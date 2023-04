Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์เกาหลีกระแสดี ตามเก็บให้ครบช่วงสงกรานต์ 2023

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

แค่ครึ่งปีแรก (2023) วงการ K-Series ก็ส่งเรื่องราวปังๆ หลายแนวมาสะกดผู้ชมทั่วโลกกันแบบจัดเต็ม ทั้งดราม่า แฟนตาซี คอเมดี้ ฟีลกู๊ด สยองขวัญ ฯลฯ สงกรานต์นี้ใครไม่มีแพลนจะเปียกน้ำที่ไหน เราอยากชวนมาคลายร้อนด้วยการตามเก็บซีรีส์กระแสดี จะได้จบมิชชั่นแรกของครึ่งปีแล้วเริ่มต้นปีใหม่ไทยให้สุขใจกันไปเลย!ใครยังไม่ได้ดูซีรีส์กระแสแรงเรื่องนี้ถือว่าพลาดมาก! (สงกรานต์มาตามเก็บกันเถอะ) ต้อนรับปี 2023 ด้วยซีรีส์ทริลเลอร์-ดราม่า นำแสดงโดยตัวแม่แห่งวงการซีรีส์โรแมนติก “ซงฮเยคโย” ที่สลัดลุคคุณหนูสายละมุนมารับบท “มุนดงอึน” หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนจนถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย มุนอึนดงมีปมแค้นฝังหุ่นกับเพื่อนร่วมรุ่นบ้านรวย 5 คน ที่นอกจากจะทำร้ายร่างกายและจิตใจจนบอบช้ำ หนำซ้ำยังไม่แคร์เวิล์ดและร้ายเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่มัธยมจนโตเป็นมนุษย์แม่ความสนุกอยู่ตรงที่มุนอึนดงไม่ปล่อยให้พวกนางลอยหน้าลอยตาในสังคม เธอวางแผนทวงแค้นอย่างแยบยลถึง 18 ปี โดยมีศัลยแพทย์หนุ่ม “จูยอจอง” (รับบทโดย อีโดฮยอน) ร่วมกันล้างแค้นด้วยมันสมองแบบโหดหน้านิ่ง แล้วยังมีกองหนุนตัวตึงอย่างคุณป้าแม่บ้าน (รับบทโดย ยอมฮเยรัน) อาสาเป็นสายลับรุ่นใหญ่ใจถึงพึ่งได้ โดยตัวละครฝ่ายนางเอกจะมีความฉลาด ทันคน และเล่ห์กลแพรวพราว ส่วนตัวร้ายก็ร้ายจนไม่น่าให้อภัยสาแก่ใจเมื่อโดนกรรมสนองตอนจบซีซั่น 2 ยังทิ้งปมคาใจไว้ให้แฟนคลับส่งเสียงเชียร์ดังๆ อยากให้มีซีซั่น 3 มาล้างแค้นในคุกกันต่อให้หายคาใจ ส่งผลให้ The Glory พุ่งตัวแรงแซงทุกสถิติของวงการ K-Series จนติดชาร์จอันดับหนึ่งของ Netflix ถึง 62 ประเทศทั่วโลกในชั่วข้ามคืน รับชมได้ทาง Netflixใครอยากฮาแบบเสียจริตต้องติดใจเรื่องนี้ ซีรีส์รอมคอมจาก Netflix Series พร้อมเอนท์คุณให้สนุกแบบไม่มีพักหายใจ ดำเนินเรื่องไว ไร้ฉากดราม่าฟูมฟาย พร้อมผ่อนคลายไปกับคู่พระ-นางที่ฉีกขนบความเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์หนุ่มตัวตึง “นัมคังโอ” (ยูแทโอ) เจ้าของฉายา “เทพเจ้าแห่งฉากโรมานซ์” ที่ร่างจริงของเขาทั้งอี๋ผู้หญิงและปากร้ายยืนหนึ่ง ความสุภาพบุรุษแบบโอปป้าในซีรีส์น่ะเหรอ...อย่าได้หวัง! แต่เมื่อเขาพบกับทนายความสาวสายบู๊-ผู้อาสาเป็นครูสอนคิวบู๊จำเป็นอย่าง “ยอมีรัน” (คิมอ๊กบิน) ชีวิตก็มาเปลี่ยนไปเพราะรักเธอความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่ยอมีรันเองก็ไม่ใช่แม่หญิงรักนวลสงวนตัวเสียเมื่อไหร่ เปิดฉากมาเธอก็ฟาดผู้ชายไปหลายคน แล้วยังเป็นหนึ่งเรื่องลีลาบนเตียง เป็นเลิศเรื่องจับโป๊ะหนุ่มเจ้าชู้ เป็นสายบู๊เก่งไม่แพ้มือปราบ เมื่อคนที่เหม็นความรักและไม่เชื่อในรักแท้ต่างมาแพ้ทางกันเอง เรื่องราวความรักแสบๆ คันๆ ประชดประชัน และเสียดสีสังคมเกาหลีจึงส่งผลให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับกระแสดี มีความเคมีเข้ากั๊นเข้ากันทั้งคู่หลักและคู่รอง ที่สามารถนอนดูครบ 10 ตอนรวดได้อย่างชิลล์ๆ รับชมได้ทาง Netflixเอาใจคอหนังสยองขวัญด้วยซีรีส์แอ็คชั่น แฟนตาซี และดราม่า เรื่องราวของเหล่าปีศาจร้ายในตำนานที่ยึดเกาะเชจูเป็นประตูสู่แดนนรก โดยมีรูปปั้นแกะสลักหินฮารูบัง (สัญลักษณ์ของเกาะเชจู) เป็นที่สถิตย์ของทวยเทพ ผู้ปกป้องมนุษย์และจองจำปีศาจไม่ให้มาก่อความวุ่นวายบนโลก แต่แล้วเมื่อปีศาจทะลุมิติออกมาสิงร่างคนก็ถึงเวลาที่ “พาน” (รับบทโดย คิมนัมกิล) ลูกครึ่งมนุษย์-ปีศาจที่มีชีวิตเป็นอมตะ ต้องร่วมมือกับ “วอนมีโฮ” (รับบทโดย อีดาฮี) ทายาทของมหาเศรษฐีสาวสวย (อดีตชาติเป็นนักบวชหญิง) ร่วมกันปราบปีศาจร้ายที่พยายามยึดครองโลกเกาะปีศาจมีวิธีเล่าเรื่องน่าติดตาม ชวนขนลุกไปกับบรรยากาศ และ CG ที่ทำออกมาได้หลอนเบาๆ ซีซั่น 2 เล่าเรื่องราวย้อนอดีตกลับไปยังอาณาจักรทัมนาโบราณ ที่ที่ “พาน” และ “คุงทัน” (คิมนัมกิล) สองพี่น้องผู้ได้รับสายเลือดปีศาจโลกีย์และได้รับมอบหมายให้ปราบปีศาจเพื่อปกป้องโลกให้สงบสุข ในเวลาเดียวกันวอนมีโฮก็กำลังฝึกฝนวิทยายุทธ์เพื่อสร้างหินผนึกวิญญาณร้ายไม่ให้อาละวาดไล่ฆ่าผู้คน และได้พบเจอกับสองพี่น้องโดยบังเอิญ เธอได้ทำการช่วยเหลือสองพี่น้องให้หลุดพ้นจากพันธนาการ แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องพบเจอกับชะตากรรมอันแสนเศร้า ที่นำไปสู่เรื่องราวการต่อสู้บนเกาะปีศาจเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมด รับชมได้ที่ Prime Video Thailandอีกหนึ่งซีรีส์ทวงแค้นแดนกิมจิที่หลายคนติดอกติดใจตั้งแต่ซีซั่นแรก Taxi Driver 2 ทำสถิติใหม่เรตติ้งสูงต่อเนื่องแทบจะทุกวีคที่ออกอากาศ (จากผลสำรวจของ Nielsen Korea) โดยกลุ่มฮีโรพันธุ์เดือดได้สานต่อภารกิจปราบคนชั่วล้างบางคนผิดให้สิ้นซาก ผ่านบริษัทรับทวงแค้น Rainbow Taxi ที่ต้องรับมือกับศัตรูใหม่และโจทก์เก่าที่ยังตามมาหลอกหลอน พร้อมสมาชิกน้องใหม่ที่ดูมีเงื่อนงำบางอย่าง เข้ามาสมทบทีมแท็กซี่ล้างแค้นให้มันสุดติ่งเข้าไปอีกเลเวลTaxi Driver 2 ยังคงได้แรงบันดาลใจจากประเด็นเด็ดในประเทศเกาหลีมาสร้างเป็นซีรีส์ โดยมี “คิมโดกี” (อีเจฮุน) อดีตทหารฝีมือดีสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ UDT รับบทคุณพี่แท็กซีรูปหล่อคนเดิม เพิ่มเติมคือกล้ามแน่นมาก มาพร้อมทีมงาน Rainbow Taxi ที่ซีซั่น 2 ดูจะหัวร้อนไม่เบา เพราะคดีต่างๆ ที่ช่วยกันบรรเทาทุกข์ให้เหยื่อดูแล้วน่าหงุดหงิดใจ (จนอยากให้โอปป้าทวงแค้นให้สาสมกันไปเลย) ทั้งแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงผู้สูงอายุให้ตกเป็นเหยื่อจนสิ้นเนื้อประดาตัว ภารกิจแฝงตัวเข้าลัทธิความเชื่อแปลกประหลาด ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในวงการแพทย์ และชนเข้ากับคลับแบล็คซันที่มีเบื้องหลังดำมืดบอกเลยว่าแต่ละตอนที่ออนแอร์มีความน่าติดตามขั้นสุด ส่วนซีซั่น 2 จะจบลงเช่นไรตามไปชมกันได้แล้วที่ VIUม้ามืดที่มาแรงแซงช่วงปลายจนทำลายสถิติตอนจบของ Crash Course in Romance ให้เรตติ้งตอนจบพุ่งทะยานสู่ตำนานอันดับ 6 ในประวัติศาสตร์ของช่อง tvN ปาดหน้าซีรีส์ดังทั้ง Crash Landing on You, Reply 1988, Goblin, Mr. Sunshine และ Mr. Queen เป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวความรักระหว่างติวเตอร์คณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งของเกาหลีอย่าง “ชเวชียอล” (จองคยองโฮ) เจ้าของฉายา “หนุ่มล้านล้านวอน” ที่ตกหลุมรักอาหารเกาหลีออริจินัล ฝีมือเจ้าของร้านเครื่องเคียงตัวแทนประเทศ “นัมแฮงซอน” (จอนโดยอน) ก่อนจะตกหลุมรักเธอไปโดยไม่รู้ตัวCrash Course in Romance เป็นซีรีส์ที่ผสมผสานความดราม่าและฟีลกู๊ดได้อย่างลงตัว สมกับเป็นผลงานของผู้กำกับฯ Hometown Cha-Cha-Cha ว่าด้วยการแข่งขันอันโหดร้ายในวงการกวดวิชาของเกาหลี ที่สร้างความกดดันให้กับเด็กนักเรียนอย่างมาก แถมบรรดาคุณแม่ๆ ต่างชิงดีชิงเด่นและแข่งขันกันสุดฤทธิ์เพื่อให้ลูกได้ติวเข้มในสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงซีรีส์เผยให้เห็นความแตกต่างระหว่างเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความกดดัน ส่งผลให้พวกเขามีความเครียดสะสม โดดเดี่ยว และบางคนกลายเป็นชาวฮิคิโคโมริ ขณะที่เด็กสาวที่เติบโตมาในครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบอย่าง “นัมแฮอี” (โนยุนซอ) ลูกเลี้ยงของนัมแฮงซอน กลับเป็นเด็กเรียนดี จิตใจดี และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นอกจากจะตีแผ่ในแง่มุมของการศึกษา ซีรีส์ยังนำเสนอปมหลอนของฆาตกรโรคจิตที่ตามติดชีวิตของชเวชียอล จนทำร้ายทุกคนที่ทำลายชื่อเสียงของเขาจนถึงขั้นลงมือฆ่า อยากรู้ว่าม้ามืดตีนปลายเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนถึงทำลายสถิติของช่องไปครอง รับชมได้ทาง Netflixรัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์https://mydramalist.com/ https://www.hancinema.net/