“จางฮย็อก” คืนจอคืนใจคู่ “จางนารา” เป็นพ่อแสนดี – เป็นสามีที่น่ารัก และเป็นสายลับ! ในซีรีส์ตลก “Family”

Family เป็นซีรีส์แนวสายลับตลกเรื่องใหม่ทางช่อง tvN เล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ที่ใช้ชีวิตบังหน้าด้วยการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ กับ ภรรยาผู้แสนดีสวยหวานแต่ซ่อนความร้ายกาจไม่กลัวใครเอาไว้ และเธอใฝ่ฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบซีรีส์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับ จางจองโด จากผลงาน What’s Wrong With Secretary Kim, The Crowned Clown, Our Blues, Alchemy of Souls และอีกมากมาย มารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการผลิต (โปรดิวเซอร์) นอกเหนือจากการร่วมกำกับการแสดง และนี่ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกัน เป็นโปรเจ็กต์ซีรีส์เรื่องที่ 4 ของ จางฮย็อก กับ จางนารา ซึ่งหวนกลับมาเจอกันในรอบ 9 ปีจางฮย็อก จะแสดงเป็น ควอนโดฮุน สามีของ คังยูรา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ (NIS) ที่ใช้ชีวิตบังหน้าด้วยการเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาๆ แม้จะเป็นสายลับที่เปี่ยมเสน่ห์และน่าเกรงขามเล็กน้อย แต่ควอนโดฮุนก็เป็นสามีที่รักและแสนโรแมนติกเวลาอยู่ที่บ้านจางนารา จะรับบทเป็น คังยูรา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบ้าน และภรรยาของควอนโดฮุน ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อปกป้องครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในฝัน แต่เธอกลับซ่อนความลับไว้ใต้ภาพลักษณ์น่ารักสดใสของตัวเองในภาพนิ่งที่เพิ่งปล่อยออกมา ควอนโดฮุน ได้โกนคิ้วของเขาออกจนหมดโดยไม่ทราบสาเหตุ ดูไม่มีสมาธิและหลงทาง อีกภาพหนึ่งยังคงแสดงให้เห็นว่าเขาสวมเพียงกางเกงขาสั้นขณะที่เขาวิ่งไปที่ไหนสักแห่งกับลูกสาวของเขา ควอนมินซอ รับบทโดยหนูน้อย ชินซูอา (Shin Soo Ah) ในอ้อมแขนของเขานอกจากนี้ ภาพด้านล่างยังแสดงให้เห็น ควอนโดฮุน และภรรยาของเขา คังยูรา กำลังเล่นโยคะด้วยกัน ควอนโดฮุนเป็นสามีที่รักซึ่งเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อภรรยาทีมงานฝ่ายผลิตเมาท์มอยว่า “จางฮย็อกกลับมาพร้อมกับการแสดงตลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และเขามาพร้อมความเร่าร้อนและเสน่ห์ชวนหลงใหล”ข้อมูลข่าว : soompi.com