Review ซีรีส์ : “อุ่นรัก เจ้าชายคลายหนาว” ซีรีส์จีนสืบสวนคอเมดี้ของคู่หูต่างอุณหภูมิ “หลี่อี้ถง-ปี้เหวินจวิ้น”

ช่วงนี้บ้านซีรีส์จีนปล่อยซีรีส์แนวสืบสวนออกมารัวๆ คราวนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากแนวสืบสวนจริงจัง มาแนวสืบสวนคอเมดี้บ้าง อย่าง ‘Warm on a Cold Night’ หรือมาในชื่อไทย 2 ชื่อ จากการนำเข้าของ 2 ค่ายใน ‘อุ่นรัก เจ้าชายคลายหนาว’ จากค่าย IQIYI Thailand หรือ ‘อุ่นใจรักคืนเดือนหนาว’ จากค่าย TrueID ที่ได้นางเอกสาวงานชุก ‘หลี่อี้ถง’ อึ้งย้ง มังกรหยกเวอร์ชั่น 2017 (The Legend of the Condor Heroes - 2017) และ ‘นายเย็นชากับยัยปลาหมึก 2’ (Go Go Squid 2: Dt. Appledog's Time – 2021) มาทำหน้าที่เจ๊ดัน ประกบนักแสดงรุ่นน้องอย่าง ‘ปี้เหวินจวิ้น’ พระเอกจาก ‘รักละลายใจนายสัตว์ป่า’ (The Silence of the Monster - 2022) และ ‘บัณฑิตหน้าหวาน อลหม่านหัวใจ’ (In a Class of Her Own - 2020) มาสวมบทคู่หูต่างไซส์ ต่างสปีชีส์ ไขคดีสุดประหลาดชวนอลหม่านในเรื่องนี้เรื่องราวว่าด้วย ‘ซูจิ่วเอ๋อร์’ (หลี่อี้ถง) มือปราบน้อยแห่งแคว้นเฉียนผู้ซุกซน ปัญญาเฉียบแหลม แสนเจ้าเล่ห์แต่ขี้โรค ต้องมาร่วมมือกับ ‘หานเจิง’ (ปี้เหวินจวิ้น) องค์ชายสายเลือดหมาป่าแห่งแคว้นฉี สืบคดีฆาตกรรมประหลาดที่เข้าไปสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้น กลายมาเป็นคู่หูต่างขั้วกันโดยบังเอิญ เพื่อร่วมสืบหาเบื้องหลังอันมีเงื่อนงำ และฝ่าฟันวิกฤตความมั่นคงของสองแคว้นฟังเรื่องย่ออาจดูเครียด แต่ชื่อเรื่องราวกลับสวนทาง ความรู้สึกประหนึ่งซีรีส์สายไอดอลก็ไม่ปาน แท้จริงนี่คือซีรีส์ย้อนยุคขนาดแท้ที่เน้นการดำเนินผสมการไขคดีและความสนุกกุ๊กกิ๊กชวนฮาไปตลอดทั้งเรื่อง โดยเป็นการผสานสไตล์การทำงานของ 3 ผู้กำกับจาก ‘หลี่ฮุ่ยจู’ จากจอมนางทะลุมิติ (The Palace: The Lock Heart Jade - 2011) ซีรีส์แนวย้อนยุคคอเมดี้ที่กวาดเรตติ้งโด่งดังไปทั่วเอเชียมาแล้ว ร่วมกำกับโดย ‘เติ้งเหว่ยเอิน’ จากองค์หญิงสวมรอย (Untouchable Lovers - 2018) และ ‘หวงปิน’ (The Song of Glory - 2020) จนได้ออกมาเป็นส่วนผสมของแนวย้อนยุค+สืบสวน+คอเมดี้+โรแมนติก+แฟนตาซีเข้าด้วยกัน เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความครบรสที่วงการซีรีส์จีนพยายามสร้างสรรค์แนวเรื่องแปลกๆ ใหม่ๆ ออกมาเสิร์ฟให้คอซีรีส์ได้ติดหนึบกันเปิดฉากมาก็ทำเอาผู้ชมฉงนว่านี่กำลังดูซีรีส์แนวไหนแน่ กับฉากลอบฆ่าชาวฉีในสภาพศพและสถานการณ์ชวนให้คิดว่าเป็นฝีมือเหมือนถูกมนุษย์หมาป่าทำร้าย ก่อนค่อยๆ ทยอยทิ้งทีละศพตามจุดต่างๆ ในตัวเมืองแคว้นเฉียน กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญประจำแค้วน ร้อนถึงสำนักสืบสวนปราบปรามแคว้นเฉียนออกโรงสืบสวน ในจำนวนมือปราบเหล่านี้ ยังรวมถึงซูจิ่วเอ๋อร์ มือปราบน้อยและพ่อบุญธรรมขี้เหล้าตัวป่วนของเธอ ตัวเรื่องเล่าให้เห็นว่าซูจิ่วเอ๋อร์เป็นคนมีปัญญาเฉียบแลลมในการสันนิษฐานคดี แต่ไม่มีวรยุทธ แถมยังเป็นโรคประหลาดติดตัว ทำให้ตัวเย็นและมักจะวูบอยู่บ่อยๆ จึงถูกคนในกองปราบแกล้งให้ทำงานจุกจิกเหมือนเด็กรับใช้ จนมาถึงคดีนี้ที่ความเฉลียวฉลาดของซูจิ่วเอ๋อร์ทำให้เธอพบเบาะแสจากเพลงกล่อมเด็กแคว้นฉี จนทำให้ได้มาพบกับหานเจิง (ปี้เหวินจวิ้น) องค์ชายแคว้นฉี ซึ่งเขาติดตามข้ามแคว้นมาสืบคดีนี้อย่างไม่เป็นทางการ โดยปกปิดฐานะองค์ชายไว้ เพราะไม่อยากให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นฉีและแคว้นเฉียนที่กำลังเปราะบาง เนื่องจากต่างแคว้นต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน แถมชาวเฉียนก็ค่อนข้างเกรงกลัวชาวฉี มองคนแคว้นฉีเหมือนพลเมืองชั้นสอง เพราะชาวฉีถึงรูปร่างหน้าตาจะเหมือนมนุษย์ แต่มีสายเลือดหมาป่า มีพละกำลังเหนือมนุษย์ เคลื่อนไหวรวดเร็ว และมีสภาพความเป็นอยู่ต่างจากมนุษย์ทั่วไป (อารมณ์เหมือนอมนุษย์ในร่างคน ภายนอกเหมือนมนุษย์ปกติ แต่อายุยืนยาวกว่าเป็นร้อยปี ร่างกายเย็น มีอาหารและวัฒนธรรมการกินอยู่ต่างจากคนมนุษย์ทั่วไปเล็กน้อย)การมาสืบคดีของหานเจิงในแคว้นเฉียน เขาต้องการรู้ว่าฆาตกรที่มีแผลเป็นบนใบหน้าใช่เพื่อนสนิทของเขาหรือไม่ และเขาคนนั้นแท้จริงเป็นผู้ขโมยไฟศักดิ์สิทธิ์ไปจากแคว้นฉีหรือไม่ เพราะเมื่อไม่มีไฟศักดิ์สิทธิ์ แคว้นฉีจึงประสบภัยหนาว จนเหมือนเมืองกลางพายุหิมะอยู่ตลอดทั้งปีเมื่อแรกซูจิ่วเอ๋อร์เข้าใจผิดคิดว่าหานเจิงเป็นฆาตกรของคดีที่นางกำลังสืบ แต่ภายหลักเมื่อรู้ว่าเขามาตามหาฆาตกรคดีเดียวกัน จึงชวนเขามาเป็นผู้ช่วยสืบคดีด้วยกัน ด้วยหลายเหตุผลไม่ว่าจะเพราะหานเจิงเป็นชาวฉีที่มีวรยุทธล้ำเลิศ พละกำลังเหนือชาวฉีคนอื่น อีกทั้งมีเป้าหมายเดียวกัน และเคยช่วยชีวิตซูจิ่วเอ๋อร์หลายครั้งเพราะความเปิ่นของนางเอง ที่สำคัญสุดทุกครั้งที่ซูจิ่วเอ๋อร์สัมผัสตัวของหานเจิงไม่ว่าส่วนไหนจะมีไออุ่นบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายของนาง ทำให้อาการตัวเย็นและโรคประหลาดของนางบรรเทาลงทันที เรียกว่าสำหรับซูจิ่วเอ๋อร์ หานเจิงก็ไม่ต่างจากล่วมยาส่วนตัวของนางสำหรับคอซีรีส์แนวสืบสวนที่มต้องการความแปลกใหม่และไม่อยากตึงเครียดจนเกินไปต้องมาเจิมเรื่องนี้ เพราะเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่มีการวางรูปแบบคดีได้น่าสนใจมาก ลึกลับ ผูกคดีได้น่าติดตาม ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เป็นการไขคดีเป็นเรื่องๆ ไป แต่ทุกคดีจะเชื่อมโยงกันโดยมีเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างชาวแคว้นฉีและเฉียนเป็นจุดร่วมโทนเรื่องมีความเป็นคอเมดี้แทรกความโรแมนติกเป็นระยะ มีมุกขายขำแทบทุก EP หลักๆ จะอยู่ที่ความฉลาดหลักแหลม แสนซน แต่โบ๊ะบ๊ะของซู่จิ๋วเอ๋อร์ ถึงจะสันนิษฐานคดีแม่นยำ วางแผนเป็นเลิศแค่ไหน แต่ก็มีเหตุให้นกได้ทุกทีไป แถมความที่นางอยากสัมผัสตัวหานเจิงอยู่ตลอดเวลา เพื่อบรรเทาอาการป่วย กลายเป็นว่าหานเจิงเข้าใจผิดคิดว่านางลามกชอบแต๊ะอั๋งหนุ่มๆ จนเกิดเป็นความอลเวงและฉากเลิฟฮาๆการสร้างคาแร็คเตอร์และสร้างโลกของชาวฉีขึ้นมาใหม่ ให้เป็นตัวแทนความแฟนตาซีของเรื่อง เป็นความแปลกใหม่เพิ่มอรรรสในการรับชม จนเกิดวัตถุดิบใหม่ๆ ในการเป็นเบาะแสสืบคดี ตั้งแต่ การให้ชาวฉีมีกลิ่นอายเหมือนมนุษย์หมาป่า มีพละกำลังเหนือคน เมื่อบาดเจ็บแผลจะหายเร็วมาก ชอบกินอาหารแปลกๆ ต่างจากมนุษย์ทั่วไป แต่กลับต้องมาอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์กับชาวแคว้นเฉียน ทำให้บ่อยครั้งมักตกเป็นเป็นผู้ต้องสงสัย หรือการสร้างฉากตลาดใต้ดินของชาวฉี หรือการที่พระเอกของเราเป็นชาวฉี ไม่ชอบอากาศร้อน ทำให้องครักษ์ส่วนตัวต้องค่อยหาน้ำแข็งมาทำเป็นพัดลมส่วนตัวอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นอีกมุกฮาประจำเรื่องฉากการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ของหานเจิง ถ่ายทอดออกมาได้มันส์มากๆ ส่วนหนึ่งเพราะการสร้างคาแร็คเตอร์ให้หานเจิงเป็นองค์ชายแคว้นฉีที่มีพลังมากกว่าชาวฉีทั่วไป ทำให้เปิดกว้างในการดีไซน์ฉากแอ็คชั่นที่แตกต่าง ท่วงท่าลื่นไหลเก่งกาจเว่อร์วังเหนือมนุษย์มากกว่าแนวกำลังภายในทั่วไป ไหนจะเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับฮีโร่ The Flash หรือฉากกระโดดขึ้นหลังคาท่าราวมนุษย์หมาป่า ซึ่งปี้เหวินจวิ้น พระเอกของเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้พลิ้วไหวหล่อขั้นสุดเคมีพระนางแบบเล่นเอาฮาไปไหน จุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมีเคมีที่เข้ากันดีเกินคาดเลย โดยเฉพาะบทบาทของหลี่อี้ถง ที่มีความน่ารัก ตีบทสาวน้อยแสนเจ้าเล่ห์แต่โบ๊ะบ๊ะได้แตกกระจุก เอาความช่างต่อรองช่างเจรจามายียวนกวนประสาทละลายมาดเก็กเย็นชาของปี้เหวินจวิ้นกันได้แทบทุก EP เรียกว่าต่อปากต่อคำ ต่อรองข้อเสนอกันจนกลายเป็นความรักกันตอนไหนหว่าคอสตูมลงตัวสวยแปลกตา จุดนี้คอซีรีส์น่าจะสังเกตได้จากภาพโปรโมทกันแล้ว ตั้งแต่ชุดมือปราบของซูจิ่วเอ๋อร์ ที่ช่วยให้หลี่อี้ถงพลิกลุคได้อย่างเท่ ส่วนหานเจิงก็ใช้ลูกเล่นของชุดกิโมโนญี่ปุ่นนำมาดัดแปลงเป็นชุดชาวแคว้นฉีได้อย่างเก๋ไก่ สร้างลุคใหม่ให้ปี้เหวินจวิ้นจนแทบจำไม่ได้ (นึกว่านักแสดงใหม่)ตามไปไขคดีกันต่อได้ทาง IQIYI Thailand หรือ TrueID จำนวน 36 ตอนจบSoftlensmydramalist.comwww.iq.com