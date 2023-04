5 สาววัยใส! เด็กปั้น เขตต์ ฐานทัพ

นอกจากจะรั้งตำแหน่ง “นักแสดงคุณภาพ” เกือบ30ปีแล้ว พระเอกหนุ่มหน้าเด็ก เขตต์ ฐานทัพ ยังรั้งตำแหน่งผู้จัดออริจินัลซีรีส์แนวตลก-โรแมนติกเรื่อง “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” ผลผลิตจาก Viu Thailand ร่วมกับ บริษัท กองทัพโปรดักชั่น จำกัด ที่หนุ่มเขตต์ นั่งแท่นบริหาร ซึ่งแฟนๆ สามารถติดตามชมได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ติดตามชมได้ทาง Viu เท่านั้น เนื้อหาของเรื่องกำลังดำเนินไปอย่างสนุกเชียวล่ะ!!!งานนี้ ยังทำหน้าที่ “ป๋าดัน” ให้กับ 5 สาววัยกระเต๊าะที่มีโพรไฟล์ไม่ธรรมดา นอกจากจะเป็น “ไอดอล” จากค่าย CMJ แล้ว พวกเธอยังทำหน้าที่ “นักแสดง” ในออริจินัลซีรีส์แนวตลก-โรแมนติกเรื่อง “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” อีกด้วยมารู้จักสาวทั้ง 5 กัน เชอรี่-จุฑาทิพย์ เสียงหวาน, มีมี่-รินรดา ทีฆธาพงศ์, นาเดีย -รามาวดี โชคมานุสรณ์, คำปุ้ย-สุรีรัตน์ ดาศรี และ ปลายฟ้า-เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างหนักหน่วง โดยการแคสติ้งของ หนุ่มเขตต์ และทีมงาน ซึ่งไม่ง่ายที่จะผ่านกันมาได้ เมื่อผ่านมาแล้วก็ต้อง เรียนการแสดง ซึ่งพวกเธอก็ผ่านมาได้ และได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เชอรี่-จุฑาทิพย์ เสียงหวาน : “เล่นเป็น เชอรี่ ค่ะ คือทั้ง 5 คนจะใช้ชื่อเล่นจริงๆ เลย สำหรับผลงานที่ผ่านมามีเรื่อง sea sand sun เมื่อใจเซ ทะเลจะเยียวยาทุกสิ่ง แล้วก็ Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ คือผลงานล่าสุด คาแร็กเตอร์ของเชอรี่จะเป็นกัปตันวงที่มีความมั่นใจ มีความเป๊ะ เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนิดนึง โดยลึกๆ แล้วก็มีความใกล้เคียงกับตัวเองเหมือนกันค่ะ ไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าในเรื่องจะดูดุกว่า แต่ว่าตัวจริงไม่ดุนะคะ (หัวเราะ) ตัวจริงจะเอ๋อๆ อ๊องๆ เพราะว่าเราเป็นกัปตันวงเราจะต้องคีฟความเป็นกัปตันให้ได้ค่ะ”นาเดีย-รามาวดี โชติมนุสรณ์ : “ในเรื่องชื่อ นาเดีย ซีรีส์ Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเต็มๆ ที่ผ่านมาเคยเล่นเอ็มวี คาแร็กเตอร์ของนาเดียจะเป็นคนนิ่งๆ เป็นหน้าเหวี่ยงๆ ขี้โวยวาย ซึ่งก็มีความต่างและเหมือนกับตัวเองอยู่เหมือนกัน เพราะว่าตัวจริงหนูก็เป็นคนหน้าเหวี่ยงโดยธรรมชาติ แต่ตัวจริงจะพูดเยอะกว่าในซีรีส์มาก และเป็นคนที่บ้ามีความติงต๊องกว่าในเรื่องค่ะ แอบมีความยากค่ะ เพราะนาเดียในเรื่อง มันจะมีความนิ่งบางอย่างที่ตัวจริงหนูก็นิ่งแหละ แต่ว่าในเรื่องมันจะนิ่งอีกแบบหนึ่ง ก็เลยแอบมีความยากที่ว่า เราจะทำยังไงให้มันโอเคที่สุด ซึ่ง พี่เพชร ผู้กำกับฯ ก็จะแนะนำว่าให้หนูพูดน้อยๆ พูดประโยคละ 3 คำ สั้นๆ ห้วนๆ อย่างเช่น ทำไมละ ทำอะไร จะมีความคาแร็กเตอร์แบบปากไวปากร้าย เหมือนพูดไม่ค่อยคิด พูดห้วนๆ”ปลายฟ้า-เพ็ญพัฒน์ ไกรราภี : “ชื่อ ปรายฟ้า ค่ะ ผลงานที่ผ่านมาเรื่อง sea sand sun เมื่อใจเซ ทะเลจะเยียวยาทุกสิ่ง ที่เพิ่งปิดกล้องไปก็ Find Yourself ที่จะได้ชมกันเร็วๆ นี้ แล้วก็ Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ คาแร็กเตอร์ของปรายฟ้าในเรื่องจะดูหลุดโลกไปนิดนึง เพราะว่าด้วยความเป็นคอเมดี้มากๆ ขนาดเล่นกันเองยังขำกันเองเลย คิดว่าผู้ใหญ่อยากให้คงความเท่ ความแมน ความเป็นตัวเองไว้ค่ะ คืออยากให้ทุกคนอินคาแร็กเตอร์ของตัวเองไว้ แล้วก็เอามาบวกกับคาแร็กเตอร์ในซีรีส์ เป็นบทที่ยาก เพราะว่าตั้งใจอยากทำออกมาให้ดีมากๆ แล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูที่ได้รับบทเป็นตัวหลักแบบนี้ ได้บทเยอะ มันมีการบ้านที่ต้องทำเยอะหลายฉากมากขึ้น หนูรู้สึกว่าด้วยความมันเป็นคอเมดี้ คือดราม่าก็แค่ร้องไห้ออกมา แต่คอเมดี้ถ้าร้องไห้มันก็จะต้องมีการยั้งไว้ว่าไม่ให้มันจมขนาดนั้น มันต้องอิงความไม่เป็นจริงอยู่บ้าง เพราะว่ามันเป็นคอเมดี้ ก็ต้องปรับจูนกับทางพี่ๆ ผู้กำกับฯ กับครูที่เรียนเวิร์กช้อปด้วย ก็เลยค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้นิดหน่อยค่ะ”คำปุ้ย-สุรีรัตน์ ราศรี : “รับบทเป็นคำปุ้ย เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้เข้ามาเล่นเต็มตัว นอกนั้นก็มีแจมๆ บ้างเช่น เล่ห์แค้น แล้วก็ Find Yourself ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ว่าก็โชคดีที่ได้รับคาแร็กเตอร์ที่ชอบ คือส่วนตัวแล้วหนูก็เป็นสาวอิสาน ก็มีโอกาสได้พูดภาอิสานหลายฉากเลยในซีรีส์เรื่องนี้ ก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายเหมือนกัน เพราะว่าหนูก็ไม่ได้สำเนียงอิสานแบบเป๊ะมาก หนูคิดว่าบุคลิกในซีรีส์เรื่องนี้เป็นบุคลิกที่สามารถสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆ ได้นั่นเอง ตัวจริงหนูเป็นคนตลกค่ะ แต่ไม่ตลอด แล้วก็คิดถึงอยากกอดเสมอ (หัวเราะ) ตอนแรกก็วิเคราะห์ได้ไม่ลึกพอค่ะ ก็เลยต้องไปทำการบ้านเพิ่ม ฉากที่ยากก็คงจะเป็นฉากแรกๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้ ยังไม่เคยที่จะเข้าเล่นกับคนอื่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆ หรือเข้าคู่กัน เจาะบทสนทนา ช่วงแรกๆ ก็ปรับตัวยากมาก แต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ขึ้นมากเลยค่ะ มีความสุขมาก”มีมี่-รินรดา ทีฆธาพงศ์ : “มีมี่คือชื่อจริงค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยค่ะ ก็เรียกว่าใหม่เลยกับการแสดง คาแร็กเตอร์จะค่อนข้างเหมือนกับตัวจริงหนูมากค่ะ เป็นสาวที่เรียบร้อย รักสวยรักงามหน่อยๆ พูดน้อยๆ พูดคะพูดขา ก็ค่อนข้างเหมือนตัวเองค่ะ หนูจะคิดมากในช่วงแรกๆ แล้วก็คิดว่ากลัวตัวเองเป็นตัวถ่วงด้วย กลัวทำไม่ได้ เพราะว่าไม่เคยแสดงมาก่อน กลัวลืมบทกังวลไปหมด แต่ว่าก็ได้พี่ๆ ทุกคนช่วยติว ช่วยแนะนำค่ะ แล้วพอถ่ายไปเรื่อยๆ มันก็เริ่มเข้าที่ เริ่มไม่ค่อยมีปัญหา เริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้น ตอนแรกก็จะยังมึนๆ อยู่ค่ะ ว่าจะเล่นประมาณไหน แต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะ อยากให้ติดตามกันนะคะ”ไปติดตามชมความน่ารักของ 5 สาววง AGA1N ได้ใน “Love Me Again อีกครั้งฉันรักเธอ” ออริจินัลซีรีส์รักโรแมนติคอบอุ่นหัวใจที่ดูกันได้ทั้งครอบครัว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ติดตามชมได้ทาง Viu เท่านั้น!!!