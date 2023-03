ฟาดแรงมาก “Taxi Driver 2” ทำลายสถิติเรตติ้งซีซั่น 1 และกอดคอยืนแชมป์กับ “The Real Has Come!”

โดยเมื่อคืนนี้ (วันที่ 25 มีนาคม) Taxi Driver 2 ดีดตัวแรงอีกครั้ง พาตัวเองขึ้นสู่แชมป์ซีรีส์ผู้ชมสูงสุด ทำลายสถิติเรตติ้งที่ซีซั่น 1 ทำเอาไว้ ตามการรายงานผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนล่าสุดของซีรีส์ยอดฮิต (EP.10) ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 17.7 % กวาดคนดูสดท่วมท้นถึง 3.34 ล้านคน ซึ่งพากันช็อคตาตั้งกับรถแท็กซี่ วีไอพี ที่ คิมโดกี รับบทโดย อีเจฮุน (Lee Je-hoon) ขับแล่นนำหน้ารถชาวขนส่งสายรุ้งมา และระเบิดตูมต่อหน้าต่อตาทุกคน ทำให้เป็นตัวเลขเรตติ้งสูงกว่าสถิติสูงสุดตลอดกาล 16.0 % ที่ซีซั่นแรกของ Taxi Driver ทำเอาไว้ ใน EP.6 (ช่วงที่ 2)ในขณะเดียวกัน The Real Has Come! ทางช่อง KBS ออกสตาร์ตได้อย่างแข็งแกร่งเกินคาด เพราะเพียงตอนแรกก็ทำเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 17.7 % ซีรีส์โรแมนติกเรื่องใหม่ นำแสดงโดย เบคจินฮี (Baek Jin-hee) ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีความสัมพันธ์ปลอมๆ ตามสัญญา กับชายหนุ่มที่มีแพสชั่น ต่อต้านการแต่งงานอย่างรุนแรง รับบทโดย อันแจฮยอน (Ahn Jae-hyun) ที่คัมแบ็คซีรีส์ในรอบ 4 ปี หลังตกพุ่มหม้าย หย่าขาดกับ คูฮเยซอน (Ku Hye-sun) อดีตภรรยาด้าน “Divorce Attorney Shin” ทางช่อง JTBC เริ่มต้นครึ่งหลังของละครด้วยเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 5.7 % ในขณะที่ “Pandora: Beneath the Paradise” ทางช่อง tvN ลดลงสู่ระดับต่ำสุด 3.3 % สำหรับตอนที่ห้าข้อมูลข่าว : soompi.com