซ้อม ก็ไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการ ฮวางจองมินบอกว่าเราทำมามากพอแล้ว แต่ฉันบอกว่าฉันจะลองอีกครั้งเพราะความกระหาย เราจึงถ่ายทำกันหลายครั้ง แต่ถึงกระนั้นฉันก็รู้สึกเสียใจมาก”จอนโดยอนกล่าวต่อว่า “การถ่ายทำภาพยนตร์ที่ร้านอาหาร ถ่ายทำเกือบหนึ่งเดือน ตอนเริ่มถ่ายทำ ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยจากจุดๆ หนึ่ง จนมันถึงจุดที่ ผู้กำกับบยอนซองฮยอน กล่าวว่า...ในสภาพนี้ คุณสามารถถ่ายทำฉากเปิดใหม่ได้…”แม้ว่า Kill Boksoon จะเปิดตัวหลังจากซีรีส์เรื่องล่าสุดของจอนโดยอน เรื่อง “Crash Course in Romance” ออกอากาศจบลง แต่นักแสดงสาวเปิดเผยว่าเธอถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อน เนื่องจากทั้งสองโปรเจ็กต์ต้องใช้พลังของร่างกายเป็นอย่างมาก จอนโดยอนอธิบายว่าเธอทานยาเพื่อเติมพลังในขณะที่ถ่ายทำ Crash Course in Romance แต่เธอก็กัดฟันและใช้พลังในการถ่ายทำ Kill Boksoon ต่อ เธอเสริมว่า “เป็นการทำสิ่งที่ฉันต้องทำ ก่อนที่ร่างกายของฉันจะเจ็บป่วย”เกี่ยวกับความสำเร็จของผลงานล่าสุดของเธอ จอนโดยอน กล่าวว่า “ฉันรู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับโอกาสนี้ นี่เป็นช่วงเวลาที่เป็นเหมือนการปลอบประโลม และมอบความแข็งแกร่งให้ฉัน มันสะท้อนว่าฉันทำได้ดี โดยไม่รู้สึกเหนื่อย ฉันไม่รู้หรอกว่าโปรเจ็กต์ไหนจะประสบความสำเร็จในอนาคต แต่ฉันจะทำต่อไป เหมือนที่ทำมาจนถึงตอนนี้”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพจาก : hancinema.net