เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The Secret Romantic Guesthouse [2023]

ชื่อเรื่อง : The Secret Romantic Guesthouseชื่อเกาหลี : 꽃선비 열애사 | kkot-seon-bi yeol-ae-saแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ยุวชน, ย้อนยุค, อิงประวัติศาสตร์ผู้กำกับ : คิมจองมิน (ผลงานกำกับซีรีส์ Selection: The Wars Between Women)ผู้เขียนบท : ควอนอึมมี (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Gabdong - The Serial Killer) และ นักเขียนบทน้องใหม่ คิมจาฮยอนผู้ผลิต : Apollo Pictures, Pan Entertainment และStudio Sออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 18 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 20 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Viu ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 20.30 น.เวลาผ่านไป ยุนดันโอ (รับบทโดย ชินเยอึน) เติบโตเป็นสาวสวย นางไม่หวั่นเกรงที่จะเล่นตุกติกบ้าง เพื่อให้กิจการเรือนพักแรมประสบความสำเร็จ และแม้จะมีผู้คนดูหมิ่นว่าดันโอทำงานช้ำต่ำไม่มีเกียรติ นางก็ไม่สะท้านสะท้านเหตุการณ์ในวังหลวงระหว่างนั้น พระสนม ได้ตระเตรียมแผนการลับกับซังกุงคนสนิท เพื่อให้การประสูติพระโอรสเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดมีประสูติกาล ขณะที่ ฝ่าบาท กษัตริย์อีชาง (รับบทโดย ฮยอนอู) ได้รับสั่งให้ องครักษ์คนสนิทออกตามหาองค์ชาย อีซอล พระราชนัดดาในกษัตริย์พระองค์ก่อน ซึ่งหายสาปสูญไปกว่า 13 ปี เพื่อกำจัดให้สินซาก แต่หมอดูคนหนึ่งกลับทัดทานว่า อย่าได้ตามหาคนที่กำลังตามหา เพราะคนๆ นั้นจะกลืนกินพระองค์เอง ฝ่าบาทกริ้วซิจ๊ะ พยักหน้าเชิงสั่งให้องครักษ์ปลิดชีวิตเจ้าของวาจาสาวหามนี้ทิ้ง ทั้งๆ ที่พบว่าเป็นเพียงหมอดูชราตาบอดขณะเดียวกัน เรือนพักแรมสวนบุปผา หรือ อีฮวาวอน ได้มีโอกาสต้อนรับเหล่าบัณฑิตที่เดินทางเข้ามาสอบรับราชการในฮันยาง โดยเฉพาะสามหนุ่มรูปงามนามว่า คิมชียอล (รับบทโดย คังฮุน) และ คังซาน (รับบทโดย รยออึน) พร้อมด้วย จองยูฮา (รับบทโดย จองกอนจู) มาเข้าพัก ท่ามกลางข่าวลือว่าที่แห่งนี้เป็นเรือนพักแรมผีสิง โดยเฉพาะเรือนหลังเล็ก ที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปโดยเด็ดขาดแล้วก็เริ่มเกิดเรื่องร้ายขึ้นที่นี่ ระหว่างที่ ดันโอกับสามหนุ่ม กลับจากช่วยแม่หญิงลูกอ่อนตามหาลูกชายที่ถูกลักพาตัวไปใช้หนี้อย่างมีเงื่อนงำที่ บูยองกัก โลกของดันโอก็พลิกผันอีกครั้ง เมื่อนางได้รู้ว่าก่อนสิ้นใจตาย ผู้เป็นบิดาด้ไปกู้เงินก้อนโตถึง 100 ร้อยยาง มูลค่าเท่าเรือนพักแรมสวนบุปผาเลยทีเดียว ซึ่งเวลานี้เจ้าหนี้ส่งนักเลงมาทวงเงินคืน และทำลายข้าวของในเรือนเป็นว่าเล่น แถมยืนยันจะเข้าไปในเรือนเล็กให้ได้ แม้ว่า ยุนดันโอ กับสามหนุ่ม คิมชียอล คังซาน และ จองยูฮา จะห้ามปรามอย่างไรพวกมันก็ไม่ยอมฟังเพื่อสะสางหนี้ก้อนโต ดันโอจำต้องยอมรับข้อเสนอของ จางแทฮวา (รับบทโดย โอมันซ็อก) ผู้พิพากษา ประจำสำนักเขตเมืองหลวง คนสนิทของ ชินวอนโฮ อัครเสนาบดีฝั่งซ้าย ซึ่งกลายมาเป็นเจ้าหนี้ของนาง กับ ซังซอน (รับบทโดย อีจุนฮย็อก) อดีตหัวหน้าขันทีสมัยกษัตริย์ซอน ให้ช่วยตามหา อีซอล โดยสืบหาจากบรรดาแขกบัณฑิตหนุ่มๆ ที่มาเข้าพัก ณ เรือนพักแรม โดยจางแทฮวากับซังซอนอ้างว่า ชายคนนั้น คือกบฏ แต่เรื่องราวกลับนำพานางเข้าไปสู่อันตรายอันคาดไม่ถึงตอนนี้ดันโอต้องเลือกระหว่างสองทางที่เป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ โดยไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตของตนจะออกหัวหรือก้อยลูกสาวคนสุดท้องของตระกูล ที่ต้องกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่ยังเล็ก โดยการเปิดบ้านเป็นเรือนพักแรมให้เช่า จากบรรดาบัณฑิตหนุ่มจากทั่วสารทิศที่เดินทางเข้าสอบรับราชการในเมืองหลวงฮันยาง เพื่อปลดหนี้สินที่พ่อก่อไว้ก่อนตาย และรักษาบ้านเรือนของตระกูลเอาไว้ นางต้องตามหากบฏ นามว่า อีซอล จากเหล่าบัณพิตในเรือนพักแรมบัณทิตหนุ่มที่กำลังเตรียมสอบเพื่อเข้ารับราชการทหาร เป็นคนรักสันโดษ คุ้นชินกับการอยู่คนเดียว และมักไม่ค่อยสุงสิงกับคนอื่นนัก จนกระทั่งเมื่อเข้าได้มาเจอกับ ยุนดันโอ จองยูฮา และ คิมชียอล เขาก็กล้าที่จะทลายกำแพงนั้นลงบัณฑิตหนุ่มรูปงาม นิสัยขี้เล่น เจ้าเล่ห์ และกล้าหาญ ทันทีที่เข้ามาพักในเรือนพักแรมสวนบุปผา ชียอลก็สนิทกับดันโอ อย่างรวดเร็ว แม้ว่าทั้งคู่จะชอบหาเรื่องทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็คอยให้คำปรึกษาเรื่องความรักกันอยู่เสมอนักวิชาการจากตระกูลขุนนางชั้นสูง ที่ต้องพยายามอย่างหนักมาโดยตลอด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จัก แต่เมื่อเขาได้เข้ามาพักที่เรือนพักแรมสวนบุปผา เขากลับรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับดันโอ ราวกับว่าสถานที่แห่งนี้คอยมอบความรักและความอบอุ่นให้เขาเสมอมา- ฮยอนอู รับบทเป็น กษัตริย์อีชาง พระราชาแห่งโชซอน- อันแนซัง รับบทเป็น ชินวอนโฮ อัครเสนาบดีฝั่งซ้าย- อีจุนฮย็อก รับบทเป็น ซังซอน อดีตหัวหน้าขันทีสมัยกษัตริย์ซอน- โอมันซ็อก รับบทเป็น จางแทฮวา ผู้พิพากษา ประจำสำนักเขตเมืองหลวง คนสนิทของ ชินวอนโฮ อัครเสนาบดีฝั่งซ้าย- คิมกีแฮ รับบทเป็น องค์ชายอีพยอง องค์รัชทายาทที่ถูกปลด#ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ด::WONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : Viu.com,soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจSBS Drama, Viu Thailand