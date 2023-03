“Black Knight” ซีรีส์แอ็คชั่นผลงานของ “คิมอูบิน” ปักวันฉาย 12 พ.ค. ทาง Netflix เท่านั้น

ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง “Black Knight” เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 2071 เมื่อโลกที่อากาศมีแต่มลพิษ เกิดวิกฤติไร้อากาศหายใจ รุนแรงมากจนผู้คนไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีเครื่องช่วยหายใจ เหล่าอัศวินคนส่งของผู้เสียสละ จึงต้องขนส่งออกซิเจน ให้ผู้มีชีวิตเหลือรอด อัศวินในตำนาน 5-8 กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กหนุ่มผู้ลี้ภัย ซาวอล ซึ่งใฝ่ฝันจะเป็นคนส่งของอย่างเขา เพราะพวกเขาคือความหวังเดียวของผู้ลี้ภัย และต้องต่อสู้กับชอนมยองกรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรที่หมายจะครอบครองโลก ด้วยวิธีอันโหดร้ายและป่าเถื่อนคิมอูบิน (Kim Woo-bin) รับบทเป็น อัศวินส่งของในตำนาน 5-8 ผู้มีทักษะการต่อสู้ที่เหนือชั้น ยากจะหาใครต่อต้านได้ ซงซึงฮอน (Song Sueng-hun) จะรับบทเป็น วายร้ายรยูซอก ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของ รยูแฮจิน ประธานชุนมยองกรุ๊ป คังยูซ็อก (Kang Yoo-suk) จะรับบทเป็น ซาวอล ผู้ลี้ภัยซึ่งมีอัศวินในตำนาน หมายเลข 5-8 เป็นฮีโร่ และมุ่งมั่นที่จะเป็นอัศวินส่งของอย่างเขา และ อีซม (Esom) จะรับบทเป็น ซอลอา หน่วยข่าวกรองทางทหารที่คอยดูแลซาวอลเหมือนครอบครัวโปสเตอร์ประกาศวันออนแอร์ที่เพิ่งปล่อยออกมา แสดงภาพ อัศวินส่งของในตำนาน 5-8 ลงจากรถ และเดินเข้ามาพร้อมกล่องในมือ บนกล่องเป็นโลโก้ของ ชอนมยองกรุ๊ป (Chun Myung Group) ซึ่งบอกเป็นนัยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน พร้อมข้อความด้านบนว่า “Oxygen is out for delivery - อ๊อกซิเจนมาส่งแล้ว” ในขณะที่เกาหลีประสบภาวะกลายเป็นทะเลทราย มนุษยชาติที่เหลืออีก 1 % ก็ยกตนกลายเป็นพวกแบ่งชั้น พนักงานส่งของจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมแห่งชนชั้น ท่ามกลางฉากหลังของโลกที่รกร้างซึ่งปกคลุมไปด้วยทะเลทรายและฝุ่นละออง อัศวินผู้ส่งของ ต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยประเทศของตนก่อนที่ซีรีส์จะออกฉายนักแสดงหนุ่ม คิมอูบิน ได้แชร์ความตื่นเต้นของตัวเองโดยกล่าวว่า “กระบวนการทำงานสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั้นยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ผมหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ ซึ่งเป็นผลงานอันทรงคุณค่าจากการทำงานหนักของพวกเรา จะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี และผมหวังว่าพวกคุณจะเพลิดเพลินไปกับการรับชมซีรีส์อย่างมีความสุข”“Black Knight” มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันที่ 12 พฤษภาคม โปรดคอยติดตาม!ระหว่างตากแอร์รอ ดู คิมอูบิน ใน Uncontrollably Fond และ Our Blue วนไป จ้ะข้อมูลข่าว : soompi.com