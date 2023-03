Review ซีรีส์ : “ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก” ซีรีส์จีนสายรั่ว รัชทายาทปากร้าย X ท่านหญิงสายสำออย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ช่วงนี้เป็นขาขึ้นของ ‘สวีเจิ้งซี’ พระเอกหน้านิ่งจาก ‘ฉงจื่อ ลิขิตหวนรัก’ (The Journey of Chong Zi - 2023) ที่เพิ่งจบไปแบบปวดตับ งานนี้ไม่ปล่อยให้คอซีรีส์รอนานชวนมาฮีลใจกันต่อ ในซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกคอเมดี้ขนาดแท้ กับ ‘ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก’ (Royal Rumors – 2023) ประกบนางเอกชุดแดง ‘เมิ่งจื่ออี้’ จาก ‘อวลกลิ่นละอองรัก’ (Immortal Samsara – 2022) และ ‘ตำนานสองสตรีกู้แผ่นดิน’ (Legend Of Two Sisters In The Chaos - 2020)พล็อตเรื่องของรัชทายาทหนุ่มรูปงาม ปากร้าย จอมยโส ที่เสแสร้งทำเป็นเกียจคร้าน แต่ความจริงเก่งกาจรอบตัว กับลูกสาวท่านแม่ทัพ ผู้สำออยแกล้งเป็นคนอ่อนแอขี้โรค แต่ฉลาดเป็นกรด จากคู่ปรับที่รู้ทันกันไปเสียทุกเรื่อง กลายเป็นร่วมมือกันกำจัดขุนนางตัวร้าย โดยเป็นซีรีส์สร้างจากนิยายเว็บจีนขายดีและนำเข้ามาตีพิมพ์ในเมืองไทยภายใต้สำนักพิมพ์อรุณ ผลงานของนักเขียน ‘เย่ว์เซี่ยเตี๋ยอิ่ง’ ผู้เขียนคนเดียวกับซีรีส์เรื่อง ‘ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้’ (A Girl Like Me - 2021) กำกับโดย ‘โจวเจียเหวิน’ ผู้เคยฝากผลงานซีรีส์ย้อนยุคเบาสมองอย่าง ‘ห้าดรุณแห่งฉางอัน’ (The Chang'an Youth - 2020) มาแล้ว และ ‘ฮัสกี้หน้าโง่กับอาจารย์เหมียวขาวของเขา’ (Immortality - ซีรีส์รอออนแอร์)‘ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก’ (Royal Rumors – 2023) ว่าด้วยเรื่องราวสมัยยุคต้าจิ้นอันเจริญรุ่งเรือง แม่ทัพใหญ่ประจำแคว้นจิ้นฮวาอิ้งถิงคว้าชัยจากการพิชิตศึกแคว้นจินพั่วได้ แต่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่กลายเป็นลางร้าย ด้วยราชสำนักเกรงกลัวในความเก่งกาจของสกุลฮวา ฮ่องเต้จึงมีบัญชาให้ฮวาอิ้งถิงส่งตัว ‘ฮวาหลิวหลี’ (เมิ่งจื่ออี้) บุตรสาวแก้วตาดวงใจเพียงคนเดียวของเขาเดินทางกลับสู่เมืองหลวง พร้อมแต่งตั้งเป็นท่านหญิงฟังๆ ดูเหมือนเป็นตบรางวัล แต่แท้จริงต้องการดึงฮวาหลิวหลีมาเป็นตัวประกันในเมืองหลวง เพื่อให้สกุลฮวาทำหน้าที่ชายแดนอย่างภักดี (พูดง่ายๆ แม่ทัพเก่งเกินไป กลัวกบฏ)ฮวาหลิวหลีเติบโตมากับค่ายทหารชายแดน แท้จริงเป็นหญิงห้าวหาญสามารถ เฉลียวฉลาด วรยุทธ์ล้ำเลิศ และเพราะเป็นคนช่างวางแผนเจ้าแผนการ จึงคิดหาวิธีรับมือราชสำนักในเมืองหลวง ด้วยการแกล้งทำเป็นสตรีอ่อนแอขี้โรค อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเรียกร้องความเห็นใจ หวังให้รอดพ้นจากการแก่งแย่งชิงดีกับเหล่าขุนนางในเมืองหลวง และดูเหมือนนางจะทำได้ดีเสียด้วยผู้คนทั่วทั้งแคว้น รวมทั้งฮ่องเต้ ยันไทเฮาต่างคิดว่านางเป็นสตรีบอบบางไร้ทางสู้ ต่างก็สงสารนาง ยกเว้นเพียงแต่ ‘จีหยวนซู่’ (สวีเจิ้งซี) องค์รัชทายาท บุตรคนที่สองของฮ่องเต้ ชายหนุ่มรูปงามนิสัยปากร้าย เย็นชา ที่จับไต๋ท่าทีเสแสร้งของฮวาหลิวหลีได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน นั่นเพราะเขาสงสัยในใจอยู่แล้วว่า เหตุใดสตรีผู้ซึ่งในวัยเด็กเคยเขียนจดหมายถึงเขาเล่าอวดถึงความเก่งกาจสามารถในการต่อสู้ต่างๆ นานาของตัวเอง จู่ๆ จะกลายเป็นสตรีอ่อนปวกเปียกชนิดว่าโดนลมพัดก็เป็นลมไปได้ความสงสัยนี้กลายความเผือกขององค์รัชทายาทที่ต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าแท้จริงแล้วฮวาหลิวหลีเป็นคนเช่นไร? (จริงๆ ก็รู้แกวตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วละ แต่แค่อยากรู้ว่าฮวาหลิวหลีจะมาไม้ไหนอีก) ซึ่งยิ่งสืบเขาก็ยิ่งประทับใจในความฉลาดปนแถของฮวาหลิวหลี เกิดเป็นความใกล้ชิดที่เริ่มมาจากการเป็นคู่ปรับกลายเป็นความรักในที่สุดเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่จู่ๆ โผล่มาบนแพลตฟอร์ม WeTV Thailand แบบไม่มีปี่มีขลุย แต่ติดอันดับท็อป 10 หมวด WeTV Hot ทันทีที่ออกฉาย ดำเนินเรื่องมาในแนวคอเมดี้ขำแรงรั่วได้ทุกมุก ฮาปวดปอดเลเวล 10 เน้นดูเอาบันเทิงเป็นหลักชนิดคลายเครียดได้เพลินๆ เพราะแม้จะเดินเรื่องโดยมีนางเอกเป็นแกนหลัก แต่ดีกรีความตลกเล่นใหญ่ระดับรัชดาลัยพกมาตั้งแต่พระเอกยันนักแสดงสมบทเรื่องนี้ถือเป็นการพลิกบทของทั้งคู่พระนาง ‘สวีเจิ้งซี’ และ ‘เมิ่งจืออี้’ เพราะที่ผ่านมาเมิ่งจืออี้มักรับบทสตรีสุขุม สงบเสงี่ยม แต่มาเรื่องนี้เธอมาแนวเจ้าเล่ห์ กะล่อนเรียกพี่ หูตาแพรวพราว ด้วยท่าทางสำออยเรียกร้องความเห็นใจในแบบที่นางพูดว่า “นางคือสตรีงามขี้โรคที่ร่างกายอ่อนแอและน่าเอ็นดูที่สุดในโลก” ขำในความเล่นใหญ่ปนซุกซนของนาง ไม่ว่าจะเป็นผัดหน้าให้ดูขาวเกินจริงจะได้ดูซีดเซียวสมเป็นคนป่วย กินผลไม้สีแดงเพื่อเวลาแกล้งไอจะได้ดูเหมือนเลือดออกปาก แกล้งไล่คนงานที่ขยันออก เพราะแท้จริงรู้แล้วว่าเป็นไส้ศึกขององค์รัชทายาทแทรกซึมมาเผือกเรื่องของนางแต่ที่ขำแรงน่าจะฉากสำออย โชว์วาทศิลป์เป็นเลิศ ด้วยการหลอกเอาขนมแป้งปิ้งแสนราคาถูก ไปแลกเครื่องประดับและของแต่งบ้านจากเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยอยากผูกมิตรกับตระกูลของเธอ (เพราะฮ่องเต้มีท่าทีว่าจะระแวงสกุลฮวา) หรือฉากสร้างค่ายกลภายในบ้านที่ทำเอาชายชุดดำสุดบื้อลอบเข้ามาในบ้านสกุลฮวาล่มไม่เป็นท่า ฉากนี้ต้องไปดูเองในซีรีส์แต่ละฉากฮายกนิ้วไปกับความชาญฉลาดของหมาป่าในคราบกระต่ายน้อยของฮวาหลิวหลี ประมาณว่าคิดได้ไงเนี่ย!?! ซึ่งเมิ่งจืออี้สามารถถ่ายทอดความเจ้าเล่ห์น่าหมั่นไส้แต่น่าเอ็นดูออกมาได้น่ารักผิดลุคที่ผ่านมาของเธอได้กลับราวคนละคนส่วนสวีเจิ้งซี ปกติถ้าไม่รับบทตัวร้ายใจเหี้ยม ก็มักรับบทสุขุม เยือกเย็น ตีหน้าเครียดจริงจัง แต่มาเรื่องนี้ตีบทแตกกระจุยกับสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ท่าทางสุดยียวนกวนประสาทนางเอกไปเสียทุกเรื่อง แกล้งทำเป็นคนเกียจคร้าน ไม่รู้อะไร แต่แท้จริงรู้ไปเสียทุกเรื่อง ขนาดมีหน่วยข่าวกรองส่วนตัวค่อยรายงานความเป็นไปทุกอย่าง โดยเฉพาะการจับผิดนางเอก เพราะถึงแม้รัชทายาทจะรู้ทันนางเอก แต่ก็เล่นไปตามน้ำ เห็นนางเอกป่วยยังแกล้งส่งยาสุดขมมาให้นางเอกกิน อีกทั้งกำชับให้คนส่งยายืนดูนางเอกกินให้หมดอีกต่างหากนี่ยังไม่รวมอีกสารพัดคำพูดที่ยกมาดักคอนางเอก แต่ถึงจะทำท่าเหมือนไม่ชอบหน้าฮวาหลิวหลีอย่างไร แต่ลึกๆ องค์รัชทายาทก็ชื่นชมในความฉลาดปราดเปรื่อง และความเอาตัวรอดของนางจนกลายเป็นความคลั่งรักในที่สุด นอกจากนี้เรื่องนี้สวีเจิ้งซียังเล่นเป็นทาสแมวที่แท้ทรู เข้าฉากกับแมวได้น่าเอ็นดูเลยทีเดียว ถือเป็นภาพที่เหล่า FC สวีเจิ้งซีไม่เคยเห็นแน่นอนนอกจากเหล่าพระนางแล้ว นักแสดงสมบทก็มาในคาแร็คเตอร์สุดป่วน สร้างสีสันความอลวนไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น ‘ยวนเหว่ย’ สาวใช้คู่กายของฮวาหลิวหลีที่รับลูกแถของนายหญิงได้แบบสุดฮา, ‘ท่านหญิงเจียหมิ่น’ ลูกสาวเสนาบดีกรมคลังที่ไม่ชอบขี้หน้าฮวาหลิวหลีตั้งแต่แรกเจอ และค่อยพยายามกลั่นแกล้งไปเสียทุกครั้ง แต่กลับต้องแพ้ภัยตัวเองไปเสียทุกครั้ง แถมยังโดนฮวาหลิวหลีเอาคืนไปแบบแสบๆ คันๆ, ‘อ๋องอิง’ บุตรชายองค์แรกของฮ่องเต้ พี่ชายองค์รัชทายาท ผู้หลงตัวเองแบบมั่นหน้ามั่นโหนก คิดว่าตัวเองหล่อและเก่งที่สุดในแคว้น ซึ่งฮ่องเต้เคยพยายามจับคู่ให้ฮวาหลิวหลี แต่สุดท้ายนางเอกของเรารอดมาได้หวุดหวิด ด้วยกลยุทธ์สุดป่วนเล่ามาขนาดนี้เรื่องจะฮาบันเทิงขนาดไหน ขอให้นึกถึงความขำรั่วเล่นใหญ่ไฟกระพริบ สไตล์เดียวกับที่สร้างเสียงหัวเราะมาแล้วจากซีรีส์เรื่อง ‘ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้’ (A Girl Like Me - 2021)ติดตามเรื่องราวความรักสุดอลเวงของทั้งสองได้ทาง WeTV Thailand ดูกันเบาๆ แค่ 24 ตอนจบSoftlensmydramalist.com/https://wetv.vip/th