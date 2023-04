Review ซีรีส์ : “Shadow and Bone - ตำนานกรีชา” ซีซั่น 2 ความแฟนตาซีที่มีกลิ่นอายซีรีส์มาเฟีย

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หลังห่างหายไปเกือบสองปี ซีรีส์หรือได้กลับมาทวงตำแหน่ง Top 10 ของ Netflix อีกครั้ง แม้กระแสจะแผ่วเบาไปบ้าง แต่เรื่องราวยังคงเข้มข้นด้วยความแฟนตาซีจัดเต็ม ความผจญภัย การเมือง และปมรัก 4 เส้า เพิ่มความเร้าใจด้วยการตามล่าสัตว์วิเศษในตำนาน การขยายอาณาเขตของแดนพยับเงา และการต่อสู้กับดาร์คลอร์ดที่รวมทีมผู้มีพลังพิเศษครบทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ พร้อมสมุนปีศาจ ซีซั่นนี้ยังมีกลิ่นอายความมาเฟียและความโจรสลัดที่ทำให้เนื้อเรื่องดูแฟนตาซีมากขึ้นแม้ Ep. แรกๆ จะเดินเรื่องได้ไม่ค่อยสนุกและเส้นเรื่องสับสนวุ่นวายไปบ้าง แต่ครึ่งหลังทำได้สนุกจนใครที่เคยดูซีซั่น 1 มาแล้วไม่ควรพลาด!Shadow and Bone หรือ “ตำนานกรีชา” เป็นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายขายดีติดอันดับ New York Times Best Sellers ปี 2021 ในกลุ่มวรรณกรรมเยาวชนที่มีแฟนคลับทั่วโลก ผลงานของลีห์ บาร์ดูโก นักเขียนสาวลูกครึ่งอเมริกัน-อิสราเอล ที่หยิบนิยายขายดีสองเล่มมารวมร่างไว้ในซีรีส์เรื่องเดียวคือ “Shadow and Bone” และ “Six of Crows” โดยลีห์ได้แรงบันดาลใจในการสร้าง “อาณาจักรราฟกา” ซึ่งเป็นฉากหลังของเรื่องจากอาณาจักรรัสเซียช่วงต้นศตวรรษที่ 18 รวมถึงเครื่องแต่งกายของกรีชาและกองทัพก็จะมีความคล้ายคลึงกับชุดทหารรัสเซียในยุคนั้น แต่ดัดแปลงให้ดูเวอร์วังอลังการมากกว่า เรียกว่าคอสตูมจัดเต็มเช่นเดียวกับ CG ดีกรีหนังฮอลลีวูดซีซั่นแรกว่าด้วยเรื่องราวของอาลีนา สตาร์คอฟ (รับบทโดย เจสซี เมย์ ลี) เด็กกำพร้าที่เข้าร่วมสงครามของราฟกาในฐานะทหารหญิงจากหน่วยทำแผนที่ เธอมุ่งมั่นอยากข้าม “แดนพยับเงา” เขตแดนแห่งความตายที่เต็มไปด้วยปีศาจและอันตราย ดินแดนมรณะขนาดมหึมาหั่นราฟกาออกเป็นสองฝั่งคือ ตะวันออกและตะวันตกด้วยกำแพงหมอกขนาดมหึมา แต่อาลีนาก็เดินทางพร้อมเหล่ากรีชา (กลุ่มผู้มีพลังวิเศษ) เพื่อตามหาเพื่อนสนิทในวัยเด็กที่เธอแอบรักมาตลอดอย่าง มัลเยน โอเร็ตเซฟ หรือ “มัล” (รับบทโดย อาร์ชี่เรโนซ์)ระหว่างนั้นเธอก็ค้นพบพลังวิเศษที่หลับใหลอยู่ในตัวเอง แถมไม่ใช่ขุมพลังธรรมดาเหมือนกรีชาทั่วไปแต่เป็นระดับซูเปอร์โนวาในตำนาน ผู้คนเรียกขานเธอว่า “ผู้มีพลังสุริยะ” ยิ่งตอนที่เธอได้รับความรักจากมัลด้วยแล้ว พลังยิ่งแข็งแกร่งและมีเพียงมัลที่จะช่วยให้เธอควบคุมพลังอันเจิดจ้านี้ได้ เธอจึงกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านเพื่อต่อกรกับแดนพยับเงาแต่แล้วซีซั่นแรกกลับจบลงด้วยการที่ผู้นำเหล่ากรีชาอย่าง นายพลคิริแกน (รับบทโดย เบนส์ บาร์นส์) ดันเผยร่างแท้เป็นแบดบอยตัวพ่อ ผู้สืบทอดพลังควบคุมความมืดและสร้างแดนพยับเงาขึ้นมา ก่อนที่ตอนจบซีซั่นแรกเขาจะโดนปีศาจในแดนพยับเงากลืนกิน ส่วนอาลีนาก็ถูกสังคมพิพากษาว่า เธอเป็นพวกเดียวกับนายพลคิริแกนจนได้รับกระแสแอนตี้แฟนจากชาวราฟกาอีกด้วยซีซั่น 2 นายพลคิริแกนมาพร้อม “ทรงอย่างแบด” มีร่องรอยแผลบนใบหน้าและมีบอดี้การ์ดสายดาร์คคอยคุ้มกัน ส่วนอาลีน่ากับมัลก็วุ่นวายกับการหลบหนีกองทัพราฟกาไปยังดินแดนห่างไกล ที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ และผู้คนที่มีความคล้ายคลึงกับชาวแอฟริกัน แต่แล้วเรื่องวุ่นๆ ก็เกิดขึ้น เมื่อทั้งสองต้องหลบหนีการจับกุมของทหารราฟกาและชาวบ้านที่เข้าใจผิดคิดว่า เธอกับนายพลคิริแกนร่วมมือกัน จึงไม่ปลื้มกับผู้มีพลังสุริยะเท่าไหร่ระหว่างหลบหนีการตามล่าของทหารราฟกา อาลีน่าและมัลบังเอิญไปเจอกับสลัดหลวงหนุ่มหล่อดีกรีราชนิกูลแห่งราฟกาอย่าง นิโคไล แลนท์ซอฟ (รับบทโดย แพทริค กิบสัน) ตัวละครใหม่ที่มีความโทนี่ สตาร์ค มาพร้อมเรือเหาะสุดล้ำและทีมเวิร์คมากฝีมือ นิโคไลและกลุ่มสลัดหลวงพาอาลีน่าไปบุกถ้ำของมังกรน้ำถึงกลางมหาสมุทร ปราบลงอย่างง่ายดายและชิงพลังของมังกรน้ำมาขยายเขตพลังให้อาลีน่าสตรองขึ้น ก่อนจะไปตามล่าหาวิหคเพลิงกันต่อในตอนท้ายเพื่อบอกเหตุผลว่า ทำไมชะตาชีวิตของอาลีน่า มัล และนายพลคิริแกน ถึงต้องมาพบเจอกันเพื่อตัดสินชะตากรรมของโลกส่วนนายพลคิริแกนหลังกลับมาจากแดนพยับเงาก็ใช่ว่าชีวิตจะราบรื่นเสมอไป เขากลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของอาณาจักรราฟการวมไปถึงแม่ของตัวเอง เขาพยายามรวบรวมเหล่ากรีชาที่โดนกองทัพปราบปราม แต่เขากลับเป็นที่หวาดกลัวของเหล่ากรีชาในเวลาเดียวกัน ไหนจะโดนสมุนปีศาจคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลา และมีหน้าที่ต้องแผ่ขยายอาณาเขตของแดนพยับเงาให้กลืนกินทุกอาณาจักรบนโลก โอ้โห! กลับมาคราวนี้มีภารกิจหนักอึ้งไว้บนบ่า และดูเหมือนว่า นายพลคิริแกนก็ยังพอหลงเหลือส่วนดีอยู่บ้างในตอนท้ายๆ ของซีซั่นด้วยเพราะอาลีน่าและนายพลคิริแกนมีชะตาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในฐานะขั้วตรงข้ามของกันและกัน คนหนึ่งเป็นเหมือน “เจ้าหญิงแห่งแสงสว่าง” ส่วนอีกคนเป็น “เจ้าชายแห่งความมืดมิด” อีกทั้งดวงจิตของทั้งคู่ยังเชื่อมโยงและสามารถสื่อสารกันผ่านภวังค์ได้อีกด้วย เราจึงได้เห็นทั้งสองถอดจิตมาคุยกันอยู่แทบทุกตอน ส่วนมัลก็สวีทหวานกับอาลีน่าแทบจะตลอดเรื่อง สิ้นเปลืองฉากเลิฟซีนจนบางตอนก็รู้สึกเอียนเบาๆซีซั่นสองได้ฉีกเส้นเรื่องออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเน้นความแฟนตาซีที่เดินเรื่องโดยกลุ่มของอาลีน่า มัล นิโคไล และนายพลคิริแกน ว่าด้วยมิชชั่นในการตามหาสัตว์เทพในตำนานความแฟนตาซีเข้มข้น พร้อมการปิดฉากแดนพยับเงาที่พยายามกลืนกินอาณาจักรราฟกาส่วนอีกเส้นเรื่องเป็นการโค่นล้มอาณาจักรมาเฟียของกลุ่มอีกา (The Crow) แก๊งนักฆ่าที่เคยช่วยเหลืออาลีน่าในซีซั่นแรก ซีซั่นนี้พวกเขารวมตัวกันโค่นล้มเพ็กกา โรลลินส์ (รับบทโดย ดีน เลนน็อกซ์ เคลลีย์) หัวหน้าแก๊งมาเฟียที่สร้างปมอดีตฝังใจวัยเด็กให้กับคาซ (รับบทโดย เฟรดดี คาร์เตอร์) หัวหน้ากลุ่มอีกา ที่ซีซั่นนี้เขาจะเผยความเก่งกาจ ความมาเฟีย ความนักฆ่าให้เราเห็นอีกด้วยแม้เส้นเรื่องของกลุ่มอีกาจะออกแนวซีรีส์มาเฟียจัดๆ ผสมผสานความแฟนตาซีด้วยพลังวิเศษของ คิต ยัง (รับบทโดย เจสเปอร์ ฟาฮีย์) นักแม่นปืนพลังเหนือโลกที่ซีซั่นนี้จะเฉลยว่า ทำไมเขาถึงเก่งกาจกว่าใครๆ ต่างกับมือสังหารเงาอย่าง อิเนจ กาห์ฟา (รับบทโดย อมิตา ซูมาน) ที่เก่งเพราะการฝึกฝนและปมฝังใจในฐานะนักฆ่ามีดบิน ที่ซีซั่นนี้เธอได้เพื่อนใหม่เป็น “นักบงการจิต” หรือผู้ควบคุมจิตใจอย่าง นีนา เซลนิก (รับบทโดย แดเนียล กัลลิแกน) และหนุ่มน้อยมหัศจรรย์นักประดิษฐ์ระเบิด ไวแลน เฮนดริคส์ (รับบทโดย แจ็ค วูลฟ์) ที่ทำให้กลุ่มอีกาดูมีเสน่ห์และเนื้อเรื่องแตกต่างจากกลุ่มของอาลีน่าจนเหมือนหนังคนละเรื่องการที่ซีรีส์ตัดสลับไปมาในช่วงครึ่งแรกจะชวนให้ดูสับสนจนต้องตั้งสติดีๆ และขยี้บางฉากจนดูแล้วเฉื่อยเนือยชวนงงไปบ้าง แต่ครึ่งหลังสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากันได้ดี มีความเร้าใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะ CG ที่ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้ ซีรีส์ยังพาเราไปรู้จักกับชนเผ่าต่างๆ รวมถึง “เผ่าซูฮัน” ชาติกำเนิดของนางเอก (ชาวจีน) แล้วยังปูเรื่องตอนท้ายไว้อย่างน่าสนใจ ทำให้ผู้ชมรอซีซั่น 3 ว่าจะอลังการและตัวละครพลังเทพเพียงไร?แต่ที่แน่ๆ ตามไปชม Shadow and Bone ซีซั่น 2 จำนวน 8 ตอนได้แล้วทาง NetflixRassarinhttps://www.nytimes.com/books/best-sellers/2021/05/16/series-books/ https://www.netflix.com/tudum/articles/shadow-and-bone-season-2-release-date-photos https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a42192287/shadow-bone-season-2-return-pictures/ https://www.marieclaire.com/culture/a36200555/shadow-and-bone-season-2-netflix/ https://ew.com/tv/shadow-and-bone-season-2-patrick-gibson-sturmhond-nikolai-tony-stark/