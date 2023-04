ซีรีส์เทพเซียนฟอร์มยักษ์ “จันทราอัสดง | Till The End of The Moon” ปักวันฉาย 6 เมษายนนี้ ที่ YOUKU

ผลงานผู้กำกับ กึกกกเหลียง (Kuk Kok Leung) จากผลงานปัง “จอมนางคู่บัลลังก์ | General and I” นอกจาก 2 พระนางแล้ว ยังร่วมด้วยทีมนักแสดงที่ขนมาแน่นจอ ทั้ง เฉินตูหลิง / เติ้งเหวย / ซุนเจินหนี่ / อวี๋โป / เกิ่งเย่ถิง / หลี่เพ่ยเอิน / ‪‎หวงไห่ปิง / ‪เจิ้งกั๋วหลิน / จางจื่อซี / เฉินป๋อหาว / หวังอี้เฟย / วั่งชีเฉา / หลูหย่ง / ฉางหลู่เฟิง / สวี่เหม่ยหลิง / เหอจงหัว / หวังเจี้ยหลิน / เยว่เยว่ลี่ / เซียวซุ่นเหยา และ อีกมากมาย“จันทราอัสดง : Till The End of The Moon” เล่าเรื่องราวรักต้องห้ามที่ยากจะหักห้ามใจ ระหว่าง หนึ่งเทพ กับอีกหนึ่งมาร เมื่อโลกถูกครอบคลุมไปด้วยพลังมาร ซึ่งผู้ที่อยู่เหนือมารทั้งปวงคือ ราชามารถานไถจิ้น (รับบทโดย หลัวอวิ๋นซี)เพื่อปกป้องใต้หล้า และหยุดยั้งถานไถจิ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นมารที่แสนชั่วร้าย หลีซูซู (รับบทโดย ไป๋ลู่) ธิดาหัวหน้าพรรคเหิงหยาง จึงต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ไปเกิดเป็นบุตรสาวคนเล็กของตระกูลเย่ นามว่า เย่ซีอู้ (รับบทโดย ไป๋ลู่) แต่ไม่คาดคิดว่าถานไถจิ้น ในเวลานั้นกลับกลายเป็นสามีของเย่ซีอู้หลีซูซู โน้มน้าว ถานไถจิ้น พวกเขาค่อยๆ ตกหลุมรักกัน และเกิดเป็นรักต้องห้ามที่ยากจะหักห้ามใจ ในที่สุด หลีซูซู ก็สามารถพิสูจน์ความจริงและเปลี่ยนชะตากรรมของถานไถจิ้นและกอบกู้โลกสำเร็จ แต่ถานไถจิ้นต้องสูญเสียหลีซูซูไป เขาจึงใช้เวลา 500 ปี เพื่อตามหาจิตวิญญาณที่แท้จริงของนางและเมื่อพวกเขาได้มาพบเจอกัน ในที่สุดโชคชะตาก็เล่นตลกให้ร่างปีศาจของถานไถจิ้นกลับมาอีกครั้ง ทำให้ทั้งสามโลกต้องกลับมาตกอยู่ในอันตรายอีกคำรบเมื่อสุดท้าย คนหนึ่งกลายเป็นเทพ คนหนึ่งกลายเป็นมาร ความรักระหว่างเทพและมารของพวกเขาจะลงเอยอย่างไร ติดตามรับชมได้ที่ช่อง YOUKU เริ่ม 6 เมษายน นี้ข้อมูลข่าวและภาพประกอบจาก : YOUKU, mydramalist.com