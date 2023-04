“อีดงอุค” คืนจอคืนใจ บท “อียอน” ผู้โศกตรม ใน “Tale of the Nine Tailed 1938” ฉาย 6 พ.ค.

ภาคแยกของซีรีส์โรแมนติก แฟนตาซี “Tale of the Nine Tailed” ที่ออกอากาศในปลายปี 2020 โดย Tale of the Nine Tailed 1938 จะนำผู้ชมกลับมาพบการกลับมาของ เทพจิ้งจอก 9 หาง ในตำนาน อียอน (รับบทโดยอีดงอุค) ที่ต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และทำให้เขาเดินทางสู่อดีตไปแลนดิ้งในปี 1938 ณ เมืองคยองซอง (Kyeongseong – กรุงโซลในปัจจุบัน)ใน คยองซอง เมืองหลวงยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น อียอน ได้พบเจอกับ อีรัง (คิมบอม) เทพ และ สัตว์ประหลาด ในตำนานต่างๆ ในโลกที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและโกลาหล คุณผู้ชมสามารถดูอียอนกระโดดโลดเต้นในทีเซอร์แรกของซีรีส์ด้านล่างจ้ะนอกจาก อีดงอุค ซีรีส์นำแสดงโดย คิมบอม, คิมโซยอน, รยูคยองซู และอีกมากมาย Tale of the Nine Tailed 1938 ปักวันออกอากาศตอนแรกฤดูใบไม้ผลินี้ ในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลี)ในส่วนของซับไทย ยังไม่มีผู้ยกมือ หรือ แสดงตนชัดแจ้ง แต่ ภาคแรก ลิขสิทธิ์ iQIYI จ้ะข้อมูลข่าว : www.allkpop.com